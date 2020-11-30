Сомнительные гиды и опасные экскурсии: как отдохнуть в Египте без лишних проблем

Отдых в Египте не теряет популярности среди украинцев и в конце ноября. Страна остается популярной среди наших туристов даже несмотря на то, что с осени там действует требование сдачи ПЦР-теста перед поездкой или в аэропорту уже непосредственно после прилета.

Также осенью произошел громкий случай, когда украинскую туристку и ее сына в Египте покусала акула. Но, по словам опрошенных РБК-Украина представителей туристического рынка, Египет все же остается интересным и доступным по цене направлением для наших туристов. Как отдохнуть в Египте без лишних проблем и хлопот - рассказывают туристы и представители туроператоров.

Действует ли страховка вне отеля

Туристам, которые уже не раз отдыхали в Египте, уже известно о работе местных гидов при отелях. Они из года в год предлагают туристам разнообразные услуги: от экскурсий до спа-процедур. Часто также предоставляют свои услуги по доставке продуктов в номер.

Иногда такие гиды бывают настолько навязчивыми, что некоторые отели стали предлагать отдыхающим взять табличку "не беспокоить", которую можно разместить там, где турист отдыхает. Например, ее можно поставить возле шезлонга у бассейна.

Нередко такие гиды говорят туристам, что за пределами отеля приобретенная ими страховка якобы уже не действует.

Но на самом деле это не так, замечает Єхия Камаль, руководитель туркомпании Sharm.adventours. По его словам, на подобном тезисе обычно настаивают отельные гиды, рассказывая туристам о разных неприятностях, которые якобы ждут отдыхающего вне отеля.

Фото: При отелях часто работают гиды, которые предлагают дополнительные услуги (booking.com)

"Но это придумано для того, чтобы вы давали деньги гиду за то, чтобы он сходил в магазин и купил что-то для вас. То есть это задумано, чтобы заработать на туристах. Но на самом деле страховка действительно действует и за пределами гостиницы", - говорит он.

По словам руководителя Sharm.adventours, общая действие страховки распространяется и вне отеля, а вот для занятий экстремальными видами спорта нужно оформлять отдельный вид страхования еще перед поездкой на курорт.

"Стандартная страховка, которая выдается туристу в турагентстве при получении документов еще дома, действует на все время пребывания в Египте по всей территории страны и не зависит от того, куда и с кем поедет турист по территории государства", - говорит он.

Почему надо быть осторожными, покупая услуги у гидов

Отдельный вопрос - дайвинг, который в Египте под запретом. Надо быть осторожным, если местные гиды предлагают такую услугу. Украинская туристка Наталья Мазина и ее муж вернулись из отпуска в Египте за день до того, как на курорте произошел трагический случай - акула покусала украинскую туристку и ее сына. Также пострадал местный гид.

В комментарии РБК-Украина Наталья Мазина отметила, что подобные активности туристам часто предлагают при отелях и прямо на пляжах, и с такими предложениями стоит быть осторожными.

Фото: Гиды часто предлагают экскурсии из отелей к пирамидам (pixabay.com)

"Нам заповедник "Рас Мохамед" (место, где произошел трагический инцидент с украинскими туристами и акулой - ред.) предлагали практически ежедневно, и очень активно. Одни гиды предлагают спа-процедуры и массаж, другие - ныряния, третьи - прогулку на яхте и экскурсии. Украинцы покупают такие услуги, потому что они дешевле, чем у украинских туркомпаний. Но когда вы покупаете экскурсию у такого гида, то у вас нет гарантий, что все пройдет хорошо", - говорит Наталья Мазина.

По словам туристки, туристы спрашивали гидов, видели ли они акул во время ныряния. Те отвечали, что такого ни разу не было.

"Уже после поездки я общалась со знакомыми девушками из Беларуси. Рассказывали, что поездки в заповедник закрыли, но в виде альтернативы начали возить туристов на остров Тиран. Но даже после того громкого случая туристы, к сожалению, заказывают такие активности и дальше. Следует помнить, что это только наша ответственность, когда мы едем и заходим в море, в котором водится много разных видов акул", - говорит туристка.

Остров Тиран - известный остров в акватории Красного моря, занимающий площадь около 80 квадратных километров.

Расположен он неподалеку от Шарм-эль-Шейхе, но территориально принадлежит Саудовской Аравии и считается популярным местом среди туристов для коротких поездок во время отдыха.

Фото: Остров Тиран популярен среди туристов, которые отдыхают в Шарм-эль-Шейхе (vsviti.org)

Для туристов часто предусмотрен страховой полис с учетом экстремального спорта – он может быть на 20-30% дороже классического туристического страхования, говорит в комментарии РБК-Украина Леся Щербакова, исполнительный директор СК "Провидна".

По ее словам, такая страховка необходима, если турист собирается заниматься дайвингом, рафтингом, прыгать с парашютом или кататься на лыжах.

"А вот случай, если турист получил вывих в бассейне, то это травмы, которые не относятся к спортивным. Это классическое страховое покрытие. Но сначала у туриста возьмут тест на алкоголь. Также страховка покроет и отравление, высокую температуру, аппендицит, хирургическую операцию, перелом ноги, инфаркт, инсульт. Покроет и случаи, если турист выбил глаз, порезал руку или ногу об коралл", - перечисляет страховые случаи эксперт.

"Можно за весь вечер не встретить ни одного человека"

Наталья Мазина говорит, что отдыхала в Шарм-эль-Шейхе. Она замечает, что во время карантинных ограничений в отелях Египта отдыхает действительно мало людей. А среди тех, кто приехал в курортные отели, подавляющее большинство составляют либо местные, либо выходцы из стран бывшего СНГ.

"Людей отдыхает действительно мало. Например, в нашем отеле было предусмотрено 900 мест, но отдыхали в то время всего около 90 человек. В соседних отелях - такая же ситуация. В некоторых за сутки приезжало только по два новых туриста", - говорит она.

По словам туристки, хотя в Египте сейчас и сохраняется хорошая погода, многих сдерживает от поездок карантин, а в случае с Египтом сыграло роль и то, что страна ввела обязательные ПЦР-тесты для всех туристов.

"Так странно было - во время прогулки за весь вечер не встретить ни одного человека", - говорит Наталья Мазина.

Фото: Заполняемость отелей Шарм-эль-Шейха и Хургады составляет не более 10% от количества мест (booking.com)

О том, что большинство туристов в Египте сейчас составляют украинцы, ранее говорили и чиновники Египта.

"Около 90% туристов в Египте сейчас – украинцы. Много отелей, которые во время карантина возобновили работу в Хургаде, Марса Аламе и Шарм-эль-Шейхе в конце июня, сейчас закрыты", - отметил тенденцию член Ассоциации инвесторов в туризм Южного Синая Атеф Абдель Латиф.

Он сообщил, что зимний сезон практически "завис" из-за распространения пандемии в Европе.

"Туристы из Германии, Великобритании, Италии, Франции и Испании не могут покинуть свои страны и поехать в отпуск из-за карантина. Что касается внутреннего туризма, то он заметно снизился с начала учебного года с середины октября", - заявил эксперт.

Он добавил, что заполняемость отелей Шарм-эль-Шейха и Хургады сейчас составляет не больше 20-50% мест, определенных Министерством туризма и археологии в рамках новых карантинных правил – то есть лишь 10% от общего наличия мест в отелях.

Чем может помочь страховка от невыезда

По словам Натальи Мазиной, она немного переживала перед поездкой в Египет, в частности и потому, что в случае положительного ПЦР-теста средства за купленные путевки обычно не возвращают.

"Мы оплатили стоимость тура за две недели до поездки. Также оформили страховку от невыезда, которая стоила 1 тысячу гривен. Она позволяет компенсировать 80% стоимости путевки в случае, если кто-то из клиентов заболел. С другой стороны, ПЦР-тест можно сдать по прилету в Египет за 30 долларов, но я не видела, чтобы кто-то из пассажиров нашего самолета сдавал в Египте. Конечно, лучше сдать дома", - рассказывает она.

Фото: Страховка от невыезда позволяет возместить 80% средств, уплаченных за тур (booking.com)

Страховку от невыезда оформляют при покупке путевок у различных туроператоров.

Это услуга, которая добавляет около 5-7% к стоимости тура, но при этом она позволяет возместить средства, если турист не может ехать по какой-то уважительной причине, говорит РБК-Украина Елена Бойко, соучредитель туроператора Travel Professional Group.

"Бывает, по разным причинам не могут лететь маленькие дети, пожилые родители. Страховка от невыезда минимизирует риски. Но надо знать, что под нее не подпадают ситуации, когда кто-то не летит просто так, потому что перехотел. Для возмещения средств должны быть веские причины. Должны быть доказательства в виде справок, других документов. Например, это может быть справка о болезни", - добавляет Елена.

Напомним, ранее в Египте сделали заявление относительно COVID-19 у туристов.

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