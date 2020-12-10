Казковий будинок на воді та підземна церква: кращі локації Львівщини, про яких мало знають туристи

Багато туристів їдуть у Львів, але при цьому абсолютно даремно ігнорують Львівську область: тут теж є що подивитися. А тим часом мандрівники оминають величезну кількість найцікавіших місць із заохопливими історіями та мальовничими краєвидами.

Тревел-блогери Максим Узол і Оля Манько вирушили в подорож цікавими місцями Львівщини, куди туристи доїжджають не так часто. Своїми враженнями від поїздки блогери поділилися з РБК-Україна.

"У Львівській області багато красивих замків: Олеський, Підгорецький, Свірзький, Золочівський. І туристи, які все-таки наважуються виїхати за межі Львова, частіше потрапляють до них. Ми ж хотіли показати нерозкручені місця", - кажуть мандрівники.

Відео: Маловідомі місця Львівської області (YouTube/Узол і Манько)

Казковий будиночок на воді

Перше місце, куди рекомендують вирушити блогери - це мисливське господарство Стир у селі Збруї у Бродівському районі. Рекомендують вони відвідати це місце не для полювання, а щоб подивитися на казковий будиночок на острівці посеред озера.

"Таких будиночків в Україні тільки два. Один, більш відомий, будиночок рибака у Старому Солотвині в Житомирській області і другий, поки менш розкручений в туристичних колах - мисливський будиночок у Львівській області", - каже Оля.

Вхід на територію коштує 60 гривень за групу до чотирьох осіб, плюс - 40 грн за заїзд автомобілем. Вхід зробили платним тільки в цьому році, уточнюють мандрівники.

Фото: Інтер'єр казкового будиночка на воді (Узол і Манько)

Будиночок стоїть на невеликому острівці посеред озера. До нього веде дерев'яний місток.

"Тепер можна навіть заглянути всередину. І там справжня магія. Дерев'яне покриття виглядає, як ніби книгами заповнили будиночок до верхівки, інтер'єр доповнює люстра з оленячими рогами", - захоплюється мандрівниця.

На території мисливського господарства є невеликий зоопарк з фазанами. Також за додаткову плату можна замовити екскурсію до зубрів або бобрів.

Фото: Тревел-блогери біля будиночку на озері (Узол і Манько)

Ритуальний камінь і підземна церква

Ще одне цікаве місце для любителів секретних артефактів - село Підкамінь. Приваблює туди мандрівників величезний 17-метровий камінь-гігант, який називають Чортовим каменем.

"Є кілька легенд про те, як він тут опинився. Згідно з однією з них, чорт дізнався, що тут будують монастир і розлютився. Полетів в Карпати, відірвав там шмат гори, хотів кинути в монастир, але сил було мало, і камінь не долетів", - розповідають мандрівники.

Втім, існує і набагато реалістичніша версія походження моноліту. Є припущення, що цей величезний камінь був рифом на дні Сарматського моря, яке вирувало на цьому місці 11 мільйонів років тому.

Фото: Чортів камінь на Львівщині (Узол і Манько)

У часи язичників камінь використовували як жертівник. З одного боку в камені навіть залишилися ритуальні чаші. Поруч з величезним каменем можна відвідати печери: їх там декілька.

"Також радимо зазирнути в монастир 18 століття. Коли підходиш, складаэться враження, що це фортеця, а не монастир. І це відчуття з'являється не просто так, адже монастир свого часу дійсно виконував також функцію оборонної споруди", - розповідає Макс.

По монастирю можна пройтися з екскурсією: послухати історію місця коштує 30 гривень. Одне з найцікавіших місць на території - підземна церква, якою дуже пишаються місцеві ченці.

Костел зі статуями-покровителями

Ще одне місце, яке радять відвідати тревел-блогери - костел в Підгірцях. Багато туристів приїжджають сюди, щоб побачити Підгорецький замок, а до костелу, який розташований неподалік, доходять не всі.

"Костел, до речі, побудували за наказом Вацлава Жевуського - господаря Підгорецького замку. Він виконаний у стилі італійського бароко і мені особисто схожий на львівський Домініканський собор", - каже Оля.

Фото: Костел у Підгірцях (Узол і Манько)

За її словами, стан унікального костелу жалюгідний, в деяких місцях є тріщини, гола цегла, а сходинки зовсім розсипаються.



"Але чоловий фасад з колонами і скульптурами дуже вражає. Ніби ти десь в Італії", - захоплюється дівчина.

Справді, костел замислювався як копія храму в Турині і планувався як фамільна усипальниця Жевуських. Всередині збереглися також 7 ыз 8 статуй-покровителів роду, хоча храм пережив у своїх стінах і лікарню, і склад пально-мастильних матеріалів.

Зараз в це місце приїжджають фотографуватися молодята і просто обізнані мандрівники.

Фото: Краэвид на мисливський будиночок зверху (Узол і Манько)

Відкривати красиві і незвичайні місця можна в будь-яку погоду, особливо, якщо подорожувати автомобілем. А у Львівській області варто відвідати не лише найпопулярніші туристичні місця, але й додати в свою "скарбничку мандрівника" локації, які запам'ятаються на роки своєю загадковою атмосферою.

Нагадаємо, раніше ми писали про ціни та особливості відпочинку на гірськолижному курорті Драгобрат.

Також повідомлялося, що ціни на відпочинок в Карпатах істотно знижуються в грудні.