Загадки та пам'ятки історії: невелике село на Черкащині дивує туристів незвчними об'єктами

Фото: Село Суботів на Черкащині (Олег Божко)

Чому варто відвідати Суботів під час подорожі вихідного дня восени

Чи придивлялись ви коли-небудь до купюри номіналом у п’ять гривень? Мало хто знає, що на її звороті зображена Іллінська церква, яка знаходиться у невеликому мальовничому селі на Черкащині – Суботові, яке ідеально підходить для подорожі вихідного дня.

Це багате на історичні пам'ятки село можна відвідати навіть без складання детального маршруту в суботу або в неділю, адже знаходиться воно не так далеко від столиці. До слова, його щороку відвідують тисячі туристів. Розповідаємо, що тут можна побачити за один вікенд.

Родовий маєток Хмельницького та Іллінська церква

Село входить до туристичного маршруту "Золота підкова Черкащини". Саме в Суботові знаходиться усипальня легендарного – Богдана Хмельницького.

Цікаво, що назва Суботів вимовляється насправді з наголосом на перший склад, за аналогією від назви місцевої річки Суби. Але про походження населенного пункту існують й інші легенди, які можна почути від гіда вже на місці.

Фото: Та сама церква, що зображена на 5-гривневій купюрі (vikka.ua)

Спочатку це був невеличкий хутір, який отримав в дар батько Богдана Хмельницького.

Після загибелі батька, Богдан отримав маєток у спадок і оселився там зі своєю дружино.. Тут з’явились на світ і його діти.

Місце має давнюю історію. Прийнято вважати, що саме це село є "малою Батьківщиною" гетьмана. У 1648 році Суботів став заміською резиденцією Хмельницького. Саме тут він укладав найважливіші універсали.

Фото: Суботів входить до туристичного маршруту "Золота підкова Черкащини" (Олег Божко)

Суботівський маєток гетьмана пізніше став "яблуком розбрату", через що спалахували конфлікти й у інших регіонах. Землі Хмельницького згодом вподобав чигиринський підстароста Чаплинський. Вже після обрання Хмельницького гетьманом почалося повстання, яке переросло у багаторічну війну.

Що подивитися в Суботові

Гетьман активно займався розбудовою свого палацового комплексу. За його правління коштом самого Хмельницького у Суботові було зведено дві церкви – святого Михаїла та святого Іллі.

Церва святого Іллі була зведена у 1653-1656 роках в стилі раннього бароко. Вона виконувала навіть оборонне значення. Укріплена двометровими стінами, а також бійницями, які пристосовані навіть для гармат. Церква служила й за родову усипальницю Хмельницьких. У внутрішньому склепі було поховано й самого гетьмана, але згодом, за переказами, тіло перепоховали у іншому місці.

Фото: Прийнято вважати, що саме Суботів є "малою Батьківщиною" гетьмана (Олег Божко)

У 1990-х роках тут відбулися масштабні археологічні розкопки, під час яких було знайдено частини муру. Вже у 2000-х роках над залишками стіни спорудили музейний павільйон.

До речі, гетьманські руїни відвідував і Тарас Шевченко. Він зстворив тут декілька акварельних малюнків. Які, на жаль, не збереглися до наших днів. І написав поезію: "Стоїть в селі Суботові, на горі високій, домовина України, широка, глибока".

Ще однією туристичною принадою Суботова є гідрологічна пам’ятка "Три криниці" з чистою джерельною водою. Ці колодязі були викопані за наказом Богдана Хмельницького в мальовничій долині річки Суби.

Фото: Ці місця свого часу відвідував і Тарас Шевченко (Олег Божко)

Навколо цих криниць існує багато легенд. За повір’ям, той, хто перший раз відвідає пам’ятку, має випити води з трьох криниць, або вмитися нею. Дівчатам, мовляв, це дарує красу та молодість, а хлопцям – мужність, силу та відвагу для захисту рідної землі.

Під час екскурсій гіди розповідають туристам і легенду про те, що якщо випити води з цих колодязів, то обов’язково через три дні зустрінеш свого судженого.

Фото: Краєвиди села Суботів (Олег Божко)

Як дістатись?

Село розташоване на березі річки Тясмин та Субі за 7 кілометрів від районного центру міста Чигирина, за 21 кілометр від річкового порту Адамівка.

Проїзд від Києва – 246 кілометрів, що займе близько 3,5 годин часу в дорозі на власному авто. Тут можна зупинитись у зеленій садибі, дерев’яних будиночках і скуштувати смаколиків у місцевій корчмі.

Що подивитися поряд із Суботовим

Чигирин – одна з гетьманських столиць, звідки відкривається красива панорама на місто. Тут є і Музей археології Середнього Подніпров'я, і Музей Богдана Хмельницького та інші цікаві місця.

Холодний Яр – історичне місце, звідки розпочалося повстання проти польської шляхти. Локація розташована на території двох адміністративних районів, Чигиринського та Кам’янського. Тут можете побачити понад 150 унікальних археологічних, історичних, наукових об’єктів.

Дуб Залізняка – одна із пам’яток, розташована у Холодному Яру. Дуб є одним із природних чудес України, а його вік сягає понад 1100 років.

Фото: Поряд із Суботовим знаходиться Чигирин – гетьманська столиця (Олег Божко)

Нагадаємо, раніше ми писали, як гуцульське село в Карпатах дивує туристів автентичними австрійськими віллами.

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