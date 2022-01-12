Таїланд запроваджує нові збори: скільки доведеться доплатити туристам

Норма почне діяти з квітня 2022 року

У рамках нової програми розвитку туризму в Таїланді вирішили запровадити туристичний збір для туристів, пише Bangkok Post.

Так, згідно з планом, з усіх іноземних туристів із квітня 2022 року стягуватиметься внесок у розмірі 300 бат (близько 250 гривень). Про це заявив офіційний представник уряду Танакорн Бунконгванчана. За його словами, попри поширення варіанта Covid-19 та нового штаму "Омікрон", уряд продовжить свої кампанії з просування туризму.

План просування Міністерства туризму та спорту на 2022 рік буде присвячений темі "Дивовижний Таїланд: новий розділ" і включає стягнення "вхідного внеску" та просування "білих маршрутів" для туристів відповідно до стратегії біо-, кругового та зеленого економічного розвитку для сталого та безпечного туризму.

Фото: Таїланд запроваджує збори для туристів (unsplash.com/alejandro-cartagena)

Що відомо про туристичний збір

Плата у розмірі 300 бат буде використана для розвитку визначних пам'яток та страхування від нещасних випадків або смерті всіх туристів.

Максимальна страхова виплата становитиме один мільйон батів у разі смерті та 500 000 батів на медичні витрати.

Повідомляється, що збір буде включено у вартість авіаквитків.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Таїланді для мандрівників відкривають ще три популярні міста.

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