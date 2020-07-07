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Україна внесла в Албанію до списку країн "червоної зони": що це означає для туристів

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 16:17
Україна внесла в Албанію до списку країн "червоної зони": що це означає для туристів
Фото: Албанія (facebook.com/DARTUkraine)
Автор: Катерина Гончарова

Як безпечно повернутися з Албанії під час карантину

Албанія увійшла у список країн "червоної зони" Міністерства охорони здоров'я України за показниками захворюваності COVID-19. Про це повідомили у прес-службі Державного агентства розвитку туризму України у Facebook.

"Оновлений список країн "червоної" та "зеленої" зон за станом на 6 липня. Інформація про п'яти країнах, куди можуть полетіти на відпочинок українці: в червону зону потрапила Албанія. "Червоними" залишаються Чорногорія і Єгипет. Туреччина і Хорватія знаходяться у "зеленій" зоні", - уточнюють у відомстві.

В коментарі РБК-Україна в прес-службі Державного агентства розвитку туризму України пояснили, що МОЗ оновлює інформацію за списками "червоної" та "зеленої" зон регулярно, й ситуація по захворюваності в тій чи іншій країні може мінятися протягом декількох днів.

"Все буде залежати від того, коли саме громадяни повертаються з країни. Якщо в цей момент країна знаходиться в списку "зеленої" зони, або обсервацію самоізоляцію проходити не потрібно", - пояснили в прес-службі відомства.

Україна внесла в Албанію до списку країн &quot;червоної зони&quot;: що це означає для туристівФото: Албанія улітку 2020 року (pixabay.com)

У Держтуризмі нагадали, що ті громадяни, які приїжджають з країн "червоної зони" в Україну, повинні проходити 14-денну обсервацію або скористатися додатком "Дій вдома".

Тобто, якщо на момент повернення з Албанії ця країна для України перебуває в "червоному" списку, то вам треба пройти двотижневу обсервацію або самоізоляцію, але ситуація зі списком може змінитися залежно від рівня захворюваності COVID-19 в Албанії.

РБК-Україна також звернувся за коментарем до двох великих туроператорів із питанням, що означають такі зміни для туристів. Там пообіцяли надати цю інформацію у середу, 8 липня.

Кабінет міністрів раніше дозволив припиняти режим самоізоляції або обсервації тим громадянам, які в'їжджають на територію України з країн "червоної зони" за умови, що вони зроблять тест на COVID-19 методом ПЛР після того, як перетнуть державний кордон та будуть мати негативний результат тесту. При цьому в'їзд з країн "зеленої зони" дозволено абсолютно без обмежень.

Для в'їзду в Україну іноземним громадянам необхідний страховий поліс, що покриває витрати на COVID-19 і обсервацію.

Станом на сьогодні після прибуття в Албанію українським туристам тест на коронавірус робити не потрібно. Самоізоляція теж не вимагається.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як оформити страховку для виїзду за кордон під час пандемії.

Також ми писали, як туристу повернути гроші за скасовані рейси й тури в умовах карантину.

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