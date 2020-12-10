Сказочный дом на воде и подземная церковь: лучшие локации Львовщины, о которых мало знают туристы

Малоизвестные точки на карте региона для яркого уикенда
Многие туристы едут во Львов, но при этом совершенно напрасно игнорируют Львовскую область: здесь тоже есть посмотреть. А тем временем путешественники упускают из внимания огромное количество интереснейших мест с занимательными историями и живописными видами.
Тревел-блогеры Максим Узол и Оля Манько отправились в путешествие по интересным местам Львовщины, куда туристы доезжают не так часто. Своими впечатлениями от поездки блогеры поделились с РБК-Украина.
"Во Львовской области много красивых замков: Олесский, Подгорецкий, Свиржский, Золочевский. И туристы, которые таки решаются выехать за границы Львова, чаще попадают в них. Мы же хотели показать нераскрученные места", - говорят путешественники.
Видео: Малоизвестные места Львовской области (YouTube/Узол и Манько)
Сказочный домик на воде
Первое место, куда рекомендуют отправиться блогеры - это охотничье хозяйство Стыр в селе Збруи в Бродовском районе. Рекомендуют они посетить это место не для охоты, а чтобы посмотреть на сказочный домик на островке посреди озера.
"Таких домиков в Украине только два. Один, более известный, домик рыбака в Старом Солотвино в Житомирской области и второй, пока менее раскрученный в туристических кругах - охотничий домик во Львовской области", - говорит Оля.
Вход на территорию стоит 60 гривен за группу до четырех человек, плюс - 40 грн за заезд автомобилем. Платным вход сделали только в этом году, уточняют путешественники.
Домик стоит на небольшом островке посреди озера. К нему ведет деревянный мостик.
"Теперь можно даже внутрь заглянуть. И там настоящая магия. Деревянное покрытие выглядит, как будто книгами заполнили домик до верхушки, интерьер дополняет люстра с оленьими рогами", - восхищается путешественница.
На территории охотничьего хозяйства есть небольшой зооуголок с фазанами. Также за дополнительную плату можно заказать экскурсию к зубрам или бобрам.
Ритуальный камень и подземная церковь
Еще одно занимательное место для любителей секретных артефактов - село Подкамень. Привлекает туда путешественников огромный 17-метровый камень-гигант, который называют Чертовым камнем.
"Есть несколько легенд о том, как он тут оказался. Согласно одной из них, черт узнал, что тут строят монастырь и разозлился. Полетел в Карпаты, оторвал там кусок горы, хотел бросить в монастырь, но сил было мало, и камень не долетел", - рассказывают путешественники.
Впрочем, существует и гораздо более реалистичная версия происхождения монолита. Есть предположение, что этот огромный камень был рифом на дне Сарматского моря, которое бушевало на этом месте 11 миллионов лет назад.
Во времена язычников камень использовали в качестве жертвенника. С одной стороны в камне даже остались ритуальные чаши. Рядом с огромным камнем можно посетить пещеры: их там несколько.
"Также советуем заглянуть в монастырь 18 века. Когда подходишь, создается впечатление, что это крепость, а не монастырь. И это ощущение появляется не просто так, ведь монастырь в свое время действительно выполнял и функцию оборонительного сооружения", - рассказывает Макс.
По монастырю можно пройтись с экскурсией: послушать историю места стоит 30 гривен. Одно из самых интересных мест на территории - подземная церковь, которой очень гордятся местные монахи.
Костел со статуями-покровителями
Еще одно место, которое советуют посетить тревел-блогеры - костел в Подгорцах. Многие туристы приезжают сюда, чтобы увидеть Подгорецкий замок, а к костелу, который расположен неподалеку, доходят не все.
"Костел, кстати, построили по указу Вацлава Жевуского - хозяина Подгорецкого замка. Он выполнен в стиле итальянского барокко и мне лично похож на львовский Доминиканской собор", - говорит Оля.
По ее словам, состояние уникального костела плачевное, в некоторых местах видны трещины, голый кирпич, а ступеньки и вовсе рассыпаются.
"Но лицевой фасад с колонами и скульптурами очень впечатляет. Как будто, ты где-то в Италии", - восхищается девушка.
Действительно, костел задумывался как копия храма в Турине и планировался как фамильная усыпальница Жевуских. Внутри сохранились также 7 из 8 статуй-покровителей рода, хотя храм пережил в своих стенах и больницу, и склад горюче-смазочных материалов.
Сейчас в это место приезжают фотографироваться молодожены и просто осведомленные путешественники.
Открывать красивые и необычные места можно в любую погоду, особенно, если путешествовать автомобилем. А во Львовской области стоит посетить не только популярные туристические места и добавить в свою "копилку путешественника" локации, которые запомнятся на годы своей загадочной атмосферой.
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