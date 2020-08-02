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Споглядаючи красу: як ідеально поєднати роботу і відпочинок в Карпатах

Неділя 02 серпня 2020 07:56
Споглядаючи красу: як ідеально поєднати роботу і відпочинок в Карпатах
Фото: Карпати (tamtour.com.ua)
Автор: Анастасія Стеценко

Змініть бетон міст на зелень лісу, не відриваючись від робочих обов'язків

Цього літа багато компаній не відмовилися від "карантинного" режиму, і тому чимало хто з нас продовжує працювати з дому.

Поки ви не прив'язані ні до чого, крім стабільного інтернету, скористайтеся моментом, щоб змінити бетон міст на зелень лісу - їдьте в Карпати. А ми розповімо, як організувати там свою роботу та відпочинок.

У липні ми з подругами тиждень провели в Карпатах, де жили і працювали віддалено. Вдень ми сиділи за ноутбуками, брали участь у робочих зідзвонах і займалися звичайними завданнями. А вечорами та вихідними насолоджувалися природою і духом Карпат: гуляли, парилися в чанах, дегустували місцеву кухню.

Ось декілька порад про те, як оптимально й цікаво провести тиждень в горах, не відриваючись від робочої рутини.

Як доїхати

Основні варіанти - їхати власною машиною, поїздом, знайти автівку через сервіс попутників або використати внутрішній переліт. В умовах карантину соє авто - найбезпечніший варіант.

Прекрасні новини для тих, у кого немає машини - "Укрзалізниця" поступово відновлює звичний графік курсування поїздів. А внутрішній переліт зараз може обійтися трохи дорожче купе і зайняти півтори години.

Споглядаючи красу: як ідеально поєднати роботу і відпочинок в КарпатахФото: В Карпати можна поїхати, не відриваючись від робочих обов'язків (pixabay.com)

До Івано-Франківська, відправної точки для шляху в Карпати, знову легко дістатися. Від Франківська на автобусах, маршрутках або через сервіс попутників легко дістатися до потрібного пункту. Також повернулися поїзди до Славського та інших станцій в горах.

Проживання: як знайти своє ідеальне місце

Варіантів житла у Карпатах - безліч. Хочете ви жити в окремому будинку або в номері в готелі - вам буде з чого вибрати.

Визначтеся зі своїми критеріями пошуку. Будинок або номер? Чи потрібна кухня? А тераса? Яка має бути територія? Яка віддаленість від магазину? І починайте. Будинки зручно шукати на airbnb.com, а готелі та інші варіанти - на booking.com. У будь-якому випадку, перегляньте обидва сайти, щоб знайти своє ідеальне місце.

Як вибрати місце для віддаленої роботи

При виборі житла пам'ятайте, що вам потрібне місце для роботи.

Працювати з ліжка - погана практика і з точки зору здоров'я, і з точки зору дисципліни.

Споглядаючи красу: як ідеально поєднати роботу і відпочинок в КарпатахФото: Вдень ми сиділи за ноутбуками, брали участь у робочих зідзвонах і займалися звичайними завданнями (з особистого архіву)

Відразу звертайте увагу на якість інтернету в будинку. Якщо в описі вказано Wi-Fi, уточнюйте його швидкість, щоб вона була достатньою для вашої роботи. Також гарна ідея - уточнити у господарів, чи ловлять на території мобільні оператори та які саме. Якщо так, то у вас буде підстраховка у вигляді мобільного інтернету.

Якщо в будинку вашої мрії Wi-Fi слабкий, у вас залишається можливість ходити працювати в кафе/ресторан. Заздалегідь подивіться на карті, чи є в околицях ресторани чи готелі, які могли б вас прийняти. Це більш ризикований варіант: краще за все мати хороший інтернет у місці проживання.

Як у Карпатах провести час, вільний від роботи?

Як можна з цікавістю провести вільні від роботи вечори та вихідні в Карпатах? Ось далеко не повний список.

Споглядаючи красу: як ідеально поєднати роботу і відпочинок в КарпатахФото: Внутрішній переліт зараз може обійтися трохи дорожче купе і зайняти всього півтори години (з особистого архіву)

Відвідайте форельне господарство. Зазвичай це приватні володіння, де в спеціальному ставку ви ловите форель, яку господарі відразу ж відправляють на мангал або сковорідку. А потім подають вам разом з іншими стравами карпатської кухні. Таких господарств дуже багато, і ви легко знайдете їх на google-карті.

Попартеся в чанах. Чан - це велика, часто чавунна ванна з річковою водою, що підігрівається знизу багаттям. Після того, як ви розпарилися в чані, стрибайте у спеціальний басейн з холодною водою або в гірську річку. Є чани на різні смаки - на вершині гори або прямо на березі річки. Популярні місця варто бронювати заздалегідь.

Присвятіть час походу в ресторан для знайомства з місцевою кухнею. Спробуйте банош, деруни, бограч, вареники з чорницею, борщ або дичину накшталт козулі або оленя.

Поцікавтеся у місцевих, куди краще за все ходити за грибами та вранці вирушайте на грибне полювання. Навіть якщо вам не пощастить, ви чудово проведете час наодинці з ранковим лісом.

Споглядаючи красу: як ідеально поєднати роботу і відпочинок в КарпатахФото: Щодня у вас буде можливість проводити час, просто милуючись довколишнього вас красою (tamtour.com.ua)

Вихідний день можна присвятити поїздці на екскурсію. Місцеві компанії возять туристів на водоспади, скелі, сироварні, скити й церкви. Вибір дуже великий.

І, крім того, щодня у вас буде можливість проводити час, просто милуючись довколишнього вас красою. Можливо, вечір на балконі або у дворі дому з чашкою чаю, книгою і можливістю дихати гірським повітрям вразить вас більше будь-яких пам'яток.

Рекомендуємо виділити на поїздку мінімум один тиждень, а краще – два. Швидше за все, ви будете настільки підкорені можливістю бути ближче до природи, насолоджуватися тишею і при цьому займатися роботою, що не скоро захочете повернутися в місто.

Якщо у вас є можливість працювати віддалено, скористайтеся нею, щоб побачити більше звичних чотирьох стін і запам'ятати літо 2020 року як одне з найкращих.

Також пропонуємо почитати про найкрасивіші занедбані кар'єри для відпочинку на природі.

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