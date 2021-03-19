"Туристи вже їдуть": скільки коштує відпочинок у Грузії на травневі свята

У ресторанах країни дозволили живу музику

Туристам у Грузії відкривається все більше можливостей для яскравого відпочинку. В країні продовжують планомірно знімати карантинні обмеження. Наприклад, з 19 березня в ресторанах дозволяють живу музику, повідомляє "Грузія Онлайн".

Також влада дозволила відкрити кінотеатри та дитячі розважальні центри.

"Як відомо, в країні вже пом'якшена велика частина обмежень, що діють через пандемію. Сьогодні координаційна рада прийняла рішення про додаткове пом'якшення обмежень. З 1 квітня, за дотримання регуляцій зможуть відновити роботу дитячі розважальні центри і кінотеатри. З 19 березня в об'єктах харчування буде дозволена жива музика", - повідомив глава адміністрації уряду Грузії Ілля Дарчіашвілі.

Які обмеження діють у Грузії

Уряд поки що залишив в силі одне з основних обмежень – комендантську годину. Влада вирішила поспостерігати за ситуацією з коронавірусом ще 10 днів.

"Я рада, що сьогодні проблема не в тому, приїдуть туристи чи ні, вони вже їдуть і хочуть проводити більше часу в різних закладах Тбілісі - відвідувати ресторани, гуляти по вулицях. Ми обговоримо питання комендантської години, але хотіли б нагадати, що це одне з невеликих обмежень, які ми залишили", - зазначила міністр економіки та сталого розвитку Натія Турнава.

Фото: Архітектура в Грузії (Aeroplan Magazine)

Обмеження для пішоходів і автомобілів діють з 21:00 до 05:00.

Щоб кудись поїхати, треба отримати спеціальну перепусику. Штраф для порушників комендантської години - 2 тисячі ларі (600 доларів).

Також обов'язковим у країні є режим носіння масок. За порушення штрафують – 40 ларі (12 доларів).

Перші українці, які побували в Грузії після відкриття кордонів із 1 березня, розповіли про особливості відпочинку в ці дні. Мандрівник Євген Бабенко вирушив до Грузії на гірськолижний курорт. Він розповів, видання Turprofi.com.ua, як туристу пересуватися, не порушуючи комендантської години.

"Якщо туристу потрібно в аеропорт або з аеропорту в інше місто, то питання вирішується елементарним дзвінком на гарячу лінію і отриманням дозволу", - поділився він.

Фото: У Грузію почали їхати туристи (Aeroplan Magazine)

Для поїздки в Грузію необхідно заповнити форму реєстрації, в якій треба вказати місце проживання в Грузії. Також - зробити ПЛР-тест - за 72 години до перетину кордону. Повторний тест необхідно буде здати в Грузії на третій день перебування. У разі необхідності 14-денну самоізоляцію турист буде проходити за свій рахунок в будь-якому зручному місці.

Втім, цілком можливо, що до початку туристичного сезону правила відвідування цієї країни істотно пом'якшать.

Скільки коштує відпочинок в Грузії на травневі свята

Ми перевірили вартість відпочинку на двох із авіаперельотом в туристичних містах Грузії від провідних туристичних компаній на травневі свята і вибрали найнижчі ціни.

У туроператора "ALF" вирушити в Батумі в 3* готель зі сніданками удвох можна за 14366 гривень з вильотом 2 травня, в 4* - від 16276 гривень, а в Кобулеті в 4* – від 24608 гривень з вильотом на ту ж дату. Відпочити в 5-зіркових готелях можна за ціною від 22033 гривень в Батумі, і від 33410 гривень – в Кобулеті.

Фото: У Грузії готуються до туристичного сезону (Aeroplan Magazine)

У туроператора "Coral travel" відпочити в 3* готелі в Батумі зі сніданками можна за ціною від 18800 гривень з вильотом 9 травня, в Кобулеті – від 19851 гривень з вильотом на ту ж дату, в Тбілісі в 3* – від 19384 гривень з вильотом 3 травня, в 5* в Батумі – від 35750 гривень з вильотом 6 травня, в Кобулеті – від 36241 гривень на ту ж дату.

У туроператора "Mouzenidis Travel" – відпочити в 3* готелі в Батумі можна за ціною від 20938 гривень з вильотом 29 квітня, в 4* - від 23904 гривень, в 5* - від 26612 гривень, Тбілісі – в 3* - від 25488 гривень, в 4* - від 25805 гривень, в 5* - від 49796 гривень з вильотом на ту ж дату.

У туроператора "KOTE" пропонують екскурсійні тури в Грузію на травневі свята. Наприклад, за 8 днів можна побувати в Батумі, Тбілісі, в Кахетії, поїти в гори. Тур з проживанням в 3* - від 505 євро (16700 гривень) в 4* - від 555 євро (18300 гривень). На травневі свята дати вильоту: 5, 8, 12 травня.

Нагадаємо, ми писали, що у Держтуризмі назвали країни, куди українці зможуть поїхати в новому сезоні.

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