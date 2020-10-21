Шедевральный собор посреди глуши: уникальное место под Киевом, которое зря пропускают туристы

Мало кто из туристов целенаправленно едет в Козелец с экскурсией. Чаще пропускают его, не останавливаясь, когда едут с Киева в Чернигов или Батурин. А зря.

Стоит остановиться в этом поселке городского типа хотя бы для того, чтобы увидеть барочный собор Рождества Пресвятой Богородицы, всемирно известный своим 27-метровым иконостасом, изготовленным в мастерской гениального Растрелли.

Как в такой глуши, поселке городского типа с 8-тысячным населением, оказался такой величественный собор с уникальным иконостасом? Дело в том, что Козелец не всегда был тихим провинциальным городком.

Как здесь появился уникальный собор?

Начнем с того, что это город одним противостоял семь недель орде хана Батыя, за столь продолжительное сопротивление татаро-монголы даже прозвали его "злым городом". Однако Козелец все же был захвачен и уничтожен.

Но время заживляет раны, и уже с XVII века Козелец известен как укрепленный город в составе Речи Посполитой. Во время Освободительной войны украинского народа 1648-57 годов он становится сотенным городом, в 1656-м получает Магдебургское право. В начале XVIII века Козелец уже полковой город, то есть здесь жил полковник и казацкая старшина, отсюда же осуществлялось управление Киевским полком.

Фото: Многие туристы удивляются тому, как здесь оказался такой уникальный собор (Олег Божко)

А наибольший расцвет Козельца приходится на вторую половину XVIII века, чему способствовал необыкновенный, как в сказке, подъем по социальной лестнице одного простого парня, уроженца этих мест.

Речь идет об Алексее Разумовском, казацкого сына, который от певца церковного хора поднялся до генерал-фельдмаршала, князя и графа, тайно обвенчался с императрицей Елизаветой Петровной. А брат Алексея, Кирилл Разумовский, был избран гетманом украинских земель, которые входили в состав Российской империи.

Фото: Самый расцвет Козельца приходится на вторую половину XVIIІ века (Олег Божко)

Храм с историей

Вот мы и подошли вплотную к тому историческому моменту, когда Козелец получает свою "жемчужину". Мать Алексея и Кирилла, Наталья Разумовская, в благодарность богу за счастливую судьбу своих сыновей выделила средства на сооружение собора. Он строился 11 лет, Наталья не дожила до завершения строительства 1763 года. Ее усыпальницу можно увидеть на нижнем ярусе церкви.

Собор является ярким примером украинского барокко, строился по проекту учеников Растрелли Квасова и Григоровича-Барского. Главное сокровище собора – резной из липы иконостас, его высота - 27 метров, это примерно как восьмиэтажка.

Поговаривают, что этот иконостас заказала у Растрелли для Смольного монастыря императрица Елизавета, но вышла какая-то накладка с размерами, поэтому императрица отдала произведение искусства своему фавориту для его фамильного храма.

Фото: Поговаривают, что этот иконостас заказала у Растрелли для Смольного монастыря императрица Елизавета (Олег Божко)

Рядом с собором возвышается стройная колокольня с словно вогнутыми внутрь стенами. Она - четырехъярусная, одна из самых высоких в Украине. Существует поверье, что в очень хорошую погоду с нее можно увидеть, как сверкают на солнце золотые купола Киево-Печерской лавры в Киеве, а взглянув в противоположную сторону, зацепитесь глазом за верхушку Спасо-Преображенского собора в Чернигове. Проверьте, правда ли это.

А может, Тарас Шевченко проверял? Ведь он несколько раз проездом бывал в Козельце, и собор Рождества Пресвятой Богородицы даже фигурирует в его повести "Княгиня". А в 2004 году в Козелец из Аргентины приезжал прямой потомок Кирилла Разумовского Алексей со своей невестой Урсулой, они обвенчались в фамильном соборе.

График работы собора

Собор открыт:

ежедневно с 09:00 до 13:00

в субботу и воскресенье – с 07:00 до 18:00.

Фото: Вокруг собора в дни службы – немало велосипедов (Олег Божко)

Но этот прекрасный храм – далеко не единственная "изюминка" Козельца. Недалеко от него, в центре городка, возвышается Вознесенская церковь XIX века, построенная в стиле украинское барокко.

В церкви расположен Музей ткатства Черниговщины. В 2017-м церковь вернули УПЦ КП, а музей планировали перенести в другое помещение. Музей работает со среды по воскресенье с 9:00 до 17:00.

Фото: Собор - яркий пример украинского барокко, строился по проекту учеников легендарного архитектора Растрелли (Олег Божко)

На одноименной улице вы найдете Свято-Николаевскую церковь XVIII века, построенную в стиле позднего барокко. Деньги на строительство церкви дал священник Кирилл Тарах-Тарловский. По легенде, именно он тайно венчал императрицу Елизавету с Алексеем Разумовским.

В парке, прилегающем к храму, осмотрите здание полковой канцелярии XVIII ст., построенную в стиле украинское барокко с элементами рококо. В памятнике архитектуры советская власть разместила органы НКВД с тюрьмой в подвале, затем во время немецкой оккупации там было Гестапо. С 1958 года в здании размещено детскую библиотеку.

На окраине Козельца, рядом с Центральной районной больницей, вы увидите усадьба Покорщина XVIII века. Этот объект, как и собор Рождества Богородицы, также связан с семьей Разумовских.

Видео: Может ли из Козельца получиться замечательный туристический центр? (Youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Наталья Разумовская приобрела усадьбу для приема своей невестки императрицы Елизаветы, а потом подарила дочери, сестре Кирилла и Алексея, которая вышла замуж за полковника Дарагана.

В 1975 году на территории усадьбы снимали сцены советского художественного фильма "Звезда пленительного счастья". Сейчас усадьба - в очень плохом состоянии, практически развалина, но ее планируют отреставрировать.

Пока Козелец не использует свой туристический потенциал на полную, но заедьте в этот древний городок, если будете поблизости. Например, когда будете ехать в парк природы "Беремицкое", о котором шла речь в моей предыдущей статье.

Напомним, ранее мы писали об уникальном селе в Черкасской области, которое удивляет туристов интересными объектами.

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