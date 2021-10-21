Сотні розкішних кімнат і велетенські скульптури. Занедбаний готель в курортному регіоні Туреччини дивує туристів

Туреччина - країна, яка використовує максимум можливостей, щоб залучити і розважити туристів. Крім історичних і природних пам'яток можна знайти і несподівані туристичні "магніти" - занедбані готелі з незвичайним дизайном і легендами.

Один з таких - грандіозний п'ятизірковий готельний комплекс біля Кемера, який поступово перетворюється на руїни з 2014 року. Туристи і блогери спеціально їдуть в сусіднє селище Чамьюва, щоб побродити покинутою територією з елементами "Діснейленду".

Готель-привид називався "Holiday Area Eco Dream Club Sea Resort" мережі "Naturland". До закриття він складався з трьох частин. Перша розташовувалася на березі моря - "Sea Resort". Дві інші - "Форест" і "Кантрі " – знаходилися через дорогу на схилі пагорба з лісом. Там розташовувалися котеджі, а туристів з пляжу піднімав фунікулер. Територією їздив паровоз для туристів.

Як виглядає зараз покинутий готель і чим він так приваблює туристів - в матеріалі РБК-Україна.

Готель-"Діснейленд": гігантські скульптури і залишки інтер'єру

Свіжий огляд покинутого готелю опублікував журнал "Пасажир". За фотографіями автора видно, що на території величезного комплексу "Еко Дрім" споруди приходять в запустіння, приміщення розграбовані, а слідів реставрації або будь-якої діяльності немає.

Фото: Будиночки в закинутому готелі (onlinetours.ru)

Особливість готелю - чимала кількість величезних різнокольорових скульптур - від дерев і квітів до комах і велиих тварин, які створюють атмосферу мініатюрного світу з історій на зразок "Незнайки і його друзів".

Наприклад, будівлі "повиті" штучними стеблами казкових бобів, а вздовж рейок фунікулера "сидять" величезні жаби. Між деревами "причаїлися" шимпанзе, леви і кози.

"Замість паркану навколо дитячого сектора в'ється гігантська гусениця, а на штучних деревах, які місцями не відрізнити від справжніх, "ростуть" небачені плоди. Олені упереміш з величезними мухоморами, "бродять" тут і там барани, мавпи, пінгвіни, черепахи. Тут же – Ноїв ковчег з мешканцями, від яких, правда, залишилися тільки ріжки та ніжки", - описує об'єкти на покинутій території автор.

За його словами, готель нагадує Діснейленд. Там можна гуляти і заглядати в занедбані номери, спускатися сходами амфітеатру, представляючи життя готелю ще 7-8 років тому.

Фото: Масштабний готельний комплекс до запустіння (facebook.com/holidayareaecodreamclub)

Що сталося з готелем: причини запустіння

Історія готелю за кілька років вже обросла легендами. Достовірно відомо, що належав комплекс німецькому інвестору, а на його будівництво в середині 90-х було витрачено від 3 до 5 мільярдів доларів. Готель будували для туристів із Західної Європи за дизайнерським задумом самого господаря.

Грандіозний комплекс зайняв територію 140 тисяч квадратних метрів. Для обслуговування готелю залучали тисячу осіб. На території працювали кілька ресторанів з різними кухнями, кілька кафе, в тому числі "райське" на вершині пагорба з оглядом 270 градусів.

Розміри скульптур вражали уяву. Наприклад, голова оленя була зростом в три поверхи, горили завбільшки з двох людей. У "Ноєвому ковчезі" крім пар тварин були печери і підземні ходи.

Фото: У готелі залишилися скульптури від міні-зоопарку (facebook.com/holidayareaecodreamclub)

Що сталося з власником і чому в 2014 році туристи на відпочинку в готелі вже скаржилися на запустіння і відсутність персоналу, так і невідомо. За однією з версій, господар не зміг розплатитися з кредитами, за іншою – помер, а його спадкоємці пустили бізнес на самоплив.

Влада намагається продати напівзруйнований комплекс

У січні 2020 року влада Кемера намагалася виставити готелі на аукціон, повідомляло видання turizmgunlugu.com. Тоді прибережну частину готелю описували так: готельні номери складаються з дерев'яних біодомів і кам'яних будинків – на 287 місць. У секції "Заміський курорт" будинки, теплиця і клубне приміщення – всього на 271 номер. У секції "Forest Resort" на 362 місць – 149 номерів, 20 люксів, і 1 королівський люкс. Там же - ресторан на 200 осіб і конференц-зал – на 100 осіб.

У самому 5-зірковому готелі - 290 місць, включаючи номери - "люкс" з ліжками king-size і балконами. Там же: ресторани на 80, 120 і 300 осіб, бістро-бар, снек-бар, бар на березі моря, дискотека на 100 осіб, анімаційна зона на 500 відвідувачів, спа-центр з хамамами і фітнес-залом, відкритий басейн, тенісні корти, волейбольний майданчик, акваріум і торговий центр.

Фото: Готельний комплекс поруч з Кемером: вигляд до банкротсва (facebook.com/holidayareaecodreamclub)

За останніми оцінками, озвученими в ЗМІ, вартість готелю-примари влітку 2020 року становила 150 млн доларів.

Нагадаємо, ми писали, що нещодавно у Туреччині відкрили масштабний підводний парк на місці боїв за Дарданелли.

Також ми розповідали, чому туристичний сезон в Анталії продовжать до листопада.