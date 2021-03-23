Семь чартеров в неделю: туры в Тунис появились в продаже по рекордно низким ценам

Список доступных и безопасных стран для пляжного отдыха летом 2021 года остается небольшим. К недорогим курортам Турции и Египта в мае добавится отдых в Тунисе. Об этом свидетельствуют заявленные чартерные рейсы и большой выбор туров на сайтах туристических компаний.

В Тунис в мае запланировали чартерные программы три авиакомпании: МАУ, SkyUp, Azur Air. В общей сложности планируется совершать от 7 чартерных рейсов в неделю. Об этом РБК-Украина рассказала руководитель авиаотдела компании "Авиачартер" Наталья Власенко.

"МАУ и Azur Air будут летать по вторникам и пятницам, а SkyUp – по вторникам, четвергам и воскресеньям. Билеты будут продавать ближе к вылету, сейчас цены еще очень высокие, около 12-13 тысяч в обе стороны", - отметила специалист.

По ее данным, первый чартер у МАУ запланирован на 25 мая, рейс у Azur Air – на 28 мая, у SkyUp – с 13 мая.

Альтернатива Египту и Турции

Тунис был не очень популярным среди украинских туристов раньше. Но этим летом, если не откроют Европу, направление может стать востребованным, отмечает Наталия Власенко.

"Точно так же, как Египет, который в этом сезоне стал в два раза популярнее – чартеров стало намного больше из всех городов Украины, как и в Турцию заявлено уже очень много чартерных рейсов", - рассказала специалист.

Фото: Архитектура Туниса (pixabay.com)

Отдых в Тунисе может стать альтернативой поездкам в Турцию и Египет, если в этой стране будет безопасно для туристов и власти будут способствовать восстановлению туристического потока. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель генерального директора компании TEZ Tour Александр Новиковский.

"Тунис является страной массового туризма, страна во многом похожа на Египет. Тунис является альтернативой Египту и Турции. Если операторы ставят чартерные рейсы, значит, проанализировали ситуацию и рассчитывают на турпоток. Но пока не видел информации, готов ли Тунис обеспечить все меры, чтобы наши туристы не заболели на отдыхе", - говорит эксперт.

Уникальные предложения в начале сезона

Туроператоры стараются загрузить свой чартерный авиафлот, чтобы избежать убытков. Поэтому компании пытаются привлечь как можно больше направлений на летний период, объясняет количество запланированных чартерных рейсов Александр Новиковский.

"Тем более, мы видим, что большинство средиземноморских стран в массовом сегменте закрыты. Много туристических стран в прошлом году истощились и понесли убытки, поэтому желание отельеров восстановить свой бизнес и начать принимать туристов – огромное. Возможно, в этот период есть какие-то уникально низкие по цене предложения от отельеров из Туниса, чтобы "запустить в работу" большое количество людей в туристическом секторе", - объясняет открытие направления специалист.

Фото: Тунис во многом похож на Египет (pixabay.com)

Александр Новиковский отметил, что туристы интересуются всеми направлениями на лето: если у людей будут средства на отдых, то направление Туниса также будет востребованным.

К слову, мы проверили предложения на сайтах туристических компаний - уже в марте есть немало туров по раннему бронированию летнего отдыха в Тунисе. Недельный отдых на двоих в 3* отеле с питанием "все включено" обойдется по цене от 600 долларов (от 17000 гривен).

"Это для Туниса низкая цена, по раннему бронированию. В целом, себестоимость туров выше, поэтому такие цены – из-за желания компаний разогреть интерес к направлению", - отмечает эксперт.

Что советуют турагенты

Погода в июне в Тунисе способствует началу пляжного сезона – воздух прогревается до 27 градусов тепла. Евгения Мельник, директор туристического агентства "Мадагаскар", рассказала РБК-Украина, что в конце мая прогревается Средиземное море, и раньше ехать туристам неинтересно: сезон там только летом.

"Меня в первую очередь интересует, что отели в прошлом сезоне в Тунисе не работали и насколько они будут готовы к приему туристов", - говорит турагент.

Фото: Турагенты хотят проверить работу отелей (booking.com)

Она отмечает, что советовала бы своим клиентам дождаться отзывов агентов, которые полетят первыми в рекламные туры и поделятся своими наблюдениями.

"Если отели будут готовы, то направление будет популярным. Тунис очень многим туристам нравится: там красивые пляжи и море. Очень интересно комбинировать отдых на море и экскурсии в Сахару с ночевкой. Там сервис всегда был на более высоком уровне, эту страну выбирало много туристов из Франции", - описывает она преимущества направления.

Скорее всего, цены на отдых в Тунисе будут на одном уровне с Турцией и Египтом. В стране можно разместиться как в дорогих отелях, так и в более бюджетных гостиницах, говорит турагент.

Правила въезда в страну

Сегодня гражданам Украины разрешен въезд в Тунисскую Республику при условии предоставления отрицательного теста на COVID-19, сделанного за 72 часа до поездки и прохождения 48-часовой самоизоляции после прибытия в Тунис.

Фото: Туристы едут в Тунис на море и на экскурсии (pixabay.com)

Также после въезда надо сдать повторный ПЦР-тест. Если результат будет отрицательным, то самоизоляция прекращается, а если положительный, то продолжается или же туриста отвезут в специальный медицинский центр.

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Согласно обновленным правилам въезда в Тунис, опубликованным на сайте украинского МИД, граждане Украины должны оформлять визу.

"Упрощенный визовый режим действует только для граждан Украины, прибывающих в Тунис с туристической целью чартерными рейсами в составе организованных туристических групп. Посольство Туниса в Украине отсутствует. Поэтому, чтобы оформить визы, нужно обращаться в Посольство Туниса в Варшаве", - говорится в сообщении.

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