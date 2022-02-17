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Крок до нормального життя: ще одна популярна країна скасовує майже всі обмеження

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Четвер 17 лютого 2022 10:11
Крок до нормального життя: ще одна популярна країна скасовує майже всі обмеження Фото: Швейцарія скасовує обмеження (unsplash.com/henrique-ferreira)
Автор: Євгенія Тугушева

Швейцарцям більше не потрібно буде пред'являти сертифікати COVID, але деякі незначні заходи можуть залишатися до кінця березня.

Уряд Швейцарії оголосив 16 лютого 2022 року, що з півночі 17 лютого скасовує майже всі обмеження, пов'язані з пандемією.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Politico.eu.

Людям у Швейцарії більше не потрібно буде пред'являти сертифікати COVID у ресторанах, барах чи інших місцях, таких як театри та концертні зали. Але самоізоляція для інфікованих COVID-19 залишиться до кінця березня, як і вимога носити маски при відвідуванні медичних закладів та у громадському транспорті.

"Швейцарія робить рішучий і важливий крок до нормального життя. Вірус є. Ми вчимося жити з вірусом", — заявив президент Швейцарії Іньяціо Кассіс на пресконференції в Берні.

Нова політика також скасовує обмеження на розмір приватних зборів, тоді як уряд заявив, що влада продовжуватиме надавати сертифікати COVID, визнані ЄС, для жителів Швейцарії, які хочуть виїхати за кордон.

Крок до нормального життя: ще одна популярна країна скасовує майже всі обмеження

Фото: Уряд Швейцарії від 17 лютого 2022 року скасовує майже всі карантинні обмеження (unsplash.com/florian-van-duyn)

Швейцарія приєднується до групи європейських країн, які скасовують майже всі обмеження, пов'язані з пандемією, включаючи Данію, Нідерланди, Норвегію та Швецію.

Понад 70 відсотків населення Швейцарії отримали бодай одну дозу вакцини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЄС погодив перегляд правил для туристичних поїздок.

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