Сотні порушень і півтонни зіпсованих продуктів: у Шарм-ель-Шейху масово закривають ресторани

У туристичних локаціях Єгипту - нова хвиля перевірок. Минулого тижня інспекції пройшли у ресторанах і кафе в Шарм-ель-Шейху та інших курортних містечках Південного Синаю.

Ревізії закладів громадського харчування організували місцеві управління охорони здоров'я та контролю за харчовими продуктами. Метою перевірок було зменшити "комерційне шахрайство" та убезпечити споживачів від неякісних продуктів, повідомило видання elwatannews.com.

В результаті інспекцій було виявлено сотні кілограмів зіпсованих і протермінованих продуктів. Також були складені десятки протоколів за відсутність санітарних документів у працівників, недотримання норм чистоти на кухнях і місцях зберігання продуктів.

Після перевірок закрили чотири ресторани, при цьому ревізія закладів харчування в курортній провінції триває.

Що виявили ревізори в ресторанах

У звіті перевірки за 26 серпня повідомляється, що інспектори побували в 64 закладах харчування Шарм-ель-Шейха і двох невеликих курортів. Всього склали 170 протоколів, з них 55 - про недотримання вимог гігієни, 115 – про відсутність санітарних довідок у персоналу кухонь.

Фото: Курорт Шарм-ель-Шейх (booking.com)

Також вилучили 562 кілограми протермінованих і зіпсованих продуктів, а ще – 129 літрів напоїв з вичерпаним терміном придатності. На фотографіях з місць перевірок видно вилучені упаковки майонезу, соусів, соків і печива.

Також було виписано приписи про закриття 4 ресторанів, які через серйозні порушення становили загрозу здоров'ю відвідувачів.

У попередні дні інспектори під час перевірки в Шарм-ель-Шейху та сусідніх містечках відібрали для утилізації 878 кг продуктів харчування, які визнали непридатними для вживання людьми. А також - 98 літрів напоїв з вичерпаним терміном придатності і зміною їх властивостей.

Фото: Вилучені протерміновані продукти (gate.ahram.org.eg)

Чиновники попередили: перевірки в закладах харчування в провінції Південний Синай тривають.

Таємні перевірки готелів

Ще на початку травня повідомлялося, що міністерство туризму і старожитностей Єгипту направляло таємні інспекції комітети в готелі, ресторани і туристичні кафе по всій країні, щоб перевірити якість туристичних послуг: від дезінфекції приміщень до безпечності продуктів харчування напоїв для туристів.

На початку червня порушення виявили у 25 готелів на курортах Червоного моря і Синайському півострові, а також в Каїрі. Ще 17 ресторанів не пройшли перевірку в столиці. Тоді об'єкти закрили на тиждень до усунення недоліків, їх також оштрафували на 250 доларів.

Влітку посилені перевірки проводились у готелях Шарм-ель-Шейха і Хургади. Їхньою метою була не тільки ревізія санітарних норм, але й оцінка рівня всіх готельних закладів відповідно до нових критеріїв гостинності, щоб відповідати світовому рівню.

Фото: Ресторан у готелі Єгипта (booking.com)

Приведення єгипетських готелів у відповідність із зарубіжною класифікацією дозволить встановити мінімальну плату за послугу проживання на основі класу готелю. Таке нововведення планується вже в листопаді.

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