Сумнівні гіди та небезпечні екскурсії: як відпочити у Єгипті без зайвих проблем

Відпочинок у Єгипті не втрачає популярності серед українців і наприкінці листопада. Країна залишається популярною серед наших туристів навіть не дивлячись на те, що з осені там діє вимога здачі ПЛР-тесту перед поїздкою або в аеропорту вже безпосередньо після прильоту.

Також восени стався гучний випадок, коли українську туристку та її сина у Єгипті покусала акула. Але, за словами опитаних РБК-Україна представників туристичного ринку, Єгипет все ж залишається цікавим і доступним за ціною напрямком для наших туристів. Як відпочити у Єгипті без зайвих проблем і клопотів - розповідають туристи та представники туроператорів.

Чи діє страховка поза готелем

Туристам, які вже не раз відпочивали у Єгипті, вже відомо про роботу місцевих гідів при готелях. Вони з року в рік пропонують туристам різноманітні послуги: від екскурсій до спа-процедур. Часто також надають свої послуги по доставці продуктів у номер.

Часом такі гіди бувають настільки нав'язливими, що деякі готелі стали пропонувати відпочивальникам взяти табличку "не турбувати", яку можна розмістити там, де турист відпочиває. Наприклад, її можна поставити біля шезлонга біля басейну.

Іноді такі гіди кажуть туристам, що за межами готелю придбана ними страховка нібито вже не діє.

Але насправді це не так, зауважує Ехія Камаль, керівник туркомпанії Sharm.adventours. За його словами, на подібній тезі зазвичай наполягають готельні гіди, розповідаючи туристам про різні неприємності, які нібито чекають на відпочиваючого поза готелем.

Фото: При готелях часто працюють гіди, які пропонують додаткові послуги (booking.com)

"Але це придумане для того, щоб ви давали гроші гіду за те, щоб він сходив в магазин і купив щось для вас. Тобто це задумано, щоб заробити на туристах. Але страховка насправді діє й поза межами готелю", - каже він.

За словами керівника Sharm.adventours, загальна дія страховки поширюється й поза готелем, а от для занять екстремальними видами спорту потрібно оформлювати окремий вид страхування ще перед поїздкою на курорт.

"Стандартна страховка, яка видається туристу в турагентстві при отриманні документів ще вдома, діє на весь час перебування в Єгипті по всій території країни та не залежить від того, куди та з ким поїде турист по території держави", - каже він.

Чому треба бути обережними, купуючи послуги у гідів

Окреме питання - дайвінг, який у Єгипті під забороною. Треба бути обережним, якщо місцеві гіди пропонують таку послугу. Українська туристка Наталія Мазіна та її чоловік повернулися з відпустки у Єгипті за день до того, як на курорті стався трагічний випадок - акула покусала українську туристку та її сина. Також постраждав місцевий гід.

У коментарі РБК-Україна Наталія Мазіна зауважила, що подібні активності туристам часто пропонують при готелях та прямо на пляжах, і з такими пропозиціями варто бути обережними.

Фото: Гіди часто пропонують екскурсії з готелів до пірамід (pixabay.com)

"Нам заповідник "Рас Мохамед" (місце, де стався трагічний інцидент з українськими туристами й акулою - ред.) пропонували практично щодня, і дуже активно. Одні гіди пропонують спа-процедури та масаж, інші - пірнання, третій - прогулянку на яхті та екскурсії. Українці купують такі послуги, бо вони дешевші, ніж у українських туркомпаній. Але коли ви купуєте екскурсію у такого гіда, то не маєте гарантій, що все пройде добре", - каже Наталія Мазіна.

За словами туристки, туристи запитували гідів, чи бачили вони акул під час пірнання. Ті відповідали, що такого жодного разу не було.

"Вже після поїздки я спілкувалася зі знайомими дівчатами із Білорусі. Розповідали, що поїздки в заповідник закрили, але як альтернативу почали возити туристів на острів Тіран. Але навіть після того гучного випадку туристи, на жаль, замовляють такі активності й далі. Варто пам'ятати, що це тільки наша відповідальність, коли ми їдемо і заходимо у море, в якому водиться багато різних видів акул", - каже туристка.

Острів Тіран - відомий острів у акваторії Червоного моря, який займає площу близько 80 квадратних кілометрів.

Розташований він неподалік від Шарм-ель-Шейху, але територіально належить Саудівській Аравії й вважається популярним місцем серед туристів для коротких поїздок під час відпочинку.

Фото: Острів Тіран популярний серед туристів, які відпочивають у Шарм-ель-Шейху (vsviti.org)

Для туристів часто передбачений страховий поліс з урахуванням екстремального спорту – він може бути на 20-30% дорожче класичного туристичного страхування, каже в коментарі РБК-Україна Леся Щербакова, виконавчий директор СК "Провідна".

За її словами, така страховка необхідна, якщо турист збирається займатися дайвінгом, рафтингом, стрибати з парашутом або кататися на лижах.

"А ось випадок, якщо турист отримав вивих в басейні, то це травми, які не відносяться до спортивних. Це класичне страхове покриття. Але спочатку у туриста візьмуть тест на алкоголь. Також страховка покриє й отруєння, високу температуру, апендицит, хірургічну операцію, перелом ноги, інфаркт, інсульт. Покриє і випадки, якщо турист вибив око, порізав руку або ногу об корал", - перераховує страхові випадки експерт.

"Можна за весь вечір не зустріти жодної людини"

Наталія Мазіна каже, що відпочивала в Шарм-ель-Шейху. Вона зауважує, що під час карантинних обмежень у готелях Єгипту відпочиває дійсно мало людей. А серед тих, хто приїхав у курортні готелі, переважну більшість становлять або місцеві, або вихідці з країн колишнього СНД.

"Людей відпочиває справді мало. Наприклад, у нашому готелі було передбачено 900 місць, але відпочивало в той час усього близько 90 людей. В сусідніх готелях - така сама ситуація. В деяких за добу приїздило тільки по два нових туристи", - каже вона.

За словами туристки, хоча у Єгипті зараз і зберігається хороша погода, багатьох від поїздок відлякує карантин, а у випадку з Єгиптом зіграло роль і те, що країна запровадила обов'язкові ПЛР-тести для всіх туристів.

"Так дивно було - під час прогулянки за весь вечір не зустріти жодної людини", - каже Наталія Мазіна.

Фото: Заповнюваність готелів Шарм-ель-Шейха і Хургади складає не більше 10% від кількості місць (booking.com)

Про те, що більшість туристів у Єгипті зараз становлять українці, раніше говорили й чиновники Єгипту. "Близько 90 % туристів у Єгипті зараз – українці. Багато готелів, які під час карантину відновили роботу в Хургаді, Марса Аламі та Шарм-ель-Шейху в кінці червня, зараз закриті", - відзначив тенденцію член Асоціації інвесторів у туризм Південного Синаю Атеф Абдель Латіф.

Він повідомив, що зимовий сезон практично "завис" через поширення пандемії в Європі.

"Туристи з Німеччини, Великої Британії, Італії, Франції та Іспанії не можуть залишити свої країни й поїхати у відпустку через карантин. Що стосується внутрішнього туризму, то він помітно знизився з початку навчального року з середини жовтня", - заявив експерт.

Він додав, що заповнюваність готелів Шарм-ель-Шейха і Хургади зараз складає не більше 20-50% місць, визначених Міністерством туризму та археології в рамках нових карантинних правил – тобто лише 10% від загальної наявності місць у готелях.

Чим може допомогти страховка від невиїзду

За словами Наталії Мазіної, вона трохи переживала перед поїздкою до Єгипту зокрема й тому, оскільки у разі позитивного ПЛР-тесту кошти за придбані путівки переважно не повертають.

"Ми сплатили вартість туру за два тижні до поїздки. Також оформили страховку від невиїзду, яка коштувала 1 тисячу гривень. Вона дозволяє компенсувати 80% вартості путівки у випадку, якби хтось із клієнтів захворів. З іншого боку, ПЛР-тест можна здати по прильоту в Єгипет за 30 доларів, але я не бачила, щоб хтось із пасажирів нашого літака здавав у Єгипті. Звісно, краще здати вдома", - розповідає вона.

Фото: Страховка від невиїзду дозволяє відшкодувати 80% коштів, сплачених за тур (booking.com)

Страховку від невиїзду оформлюють при купівлі путівок у різних туроператорів.

Це послуга, яка додає близько 5-7% до вартості туру, але при цьому вона дозволяє відшкодувати кошти, якщо турист не може їхати з якоїсь поважної причини, каже РБК-Україна Олена Бойко, співзасновниця туроператора Travel Professional Group.

"Буває, з різних причин не можуть летіти маленькі діти, літні батьки. Страховка від невиїзду мінімізує ризики. Але треба знати, що під неї не підпадають ситуації, коли хтось не летить просто так, тому що перехотів. Для компенсації коштів мають бути вагомі причини. Повинні бути докази у вигляді довідок, інших документів. Наприклад, це може бути довідка про хворобу", - додає Олена.

Нагадаємо, раніше у Єгипті зробили заяву щодо COVID-19 у туристів.

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