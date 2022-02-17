Шаг к нормальной жизни: еще одна популярная страна снимает почти все ограничения
Швейцарцам больше не нужно будет предъявлять сертификаты COVID, но некоторые незначительные меры могут оставаться до конца марта.
Правительство Швейцарии объявило 16 февраля 2022 года, что с полуночи 17 февраля снимет почти все ограничения, связанные с пандемией.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Politico.eu.
Людям в Швейцарии больше не нужно будет предъявлять сертификаты COVID в ресторанах, барах или других местах, таких как театры и концертные залы. Но самоизоляция для инфицированных COVID-19 останется в силе до конца марта, как и требование носить маски при посещении медицинских учреждений и в общественном транспорте.
"Швейцария делает решительный и важный шаг к нормальной жизни. Вирус есть. Мы учимся жить с вирусом", — заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Берне.
Новая политика также отменяет ограничения на размер частных собраний, в то время как правительство заявило, что власти будут продолжать предоставлять сертификаты COVID, признанные ЕС, для жителей Швейцарии, которые хотят выехать за границу.
Фото: Правительство Швейцарии с 17 февраля 2022 года отменяет почти все карантинные ограничения (unsplash.com/florian-van-duyn)
Швейцария присоединяется к группе европейских стран, отменяющих почти все ограничения, связанные с пандемией, включая Данию, Нидерланды, Норвегию и Швецию.
Более 70 процентов населения Швейцарии получили хотя бы одну дозу вакцины.
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