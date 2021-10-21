Сотни роскошных комнат и гигантские скульптуры. Заброшенный отель в курортном регионе Турции удивляет туристов

Турция – страна, которая использует максимум возможностей, чтобы привлечь и развлечь туристов. Кроме исторических и природных достопримечательностей можно найти и неожиданные туристические "магниты" – заброшенные отели с необычным дизайном и легендами.

Один из таких – грандиозный пятизвездочный отельный комплекс возле Кемера, который постепенно превращается в руины с 2014 года. Туристы и блогеры специально едут в соседний поселок Чамьюва, чтобы побродить по заброшенной территории с элементами "Диснейленда".

Отель-призрак назывался "Holiday Area Eco Dream Club Sea Resort" сети "Naturland". До закрытия он состоял из трех частей. Первая располагалась на берегу моря - "Sea Resort". Две другие – "Форест" и "Кантри" – находились через дорогу на склоне холма с лесом. Там располагались коттеджи, а туристов с пляжа поднимал фуникулер. А по территории ездил паровоз для туристов.

Как выглядит сейчас заброшенный отель и чем он так привлекает туристов – в материале РБК-Украина.

Отель-"Диснейленд ": гигантские скульптуры и остатки интерьера

Свежий обзор заброшенного отеля опубликовал журнал "Пассажир". По фотографиям автора видно, что на территории огромного комплекса "Эко Дрим" постройки приходят в запустение, помещения разграблены, а следов реставрации или какой-либо деятельности нет.

Фото: Домики в заброшенном отеле (onlinetours.ru)

Особенность отеля – большое количество огромных разноцветных скульптур – от деревьев и цветов до насекомых и больших животных, которые создают атмосферу миниатюрного мира из историй на подобие "Незнайки и его друзей".

Например, здания "увиты" искусственными стеблями сказочных бобов, а вдоль рельсов фуникулера "сидят" огромные жабы. Между деревьями "притаились" шимпанзе, львы и козы.

"Вместо забора вокруг детского сектора вьется гигантская гусеница, а на искусственных деревьях, которые местами не отличить от настоящих, "растут" невиданные плоды. Олени вперемешку с громадными мухоморами, "бродящие" тут и там бараны, обезьяны, пингвины, черепахи. Тут же – Ноев ковчег с обитателями, от которых, правда, остались только рожки да ножки", - описывает объекты на заброшенной территории автор.

По его словам, отель напоминает Диснейленд. Там можно гулять и заглядывать в заброшенные номера, спускаться по ступеням амфитеатра, представляя жизнь отеля еще 7-8 лет назад.

Фото: Масштабный отельный комплекс до запустения (facebook.com/holidayareaecodreamclub)

Что случилось с отелем: причины запустения

История отеля за несколько лет уже обросла легендами. Достоверно известно, что принадлежал комплекс немецкому инвестору, а на его строительство в середине 90-х было потрачено от 3 до 5 миллиардов долларов. Отель строили для туристов из Западной Европы по дизайнерской задумке самого хозяина.

Грандиозный комплекс занял территорию 140 тысяч квадратных метров. Для обслуживания отеля привлекали тысячу человек. На территории работали несколько ресторанов с разными кухнями, несколько кафе, в том числе "райское" на вершине холма с обзором 270 градусов.

Размеры скульптур поражали воображение. Например, голова оленя была ростом в три этажа, гориллы ростом с двух человек. В "Ноевом ковчеге" кроме пар животных были пещеры и подземные ходы.

Фото: В отеле остались скульптуры от мини-зоопарка (facebook.com/holidayareaecodreamclub)

Что случилось с владельцем и почему в 2014 году туристы на отдыхе в отеле уже жаловались на запустение и отсутствие персонала, так и неизвестно. По одной из версий, хозяин не смог расплатиться с кредитами, по другой – умер, а его наследники пустили бизнес на самотек.

Власти пытаются продать полуразрушенный комплекс

В январе 2020 года власти Кемера пытались выставить отели на аукцион, сообщало издание turizmgunlugu.com. Тогда прибрежную часть отеля описывали так: гостиничные номера состоят из деревянных биодомов и каменных домов – на 287 мест. В секции "Загородный курорт" дома, теплица и клубное помещение – всего на 271 номер. В секции "Forest Resort" на 362 мест – 149 номеров, 20 люксов, и 1 королевский люкс. Там же – ресторан на 200 человек и конференц-зал – на 100 человек.

В самом 5-звездочном отеле – 290 мест, включая номера-"люкс" с кроватями king-size и балконами. Там же: рестораны на 80, 120 и 300 человек, бистро-бар, снэк-бар, бар на берегу моря, дискотека на 100 человек, анимационная зона на 500 посетителей, спа-центр с хамамами и фитнес-залом, открытый бассейн, теннисные корты, волейбольная площадка, аквариум и торговый центр.

Фото: Отельный комплекс рядом с Кемером: вид до банкротсва (facebook.com/holidayareaecodreamclub)

По последним оценкам, озвученным в СМИ, стоимость отеля-призрака летом 2020 года составляла 150 млн долларов.

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