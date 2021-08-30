Сотни нарушений и полтонны испорченных продуктов: в Шарм-эль-Шейхе массово закрывают рестораны

В туристических локациях Египта - новая волна проверок. На минувшей неделе инспекции прошли в ресторанах и кафе в Шарм-эль-Шейхе и других курортных городках Южного Синая.

Ревизии общепита организовали местные управления здравоохранения и контроля за пищевыми продуктами. Целью проверок было уменьшить "коммерческое мошенничество" и обезопасить потребителей от некачественных продуктов, сообщило издание elwatannews.com.

В результате инспекций было выявлены сотни килограмм испорченных и просроченных продуктов. Также были составлены десятки протоколов за отсутствие санитарных документов у работников, несоблюдение норм чистоты на кухнях и местах хранения продуктов.

После проверок закрыли четыре ресторана, при этом ревизия заведений питания в курортной провинции продолжается.

Что обнаружили ревизоры в ресторанах

В отчете проверки за 26 августа сообщается, что инспекторы побывали в 64 заведениях питания Шарм-эль-Шейха и двух небольших курортов. Всего составили 170 протоколов, из них 55 - о несоблюдении требований гигиены, 115 –об отсутствии санитарных справок у персонала кухонь.

Фото: Курорт Шарм-эль-Шейх (booking.com)

Также изъяли 562 килограмма простроченных и испорченных продуктов, а еще – 129 литров напитков с истекшим сроком годности. На фотографиях с мест проверок видно изъятые упаковки майонеза, соусов, соков и печенья.

Также было выписаны предписания о закрытии 4 ресторанов, которые из-за серьезных нарушений представляли угрозу здоровью посетителей.

В предыдущие дни инспекторы во время проверки в Шарм-эль-Шейхе и соседних городках отобрали для утилизации 878 кг продуктов питания, которые признали непригодными для употребления людьми. А также – 98 литров напитков с истекшим сроком годности и изменением их свойств.

Фото: Изъятые простроченные продукты (gate.ahram.org.eg)

Чиновники предупредили: проверки в заведениях питания в провинции Южный Синай продолжаются.

Тайные проверки отелей

Еще в начале мая сообщалось, что министерство туризма и древностей Египта направляло тайные инспекции комитеты в отели, рестораны и туристические кафе по всей стране, чтобы проверить качество туристических услуг: от дезинфекции помещений до безопасности продуктов питания напитков для туристов.

В начале июня нарушения выявили у 25 отелей на курортах Красного моря и Синайском полуострове, а также в Каире. Еще 17 ресторанов не прошли проверку в столице. Тогда объекты закрыли на неделю до устранения погрешностей, их также оштрафовали на 250 долларов.

Летом усиленные проверки проводились в отелях Шарм-эль-Шейха и Хургады. Их целью была не только ревизия санитарных норм, но и оценка уровня всех гостиничных заведений в соответствии с новыми критериями гостеприимства, чтобы соответствовать мировому уровню.

Фото: Ресторан в отеле Египта (booking.com)

Приведения египетских отелей в соответствие с зарубежной классификацией позволит установить минимальную плату за услугу проживания на основе класса гостиницы. Такое нововведение планируется уже в ноябре.

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