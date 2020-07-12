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Нові правила: чому затримали рейс в Хорватію з Борисполя

Неділя 12 липня 2020 10:30
Нові правила: чому затримали рейс в Хорватію з Борисполя
Фото: Хорватія (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Що потрібно знати перед поїздкою до Хорватії

Хорватія посилила правила в'їзду в країну для українців. З цієї причини в суботу, 11 липня, авіакомпанія Windrose на кілька годин відклала рейс з аеропорту "Бориспіль" у хорватське місто Пула. Виявилося, що пасажири рейсу повинні були пройти тестування на COVID-19.

Тестування тепер доступно прямо в аеропорті, адже тут вже є спеціально обладнана для таких цілей лабораторія.

За словами представників авіакомпанії, лабораторія гарантувала надання результату протягом 6 годин. Ймовірність подальшої затримки рейсу там виключили. Ціна за тестування в лабораторії "Борисполя" складає 2100 грн. Результати зазвичай надають протягом доби, але цього разу вони були готові значно раніше через те, що Хорватія змінила правила для українців зовсім недавно. Це сталося, коли у пасажирів вже були придбані квитки на літак.

Наявність негативного тесту на коронавірус – це і є головна нова умова в'їзду до Хорватії для українців. Згідно з даними сайту, створеного Міністерством закордонних справ України, влытку 2020 року туристи з України можуть відвідувати цю країну.

Тим, хто не має результатів тесту при в'їзді в Хорватію, треба пройти двотижневу самоізоляцію.

У той же час, якщо ви в'їжджаєте в країну з особистих причин, то маєте можливість скоротити терміни перебування на самоізоляції до 7 днів. Для цього треба пройти ПЛР-тест на коронавірус за особисті кошти вже в Хорватії.

РБК-Україна стало відомо, що деякі великі туроператори стали пропонувати клієнтам тестування на COVID-19 за рахунок компанії. Таку послугу пропонують за умови бронювання пакетних турів. Ті ж, хто купує просто квиток на літак, можуть пройти тест за 50% від його ціни (повна ціна становить близько 30 євро). Але варто відзначити, що така опція стосується поки турів лише до Албанії та Чорногорії.

В туркомпаніях радять заздалегідь перевіряти всю офіційну інформацію про правила в'їзду в країну, щоб непередбачуваних ситуацій не виникало.

До речі, зараз Хорватія знаходиться в списку країн "зеленої зони" Міністерства охорони здоров'я України. Це означає, що в'їзд з цієї країни дозволено без самоізоляції.

Нагадаємо, раніше блогер розповіла про свій перишй переліт під час карантину. Вона летіла з Києва в Харків.

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