Сотні тисяч туристів на місяць. У Таїланді кардинально спрощують правила в'їзду

Від 1 лютого 2022 року туристи з будь-якої країни світу можуть подати заявку на в'їзд до Таїланду без карантину за умови, що вони повністю вакциновані, повідомляє Hindustantimes.com.

Уряд очікує, що від 200 000 до 300 000 мандрівників скористаються так званою програмою Test&Go лише за лютий. Також очікується, що у наступні місяці їх кількість зросте.

Із запуском програми без карантину Таїланд розраховує приймати сотні тисяч відпочивальників за місяць. Очікується, що така програма стане моделлю відкриття і для інших країн, що залежать від туризму. Влада Таїланду запевняє, що це допоможе відновити економіку, яка значно постраждала від пандемії.

Попередня програма в'їзду в країну без карантину була обмежена строгим списком країн — до Таїланду могли їхати лише з 60 держав світу. Далі, за словами прем'єр-міністра Праюта Чан-Очі, треба прийняти "стратегію життя з COVID" для порятунку відновлення прибутку від туризму.

Фото: Таїланд розраховує приймати сотні тисяч туристів на місяць (unsplash.com/miltiadis-fragkidis)

Попри сплеск COVID у Таїланді, для мандрівників все ж таки відкрили три популярні міста — Крабі, Пханг Нга і Самуї та пляж Мая Бей.

Тим часом у рамках нової програми розвитку туризму в Таїланді вирішили запровадити туристичний збір для туристів.