Готелі мало заповнені: ціни на відпочинок в Карпатах суттєєво знижуються у грудні

Фото: Карпати, село Татарів (РБК-Україна)

Готельєри знижують вартість номерів з-за пандемії

Грудень - гарний час для міні-відпустки або вікенду в Карпатах напередодні новорічних свят. Якщо на сам Новий рік ціни в Карпатах різко зростають, то зараз в регіоні спостерігається зниження цін на проживання як у великих, так і в міні-готелях та приватних садибах.

Про це РБК-Україна розповів Сергій Прокіп - гід-екскурсовод, який працює в санаторії "Карпатія". За його словами, сьогодні в Карпатах відпочиває не так багато туристів, як очікувалося. На попиті позначається пандемія та карантинні обмеження, через що багато готелів не заповнені, каже Сергій Прокіп.

"Щоб залучити туристів, багато готелів знижують ціни на проживання. Грудень - час, коли можна істотно заощадити, насолодившись комфортним відпочинком в горах", - зауважує екскурсовод.

За його словами, урізноманітнити відпочинок в Карпатах можна, сходивши на екскурсії в горах. Їх тут пропонується багато та на будь-який смак.

Фото: Відпочинок у Карпатах (РБК-Україна)

Ціни на житло в Карпатах у грудні

РБК-Україна перевірило актуальну вартість проживання в популярних локаціях Карпат на вихідних 19-20 грудня 2020 року на двох.

Варто відзначити, що вигідних пропозицій дійсно чимало, і в багатьох місцях можна знайти комфортні кімнати за ціною від 600 грн.

Ворохта (Івано-Франківська область).

Oksamit Resort: стандартний двомісний номер - 590 грн.

Готель Forest House: двомісний номер з балконом, ванною кімнатою і видом на гори та річку - 1500 грн.

Edelberg Apartments: апартаменти з затишною спальнею, вікна якої виходять на гори - 900 грн за двох на добу.

Славське (Львівська область).

В готелі Hostynnyy Dvir Apartament Hotel номер коштує 600 грн на добу на двох.

Апарт-готель "Панщина": окремий будиночок з однією спальнею на двох обійдеться у 2200 грн на добу.

Міні-готель "Milana Guesthouse" пропонує двомісний номер з видом на гори за 550 грн.

Фото: У Яремче, Ворохті та Славському можна знайти багато різних варіантів житла за прийнятною ціною (РБК-Україна)

Яремче (Івано-Франківська область).

Carpathian Comfort: стандартний двомісний номер з одним ліжком або двома окремими ліжками можна забронювати лише за 400 гривень на двох.

Hotel&Restaurant Premium Club: бюджетний двомісний номер з одним ліжком і двома окремими спальнями - 1590 грн.

Готель Premier: тримісний номер з балконом - 1440 грн на двох.

Нагадаємо, раніше ми писали, куди можна поїхати на відпочинок до Карпат у грудні.

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