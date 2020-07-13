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Зі скандалом і без "Дії": українка розповіла про повернення з Албанії

Понеділок 13 липня 2020 18:01
Зі скандалом і без "Дії": українка розповіла про повернення з Албанії
Фото: Українська туристка Анна Салата в Албанії (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Як українські туристи здають тест на COVID-19

Нещодавно Україна внесла Албанію в списку країн "червоної" зони. Це означає, що після повернення з цієї країни туристи повинні проходити 14-денну обсервацію або самоізоляцію, скориставшись додатком "Дій вдома". Але є й інший спосіб: щоб не проходити самоізоляцію, треба здати тест на COVID-19 методом ПЛР після повернення в Україну.

З новими правилами зіткнулися ті, хто в цей час або відпочивав в Албанії, або збирався звідти повертатися в Україну найближчими днями.

РБК-Україна зв'язалося з однією з туристок, яка відпочивала в Албанії саме в той час, коли в Україні запрацювали нові правила для приїжджаючих з цієї країни. Анна Салата розповіла нам, як поверталася в Україну і чи проходила самоізоляцію після відпочинку на морі.

"Перша думка – треба залишитися в Албанії й після відпустки"

Киянка Анна Салата планувала літню відпустку вже давно, і коли нарешті забронювала тур в Албанію, то подумки рахувала дні до поїздки.

"Так довго я не сиділа вдома з того часу, як у 2014-му році короткий період не працювала. І тут нарешті я рвонула в Албанію. Для українців також відкриті Туреччина та Єгипет, але там я бувала вже неодноразово", - каже дівчина.

За її словами, про вибір країни для відпочинку вона ні на секунду не пошкодувала: Албанія здивувала її низькими цінами на проживання та харчування, мальовничими ландшафтами та теплим морем.

Зі скандалом і без &quot;Дії&quot;: українка розповіла про повернення з АлбаніїФото: Анна Салата на відпочинку в Албанії (надане спікером)

"Албанія - просто чарівна країна! Щодня я відкривала для себе її заново. До того ж, тут дуже дешево. Приміром, оренда квартири коштує близько сотні доларів на місяць. В будь-якому барі 50 грамів місцевого напою ракії коштує 50 центів. Фрукти теж дуже дешеві, тут ними можна харчуватися буквально цілими днями", - розповідає Анна.

Коли Україна внесла Албанію в списку країн "червоної" зони, дівчина подумала, що варто залишитися в Албанії ще на якийсь час.

"Перша думка – треба залишитися в Албанії й після відпустки. З одного боку, я цілком можу виконувати роботу дистанційно, але є моменти, коли особисто потрібно бути присутньою на зустрічах. А з іншого - я працюю в музичній індустрії, і нерідко мені треба їздити на зйомки кліпів або телепроектів", - додає вона.

Тому дівчина вирішила повертатися в Україну, але проходження 14-денної самоізоляції їй не підходило. Замість цього вона вирішила здати тест на COVID-19.

З додатком були технічні проблеми

Анна Салата прилетіла в Київ з відпустки в Албанії, і на кордоні її відразу ж попросили завантажити на смартфон додаток "Дій вдома". Але з цим були технічні проблеми – додаток все ніяк не завантажувався.

"Через це я цілу годину скандалила зі співробітниками аеропорту. З одного боку, мене не випускали, а з іншого – були якісь технічні проблеми, через які не можна було завантажити додаток. Я підійшла до співробітниці аеропорту й озвучила проблему, але вона говорила зі мною на підвищених тонах. Потім звернулася до чоловіка, і він допоміг мені", - розповідає Анна.

Зі скандалом і без &quot;Дії&quot;: українка розповіла про повернення з АлбаніїФото: Анна Салата в Албанії (надане спікером)

За словами туристки, якби її попросили залишитися вдома на самоізоляції, вона б не погодилася насамперед тому, що в неї багато роботи, яка передбачає зустрічі та роз'їзди.

"Я навіть не розглядала варіанту самоізоляції. В той же день, коли повернулася, я здала тест. Робила я його своїм коштом у приватній лабораторії. За тестування заплатила 815 гривень. Отримала негативний результат. Результати тесту автоматично завантажуються у програму "Дій вдома", - розповіла Анна Салата.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому був затриманий рейс з Борисполя до Хорватії.

Також раніше блогер розповіла про свій перший переліт під час карантину. Вона летіла з Києва в Харків.

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