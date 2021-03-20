За символічною ціною: в Туреччині в квітні можна відпочити рекордно дешево

Тиждень на узбережжі обійдеться в 300 євро на двох

Літній відпочинок у Туреччині у 2021 році буде дуже затребуваним – про це заявляють як туроператори різних країн, так і турецька влада. Про очікуване зростання туристичного потоку свідчить і кількість нових чартерних рейсів.

У цьому році в Туреччині очікують 34 мільйони іноземних гостей, і вже зараз раннє бронювання турів в Туреччину туристами з Європи активно зростає.

У зв'язку з цим різко зростають ціни на тури на морському узбережжі Середземного і Егейського морів. Путівки дорожчають, починаючи з травневих свят.

Втім, відкриття туристичного сезону в Туреччині анонсували з 15 квітня – і в цьому місяці відпочити на узбережжі можна встигнути за символічною ціною.

Як будуть літати чартери з України

Найбільш зручний і доступний спосіб потрапити на відпочинок у Туреччину – чартерним рейсом. У цьому літньому сезоні за напрямком збираються працювати кілька авіакомпаній.

Фото: Влітку плануються сотні чартерів на тиждень (pixabay.com)

Один з нових чартерних рейсів з 25 березня полетить з України в Каппадокію у Невшехір. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Рейси будуть виконуватися двічі на тиждень до середини травня. Літати по четвергах і неділях в Невшехір буде авіакомпанія МАУ. Втім у найпопулярнішому турецькому напрямку – в Анталію – будуть виконувати чартерні рейси відразу декілька авіакомпаній: Azur Air, Wind rose, SkyUp, МАУ.

За інформацією Української асоціації турагентств (УАТА), в червні тільки протягом одного тижня в Туреччину полетить 326 рейсів, повідомляють профільні туристичні ЗМІ.

Фото: Екскурсії в Каппадокії (pixabay.com)

Скільки коштує відпочинок у квітні

Незважаючи на те, що для більшості туристів купатися в морі у другій половині квітня буде ще холодно, цей нюанс цілком можна компенсувати басейнами з підігрівом, сонячними ваннами і прогулянками на березі.

Незважаючи на те, що в Туреччині діє комендантська година, туристів обмеження не стосуються й готелі до початку високого сезону пропонують великі знижки на проживання.

Ми перевірили вартість відпочинку на двох з авіаперельотом в туристичних містах Туреччини від провідних туристичних компаній в другій половині квітня і вибрали найнижчі ціни.

У турагентства "Coral travel" за раннім бронюваням пропонують знижки до 65%, а перший внесок – 30%. Відпочинок в 3* готелі зі сніданками в Кемері обійдеться від 10527 гривень на двох з вильотом 19 квітня, в Бодрумі – від 10707 гривень з вильотом 16 квітня. У Мармарісі – від 11313 гривень з вильотом 23 квітня. В 4* в Аланії – від 11826 гривень з вильотом 22 квітня. В 5* в Фетхіє – від 24074 гривень на 30 квітня.

Фото: Відпочинок у Бодрумі (pixabay.com)

У туроператора "Компас" – провести тиждень удвох в Кемері в 3* готелі можна за ціною від 14974 гривень з вильотом 26 квітня, в 3* в Анталії – від 16230 гривень, в 4* зі сніданками в Аланії – від 22467 гривень з вильотом 26 квітня, в 5* з харчуванням "soft all inclusive" в Аланії – від 19558 гривень з вильотом 26 квітня.

У туроператора "Tez tour" – за раннього бронювання достатньо внести передоплату туру від 1000 гривень. Так, в Кемері в 3* з харчуванням "все включено" можна відпочити за ціною від 12908 гривень з вильотом 16 квітня, в 4* з харчуванням "все включено" в Кемері – за ціною від 15094 гривень з вильотом 23 квітня, в 5* з харчуванням "ультра все включено" в Аланії – від 16496 гривень з вильотом 23 квітня.

З 15 березня для в'їзду в Туреччину необхідно заповнити електронну форму і вказувати актуальний номер телефону, до якого буде прив'язаний місцевий HES-код здоров'я. Також необхідно отримати перед вильотом негативний результат ПЛР-тесту - цю вимогу можуть скасувати 15 квітня.

Нагадаємо, раніше ми писали, яку нову туристичну локацію готують в Туреччині.

Також повідомлялося, що у Туреччині оголосили про нововведення для туристів.