Мальовничий Драгобрат: ціни та особливості відпочинку на гірськолижному курорті

Фото: Зимовий Драгобрат (Євгенія Колесник)

Найбільш високогірний курорт України: що потрібно знати туристам

Найвисокогірніший курорт України Драгобрат знаходиться на висоті 1400 метрів над рівнем моря: сюди практично неможливо доїхати на звичайній машині, тут немає світлофорів і банкоматів.

Зате цей курорт сім місяців в році вкритий природним снігом, і кататися можна весь сезон: з листопада по травень. Такий клімат дуже зручний для планування поїздки - вирушаючи на Драгобрат, ви точно можете бути впевнені, що застанете зиму. Але таке розташування високо в горах має свої нюанси відпочинку.

Давайте розберемося детальніше, в чому полягають тонкощі відпочинку на курорті Драгобрат взимку.

Три "країни" Драгобрата. "Карпатська Чайка"

Так склалося, що на цьому курорті є три основних групи підйомників і гірськолижних трас, які обслуговуються різними компаніями: "Карпатська Чайка", "ЦК Драгобрат" та "Вершина Карпат".

На підйомники цих груп діють різні скі-паси з різними тарифами, а забудова поступово "росте" навколо кожного з них. Таким чином, на Драгобраті сформувалося три своєрідних гірськолижних "країни" всередині одного курорту: у кожній з них - свої підйомники, готелі та прокат спорядження.

На "Карпатській Чайці" є два підйомники: крісельний на дві людини, який працює цілий рік, є також навчальний мультиліфт. Верхня станція крісельного підйомника знаходиться на так званій "Перемичці" між вершинами Жандарм і Стіг. Тут розташувалося затишне кафе, де можна зігрітися і перекусити.

Фото: На Драгобраті сформувалося три своєрідних гірськолижних "країни" всередині одного курорту (Євгенія Колесник)

"ГК Драгобрат"

Тут працюють чотири підйомники: два бугельних і два мультиліфти, від верхніх станцій яких можна спуститися "синьою", "червоною" і "чорною" трасами.

Вони відрізняються рівнем від простого до складного і навіть екстремального. Найпростіші - "сині" траси. Вони проходять між бугельними підйомниками й розраховані на новачків.

"Вершина Карпат"

Цей комплекс розташований на горі Стіг, висота якої - 1707 метрів над рівнем моря. Взимку на Вершині Карпат функціонують три підйомники: крісельний, бугельний і мультиліфт. Вартість одного підйому на них різна, але скі-пас - один для всіх.

Скі-пас можна поповнювати так званими "юнітами" і в залежності від того, на якій підйомник ви проходите, знімається певна кількість юнітів.

Так, наприклад, піднятися на навчальному підйомнику довжиною у 200 метрів коштує удвічі менше юнітів, ніж на бугельному. Його довжина - 1000 метрів, і в чотири рази менше юнітів, ніж на крісельному довжиною 1300 метрів. І не варто забувати правило: чим більше юнітів ви купуєте, тим дешевше обійдеться кожен юніт.

Фото: Усі три частини курорту розташовані в пішій доступності, плавно перетікаючи одна в іншу (Євгенія Колесник)

Нижні станції усіх трьох підйомників розташовані поруч один з одним, а деякі траси проходять не тільки на горбкуватому схилу, але і "виляє" через ліс серед дерев.

Так, від верхньої станції крісельного підйомника можна спуститися до схилів "Карпатської Чайки", а з боку "ГК Драгобрат" - до нижніх станцій "Вершини Карпат". І хоча на ці групи підйомників діють різні скі-паси, багато лижників й сноубордистів переміщуються від однієї країни до іншої, маючи при собі відразу кілька скі-пасів.

Всі три частини курорту розташовані у пішій доступності, плавно перетікаючи одна в іншу. Але, з огляду на горбисту місцевість всього курорту, пересуватися в лижному спорядженні не дуже зручно. Тому бажано заздалегідь обрати для себе групу підйомників, якими збираєтеся користуватися основну частину часу і шукати житло саме біля них.

І, звичайно ж, на Драгобраті є безліч місць для фрірайду. Професійні лижники та сноубордисти-екстремали приїжджають сюди для того, що б спускатися м'яким снігом, минаючи обладнані траси.

Інфраструктура курорту: що варто враховувати

На Драгобраті є безліч готелів, які відрізняються як за рівнем сервісу, так і за ціною.

Тут ви можете знайти номер вартістю до тисячі гривень: для цього потрібно планувати поїздку заздалегідь, оскільки курорт популярний, і найвигідніші пропозиції вже заброньовані за кілька місяців до заїзду.

Крім готелів, на курорті є кілька сервісів прокату, ціни в яких приблизно однакові: на оренду лиж і шолома піде близько 200 грн, сноуборд + шолом коштуватимуть близько 300 грн. Також можна взяти на прокат лижний костюм, штани або куртку за 150-200 грн.

Відео: Драгобрат - гірськолижний курорт в Україні (youtube.com/KOLESAEDUT)

Не забувайте взяти із собою документ, який можна буде залишити в заставу для оренди спорядження: права, паспорт або заставну суму (зазвичай просять близько 2000 грн).

Деякі готелі на Драгобраті пропонують домашні вечері та сніданки. Є також кілька колиб і ресторанів. Наповнюваність закладів харчування залежить від сезону. Але, як правило, вільні місця знайти можна, тоді як чани краще бронювати заздалегідь.

Також є маленькі магазини, де можна придбати основні продукти, засоби особистої гігієни та сувеніри. Не забувайте, що на Драгобраті не скрізь приймають банківські картки, а найближчий банкомат - в селі Ясіня.

На особистому автомобілі взимку на Драгобрат заїхати практично неможливо, тому за день до прибуття бажано замовити трансфер, який доставить вас від парковки або залізничної станції в селі Ясіня прямо до готелю на Драгобраті. Вартість підйому залежить від кількості людей, але обійдеться в не менше 150 грн за одну людину.

Нагадаємо, раніше ми писали, де можна недорого покататися на лижах в Карпатах.

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