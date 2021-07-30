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"Туристів більше не приймають": готелі Єгипту закривають після таємних перевірок ревізорів

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П'ятниця 30 липня 2021 13:20
"Туристів більше не приймають": готелі Єгипту закривають після таємних перевірок ревізорів Фото: Готелі в Шарм-ель-Шейху і Хургаді (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Інспектори оцінюють дезінфекцію та безпеку продуктів

На єгипетських курортах тривають секретні інспекції відомих мережевих готелів. Деякі з них штрафують за недотримання санітарних норм, інші після перевірок призупиняють прийом гостей. Турагенти повідомляють, що посилені перевірки в ці дні почалися в готелях Шарм-ель-Шейха й Хургади.

"Готелі мережі в Шармі відсьогодні не приймають туристів, а з 7 серпня закриються повністю після від'їзду останніх гостей. Наслідок учорашньої перевірки", - пишуть у телеграм-каналі "Турсовет".

За іншою інформацією, туристів не будуть заселяти лише кілька днів через проблеми з водопостачанням. Втім, за даними сайту booking.com, бронювання в зазначеному готелі вже неможливе.

Також агенти називають мережевий готель в Хургаді, де 29 липня почали проводити інспекцію.

Раніше за порушення в Єгипті закрили 25 готелів і 17 ресторанів для туристів.

З чим пов'язані перевірки та як це вплине на туристів

Як повідомлялося в місцевих ЗМІ ще на початку травня, міністерство туризму і старожитностей Єгипту продовжує направляти таємні інспекції в готелі, ресторани та туристичні кафе по всій країні, щоб перевірити якість туристичних послуг: від дезінфекції приміщень до безпеки продуктів та напоїв для туристів.

&quot;Туристів більше не приймають&quot;: готелі Єгипту закривають після таємних перевірок ревізорівФото: Дотримання протиепідемічних заходів в Єгипті (booking.com)

У липні ці перевірки посилилися у зв'язку зі швидким відновленням чартерних рейсів з Росії на курорти Єгипту, яке планується з 9 серпня. Помічник міністра туризму і старожитностей з інспекцій готелів Абдель-Фаттах аль-Ассі відзначив, що повернення російського туризму до Єгипту допоможе відновленню економіки в цілому.

Він підтвердив, що міністерство готувало запобіжні заходи у всіх готелях і туристичних локаціях для прийому туристів в літній сезон і для цього були сформовані постійні інспекційні комітети для перевірок.

На початку червня порушення виявили у 25 готелів на курортах Червоного моря і Синайському півострові, а також в Каїрі. Ще 17 ресторанів не пройшли перевірку в столиці. Тоді об'єкти закрили на тиждень до усунення недоліків, їх також оштрафували на 250 доларів.

Чиновник додав, що впровадження міжнародних стандартів в готелях буде завершене в кінці жовтня у всіх провінціях. При цьому готелям видають сертифікати безпеки здоров'я - таку відзнаку отримали вже майже 450 об'єктів.

&quot;Туристів більше не приймають&quot;: готелі Єгипту закривають після таємних перевірок ревізорів

Фото: Готелі в Єгипті хочуть привести у відповідність до міжнародних стандартів (booking.com)

Що перевіряють в готелях: від дверних ручок до кухні

Міністерство стало направляти посилені інспекції для переоцінки рівня всіх готельних закладів відповідно до нових критеріїв гостинності, щоб відповідати світовому рівню, передають слова чиновника у місцевих ЗМІ.

Ця класифікація була розроблена спільно з Всесвітньою туристичною організацією (WTO) з метою наблизити єгипетські готелі до їхніх аналогів у світі, щоб готельні об'єкти зайняли відповідні позиції в міжнародному рейтингу. Це дозволить встановити мінімальну плату за послугу проживання на основі класу готелю.

На додачу до перевірок якості туристичних послуг в готелях і технічного стану об'єктів розміщення, перевіряють дотримання гігієни та протиепідемічних заходів. Наприклад, необхідна дезінфекція включає: альтанки, коридори, готельні номери, ліфти, сходи, двері й ручки, а також інші місця, до яких торкаються люди.

&quot;Туристів більше не приймають&quot;: готелі Єгипту закривають після таємних перевірок ревізорів

Фото: У готелях перевіряють ресторани і якість продуктів (booking.com)

Інспекції також перевіряють дотримання санітарних вимог на кухнях, в магазинах, ресторанах і кафе. Щодо порушників застосовуватимуть правові заходи.

До слова, на курортах Червоного моря і Південний Синай – Хургада, Марса Алам, Шарм-ель-Шейх – вакциновані всі працівники туристичної сфери, триває активна кампанія вакцинації в інших туристичних локаціях.

Нагадаємо, ми писали, що на новому курорті Єгипту почався "туристичний бум".

Також ми розповідали, що чекає туристів з фейковими тестами в Єгипті.

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