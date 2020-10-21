Шедевральний собор посеред глушини: унікальне місце під Києвом, яке дарма оминають туристи

Мало хто з туристів цілеспрямовано їде до Козельця з екскурсією. Частіше проминають його, не зупиняючись, коли їдуть з Києва до Чернігова або Батурина. А даремно.

Варто зупинитися в цьому селищі міського типу хоча б для того, щоб побачити бароковий собор Різдва Пресвятої Богородиці, всесвітньо відомий своїм 27-метровим іконостасом, виготовленим у майстерні геніального Растреллі.

Як у такій глушині, селищі міського типу із 8-тисячним населенням, опинився такий величний собор із унікальним іконостасом? Річ у тім, що Козелець не завжди був тихим провінційним містечком.

Як тут з’явився унікальний собор?

Почнемо з того, що це місто єдине протистояло сім тижнів орді хана Батия, за такий тривалий опір татаро-монголи навіть нарекли його "злим містом". Проте Козелець усе ж був захоплений та знищений.

Але час загоює рани, і вже з XVII століття Козелець відомий як укріплене місто в складі Речі Посполитої. Під час Визвольної війни українського народу 1648-57 років він стає сотенним містом, 1656-го отримує Магдебурзьке право. На початку XVIIІ століття Козелець уже полкове місто, тобто тут жив полковник та козацька старшина, звідси ж здійснювалося управління Київським полком.

Фото: Багато туристів дивуються тому, як тут опинився такий унікальний собор (Олег Божко)

Та найбільший розквіт Козельця припадає на другу половину XVIIІ століття, чому сприяв надзвичайний, як у казці, підйом соціальними сходами одного простого хлопця, уродженця цих місць.

Йдеться про Олексія Розумовського, козацького сина, який від співця церковного хору піднявся до генерал-фельдмаршала, князя та графа, таємно побрався з імператрицею Єлизаветою Петрівною. А брат Олексія, Кирило Розумовський, був обраний гетьманом тих українських земель, які входили до складу Російської імперії.

Фото: Найбільший розквіт Козельця припадає на другу половину XVIIІ століття (Олег Божко)

Храм з історією

Ось ми й підійшли впритул до того історичного, моменту, коли Козелець отримує свою "перлину". Мати Олексія та Кирила, Наталя Розумовська, в подяку богові за щасливу долю своїх синів виділила кошти на спорудження собору. Він будувався 11 років, Наталя не дожила до завершення будівництва 1763 року. Її усипальницю можна побачити на нижньому ярусі церкви.

Собор є яскравим прикладом українського бароко, будувався за проектом учнів Растреллі Квасова та Григоровича-Барського. Головний скарб собору – різьблений з липи іконостас, його висота - 27 метрів, це приблизно як восьмиповерхівка.

Подейкують, що цей іконостас замовила в Растреллі для Смольного монастиря імператриця Єлизавета, але вийшла якась накладка з розмірами, тож імператриця віддала витвір мистецтва своєму фаворитові для його фамільного храму.

Фото: Подейкують, що цей іконостас замовила в Растреллі для Смольного монастиря імператриця Єлизавета (Олег Божко)

Поруч із собором височіє струнка дзвіниця з наче увігнутими всередину стінами. Вона - чотириярусна, одна з найвищих в Україні. Існує повір’я, що в дуже гарну погоду з неї можна побачити, як виблискують на сонці золоті бані Києво-Печерської лаври в Києві, а глянувши в протилежний бік, зачепитесь оком за верхівку Спасо-Преображенського собору в Чернігові. Перевірте, чи це правда.

А може, Тарас Шевченко перевіряв? Адже він кілька разів проїздом бував у Козельці, і собор Різдва Пресвятої Богородиці навіть фігурує в його повісті "Княгиня". А 2004 року до Козельця з Аргентини приїжджав прямий нащадок Кирила Розумовського Олексій зі своєю нареченою Урсулою, вони повінчалися у фамільному соборі.

Графік роботи собору

Собор відкритий:

щодня з 09:00 до 13:00

в суботу та неділю – з 07:00 до 18:00.

Фото: Навколо собору у дні служби – немало велосипедів (Олег Божко)

Але цей прекрасний храм – далеко не єдина цікавинка в Козельці. Неподалік нього, у центрі містечка, височіє Вознесенська церква ХІХ століття, побудована в стилі українське бароко.

У церкві розташований Музей ткацства Чернігівщини. 2017-го церкву повернули УПЦ КП, а музей планували перенести в інше приміщення. Музей працює з середи по неділю з 9:00 до 17:00.

Фото: Собор - яскравий приклад українського бароко, будувався за проектом учнів легендарного архітектора Растреллі (Олег Божко)

На однойменній вулиці ви знайдете Свято-Миколаївську церкву XVIII століття, побудовану в стилі пізнього бароко. Гроші на будівництво церкви дав священик Кирило Тарах-Тарловський. За легендою, саме він таємно вінчав імператрицю Єлизавету з Олексієм Разумовським.

У парку, прилеглому до храму, огляньте будівлю полкової канцелярії XVIII ст., побудовану в стилі українське бароко з елементами рококо. У пам’ятці архітектури радянська влада розмістила органи НКВС з в’язницею у підвалі, потім під час німецької окупації там було Гестапо. З 1958 року у будівлі розміщено дитячу бібліотеку.

На околиці Козельця, поруч з Центральною районною лікарнею, ви побачите садибу Покорщина XVIII ст. Цей объект, як і собор Різдва Богородиці, також пов’язаний із сім’єю Розумовських.

Відео: Чи може із Козельця вийти чудовий туристичний центр? (Youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Наталя Разумовська придбала садибу для прийому своєї невістки – імператриці Єлизавети, а потім подарувала доньці, сестрі Кирила та Олексія, яка вийшла заміж за полковника Дарагана.

У 1975 році на території садиби знімали сцени радянського художнього фільму "Зірка привабливого щастя". Зараз садиба в дуже поганому стані, практично руїна, але її планують відреставрувати.

Поки що Козелець не використовує свій туристичний потенціал на повну, але заїдьте в це древнє містечко, якщо будете поблизу. Наприклад, коли відвідуватимете парк природи "Беремицьке", про який ішлося у моїй попередній статті.

Нагадаємо, раніше ми писали про унікальне село у Черкаській області, яке дивує туристів цікавими об’єктами.

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