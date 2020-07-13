Со скандалом и без "Дії": украинка рассказала о возвращении из Албании

Фото: Украинская туристка Анна Салата в Албании (коллаж РБК-Украина)

Как украинские туристы сдают тест на COVID-19

Недавно Украина внесла Албанию в список стран "красной" зоны. Это значит, что после возвращения из этой страны туристы должны проходить 14-дневную обсервацию или самоизоляцию, воспользовавшись приложением "Дій вдома". Но есть и другой способ: чтобы не проходить самоизоляцию, надо сдать тест на COVID-19 методом ПЦР после возвращения в Украину.

С новыми правилами столкнулись те, кто в это время или отдыхал в Албании, или собирался оттуда возвращаться в Украину в ближайшие дни.

РБК-Украина связалось с одной из туристок, которая отдыхала в Албании как раз в то время, когда в Украине заработали новые правила для приезжающих из этой страны. Анна Салата рассказала нам, как возвращалась в Украину и проходила ли самоизоляцию после отдыха на море.

"Первая мысль – надо остаться в Албании и после отпуска"

Киевлянка Анна Салата планировала летний отпуск уже давно, и когда наконец забронировала тур в Албанию, то мысленно считала дни до поездки.

"Так долго я не сидела дома с того времени, как в 2014-м году короткий период не работала. И тут наконец я рванула в Албанию. Для украинцев также открыты Турция и Египет, но там я бывала уже неоднократно", - говорит девушка.

По ее словам, о выборе страны для отдыха она ни на секунду не пожалела: Албания удивила ее низкими ценами на проживание и питание, живописными ландшафтами и теплым морем.

Фото: Анна Салата на отдыхе в Албании (предоставлено спикером)

"Албания - просто волшебная страна! Каждый день я открывала ее для себя заново. К тому же, здесь очень дешево. К примеру, аренда квартиры стоит около сотни долларов в месяц. В любом баре 50 грамм местного напитка ракии стоит 50 центов. Фрукты тоже очень дешевые, здесь ими можно питаться буквально целыми днями", - рассказывает Анна.

Когда Украина внесла Албанию в список стран "красной" зоны, девушка подумала, что стоит остаться в Албании еще на какое-то время.

"Первая мысль – надо остаться в Албании и после отпуска. С одной стороны, я вполне могу выполнять работу дистанционно, но есть моменты, когда лично нужно присутствовать на встречах. А с другой - я работаю в музыкальной индустрии, и нередко мне надо ездить на съемки клипов или телепроектов", - добавляет она.

Поэтому девушка решила возвращаться в Украину, но прохождение 14-дневной самоизоляции ей не подходило. Вместо этого она решила сдать тест на COVID-19.

С приложением были технические проблемы

Анна Салата прилетела в Киев из отпуска в Албании, и на границе ее сразу же попросили загрузить на смартфон приложение "Дій вдома". Но с этим были технические проблемы – приложение все никак не скачивалось.

"Из-за этого я целый час скандалила с сотрудниками аэропорта. С одной стороны, меня не выпускали, а с другой – были какие-то технические проблемы, из-за которых нельзя было скачать приложение. Я подошла к сотруднице аэропорта и озвучила проблему, но она говорила со мной на повышенных тонах. Затем обратилась к мужчине, и он уже помог мне", - рассказывает Анна.

Фото: Анна Салата в Албании (предоставлено спикером)

По словам туристки, если бы ее попросили остаться дома на самоизоляции, она бы не согласилась прежде всего потому, что у нее много работы, которая предполагает встречи и разъезды.

"Я даже не рассматривала варианта самоизоляции. В тот же день, когда вернулась, я сдала тест. Делала я его за свой счет в частной лаборатории. За тестирование заплатила 815 гривен. Получила негативный результат. Результаты теста автоматически подгружаются в приложение "Дій вдома", - рассказала Анна Салата.

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