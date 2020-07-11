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Напівпорожній літак: блогер розповіла про переліт під час карантину

Субота 11 липня 2020 15:03
Напівпорожній літак: блогер розповіла про переліт під час карантину
Фото: Аеропорт (РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Маша Себова полетіла до Харкова з Києва

YouTube-блогер Маша Себова, яка знімає ролики про подорожі по Україні та за кордоном, розповіла про свій перший переліт під час карантину. Маша скучила за подорожами та вирішила полетіти в Харків. У своєму відео вона розповіла, як проходив переліт.

Дівчина їхала в аеропорт з центрального залізничного вокзалу Києва. Вона зазначила, що під час карантину на вокзалі панує незвична тиша – мінімум людей, а магазини взагалі прибрали.

Маша Себова скористалася Kyiv Boryspil Express – спеціальним залізничним потягом, який курсує між залізничною станцією "Київ-Пасажирський" і міжнародним аеропортом "Бориспіль". Блогер порадила уважно перевіряти розклад поїзда, адже під час карантину він курсує набагато рідше ніж зазвичай.

Перше нововведення в аеропортах – всередину пускають тільки при наявності авіаквитка. Проводжаючі та зустрічаючі при цьому залишаються назовні. Також усім, хто заходить в термінал, вимірюють температуру.Напівпорожній літак: блогер розповіла про переліт під час карантину

Напівпорожній літак: блогер розповіла про переліт під час карантинуФото: Блогер Маша Себова (скріншот youtube.com/watch?v=CBMY4I00p6U)

Зона реєстрації на міжнародні рейси виявилася порожньою, зазначила Маша Себова. В той момент, коли вона приїхала в аеропорт, майже всі стійки реєстрації були навіть без представників авіакомпаній. На табло було видно, що рейсів дуже мало. Більшість з них становили внутрішні рейси.

Блогер нагадала, що зараз без проходження самоізоляції й тестування на коронавірус можна полетіти в Албанію та Туреччину.

Літак авіакомпанії SkyUp, в якому дівчина летіла до Харкова, виявився напівпорожнім. Блогер зазначила, що нерідко квиток на літак з Києва до Харкова коштує навіть дешевше, ніж квиток на поїзд "Інтерсіті" по тому ж напрямку. Однак поки мало людей користуються послугами авіакомпаній під час карантину.

"Літаки у 2020 році – як окремий атракціон. Почуття щастя на зльоті не сплутати ні з чим. Загадаю собі відчувати його частіше", - зазначила Маша Себова.

Більше дивіться у відео:

Нагадаємо, раніше українці розповіли, як подорожують по Аргентині під час карантину.

Також пропонуємо подивитися відео про те, що відбувається на пляжах Одеси та Затоки.

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