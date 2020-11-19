Чи безпечно відпочивати: у Єгипті зробили заяву про COVID-19 серед туристів

Фото: Мечеть в Каїрі (pixabay.com)

За словами чиновників, серед відпочивальників немає жодного випадку хвороби

Під час пандемії Єгипет відкрився для туристів на початку липня, а культурні заходи поновилися в країні на початку вересня.

Починаючи з липня цього року, Єгипет відвідали понад 400 000 туристів, при цьому серед них не зареєстровано жодного випадку COVID-19. Таку заяву зробили у міністерстві туризму країни, передає видання Arab news.

Міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед Ель-Анани заявив, що профілактичні заходи та правила безпеки, введені у єгипетських готелях, музеях, на території археологічних пам'яток, забезпечили успішне "повернення туризму".

Міністр також повідомив, що Всесвітня рада з подорожей і туризму нагородила Єгипет знаком "Безпечна мандрівка" за підтримку туристичного бізнесу, запровадження нових карантинних правил на курортах країни та за розвиток інших ініціатив.

В рамках плану міністерства з об'єднання пляжного туризму з культурним, в кінці жовтня минулого року відкрили музей Шарм-ель-Шейху. Він став першим музеєм, де представлені археологічні артефакти регіону.

Фотографії: Жодного випадку COVID-19 не зареєстрували серед туристів, кажуть чиновники (pixabay.com)

Також відкрили музей в Хургаді - це перший музей, де представлені археологічні артефакти провінції Червоного моря. У міністерстві сподіваються, що ці музеї будуть залучати ще більше туристів в країну. Зокрема - тих, хто приїжджає і за екскурсійним, і за пляжним відпочинком.

Чи правда, що ніхто з туристів не захворів

Чи може дійсно бути так, що серед туристів за весь сезон не виявлено жодного випадку захворювання коронавірусною інфекцією? З таким питанням РБК-Україна звернулося до експертів туристичного ринку.

"Звичайно, достовірність даних по туристах в Єгипті з усіх країн перевірити навряд чи можливо. У ЗМІ бачила інформацію про зараження коронавірусом футболістів в Єгипті. Але про туристів таких новин не знаходила", - зазначає у розмові з РБК-Україна одна з фахівців з підбору турів.

Водночас її колеги розповідали про декілька випадків, коли під час відпочинку в Єгипті українські туристи відчували симптоми грипу та ГРВІ, які також можуть бути характерними й для COVID-19.

Фото: В цьому сезоні Єгипет відвідали понад 400 000 туристів (pixabay.com)

"З осені цього року Єгипет ввів вимогу тестування на COVID-19 перед поїздкою або в аеропорту після прибуття. Кілька разів були випадки нездужання у туристів, які їздили туди з негативним тестом. Мабуть, думали, що у них звичайна застуда. Але мені невідомо, чи проходили вони тести вже вдома", - каже вона.

Співрозмовниця вважає малоймовірним, що за весь сезон не захворів жоден з 400 000 туристів.

"Можливо, вони не були протестовані, або ще була якась причина. Але щоб у розпал пандемії не захворів ніхто - сумніваюся. Адже в тій же Туреччині таких випадків - сотні. Так, коронавірусом в цій країні захворіли понад 300 росіян, а 11 з них померли під час відпустки", - зазначає вона.

Звернень щодо відшкодування страхових випадків під час відпочинку українців в Єгипті саме по COVID-19 поки не було, каже в коментарі РБК-Україна Леся Щербакова, виконавчий директор СК "Провідна".

"Були ГРВІ та тести ПЛР, але не COVID-19. ПЛР-тести на коронавірус за полісами страхування за кордоном ми покриваємо при показаннях і при призначенні лікаря", - уточнює вона.

Водночас українські туристичні ЗМІ раніше вже повідомляли про випадки, коли сім'я з двох дорослих і двох дітей нібито здала тест в аеропорту і вирушила до готелю насолоджуватися відпочинком, але наступного дня результати тестування показали, що у дитини коронавірус.

Зважаючи на це, їм спочатку заборонили залишати номер, а потім мати разом з хворою дитиною переселили в інший номер, а батькові та другій дитині дозволили користуватися всією інфраструктурою готелю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Єгипті заявляють про нестачу туристів на місцевих курортах.

Також ми порівнювали ціни та сервіс преміум-готелях Туреччини та Єгипту.