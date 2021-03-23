Сім чартерів на тиждень: тури в Туніс з'явилися у продажу за рекордно низькими цінами

Перелік доступних і безпечних країн для пляжного відпочинку влітку 2021 року залишається невеликим. До недорогих курортів Туреччини і Єгипту в травні додасться відпочинок в Тунісі. Про це свідчать заявлені чартерні рейси і великий вибір турів на сайтах туристичних компаній.

В Туніс у травні запланували чартерні програми три авіакомпанії: МАУ, SkyUp, Azur Air. В цілому планується здійснювати від 7 чартерних рейсів на тиждень. Про це РБК-Україна розповіла керівник авіавідділу компанії "Авіачартер" Наталія Власенко.

"МАУ та Azur Air будуть літати щовівторка і п'ятницях, а SkyUp – по вівторках, четвергах і неділях. Квитки будуть продавати ближче до вильоту, зараз ціни ще дуже високі, близько 12-13 тисяч в обидві сторони", - зазначила фахівець.

За її даними, перший чартер у МАУ запланований на 25 травня, рейс в Azur Air – на 28 травня, у SkyUp – з 13 травня.

Альтернатива Єгипту і Туреччини

Туніс був не дуже популярним серед українських туристів раніше. Але цього літа, якщо не відкриють Європу, напрямок може стати затребуваним, зазначає Наталія Власенко.

"Точно так само, як Єгипет, який в цьому сезоні став удвічі популярніший – чартерів стало набагато більше з усіх міст України, як і в Туреччину заявлено вже дуже багато чартерних рейсів", - розповіла фахівець.

Фото: Архітектура Тунісу (pixabay.com)

Відпочинок в Тунісі може стати альтернативою поїздок до Туреччини та Єгипту, якщо в цій країні буде безпечно для туристів і влада сприятиме відновленню туристичного потоку. Про це в коментарі РБК-Україна розповів заступник генерального директора компанії TEZ Tour Олександр Новіковський.

"Туніс є країною масового туризму, країна багато в чому схожа на Єгипет. Туніс є альтернативою Єгипту і Туреччини. Якщо оператори ставлять чартерні рейси, значить, проаналізували ситуацію і розраховують на турпотік. Але поки не бачив інформації, чи готовий Туніс забезпечити всі заходи, щоб наші туристи не захворіли на відпочинку", - говорить експерт.

Унікальні пропозиції на початку сезону

Туроператори намагаються завантажити свій чартерний авіафлот, щоб уникнути збитків. Тому компанії намагаються залучити якомога більше напрямків на літній період, пояснює кількість запланованих чартерних рейсів Олександр Новіковський.

"Тим більше, ми бачимо, що більшість середземноморських країн в масовому сегменті закриті. Багато туристичних країн торік виснажилися і понесли збитки, тому бажання готельєрів відновити свій бізнес і почати приймати туристів – величезне. Можливо, в цей період є якісь унікально низькі за ціною пропозиції від готельєрів з Тунісу, щоб "запустити в роботу" велику кількість людей в туристичному секторі", - пояснює відкриття напрямку фахівець.

Фото: Туніс багато в чому схожий на Єгипет (pixabay.com)

Олександр Новіковський зазначив, що туристи цікавляться всіма напрямками на літо: якщо у людей будуть кошти на відпочинок, то напрямок Тунісу також буде затребуваним.

До речі, ми перевірили пропозиції на сайтах туристичних компаній - вже в березні є чимало турів за раннім бронюванням літнього відпочинку в Тунісі. Тижневий відпочинок на двох у 3* готелі з харчуванням "все включено" обійдеться за ціною від 600 доларів (від 17000 гривень).

"Це для Тунісу низька ціна, по ранньому бронюванню. В цілому, собівартість турів вище, тому такі ціни – через бажання компаній розігріти інтерес до напрямку", - відзначає експерт.

Що радять турагенти

Погода в червні в Тунісі сприяє початку пляжного сезону – повітря прогрівається до 27 градусів тепла. Євгенія Мельник, директор туристичного агентства "Мадагаскар", розповіла РБК-Україна, що в кінці травня прогрівається Середземне море, і раніше їхати туристам не цікаво: сезон там лише влітку.

"Мене в першу чергу цікавить, що готелі в минулому сезоні в Тунісі не працювали й наскільки вони будуть готові до прийому туристів", - каже турагент.

Фото: Турагенти хочуть перевірити роботу готелів (booking.com)

Вона зазначає, що радила б своїм клієнтам дочекатися відгуків агентів, які полетять першими в рекламні тури та поділяться своїми спостереженнями.

"Якщо готелі будуть готові, то напрямок буде популярним. Туніс дуже багатьом туристам подобається: там гарні пляжі й море. Дуже цікаво комбінувати відпочинок на морі та екскурсії в Сахару з ночівлею. Там сервіс завжди був на високому рівні, цю країну обирало багато туристів із Франції", - описує вона переваги напрямку.

Швидше за все, ціни на відпочинок в Тунісі будуть на одному рівні з Туреччиною і Єгиптом. В країні можна розміститися як в дорогих готелях, так і в більш бюджетних, каже турагент.

Правила в'їзду в країну

Сьогодні громадянам України дозволено в'їзд в Туніську Республіку за умови надання негативного тесту на COVID-19, зробленого за 72 години до поїздки й проходження 48-годинної самоізоляції після прибуття в Туніс.

Фото: Туристи їдуть в Туніс на море і на екскурсії (pixabay.com)

Також після в'їзду треба здати повторний ПЛР-тест. Якщо результат буде негативним, то самоізоляція припиняється, а якщо позитивний, то продовжується або ж туриста відвезуть в спеціальний медичний центр.

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Згідно з оновленими правилами в'їзду в Туніс, опублікованими на сайті українського МЗС, громадяни України повинні оформляти візу.

"Спрощений візовий режим діє тільки для громадян України, які прибувають в Туніс з туристичною метою чартерними рейсами у складі організованих туристичних груп. Посольство Тунісу в Україні відсутнє. Тому, щоб оформити візи, потрібно звертатися в Посольство Тунісу у Варшаві", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ми писали, що в Туреччину у квітні можна полетіти за символічною ціною.

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