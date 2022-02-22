Ryanair виключила Харків та Херсон із системи бронювання квитків
Рейси з Харкова по шести маршрутах компанія скасувала ще в середині січня
Ірландська авіакомпанія Ryanair виключила Харків з системи бронювання авіаквитків.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна.
На цей момент при пошуку напрямків вибрати Харків і Херсон як точки, з яких можна вилетіти за різними напрямками, неможливо:
Фото: Ryanair виключила Харків і Херсон з системи бронювання авіаквитків (скріншот РБК-Україна)
Зазначимо, рейси з Харкова компанія скасувала ще в середині січня.
Так, з 1 принаймні до 28 лютого повністю скасовані шість маршрутів з Харків в Мілан, Будапешт, Вільнюс, Варшаву, Краків і Познань.
З Херсона маршрутна мережа Ryanair включала Відень, Краків і Варшаву.
РБК-Україна звернулося за коментарем до компанії Ryanair із питанням про причини видалення міст із системи бронювання, а також про можливі дати відновлення польотів з Харкова та Херсона, але відповіді поки не отримало.
Які рейси з Харкова Ryanair скасували у лютому:
- Харків-Вільнюс;
- Харків-Варшава (Модлін);
- Харків-Краків;
- Харків-Познань;
- Харків-Будапешт;
- Харків-Мілан (Бергамо).
Втім, у розкладі Ryanair можливі зміни: деякі скасовані рейси можуть знову як повернути, так і згодом продовжити скасування зазначених рейсів вже в березні.
"В умовах COVID-19 через зміну попиту лоукостер неодноразово змінював розклад польотів в Україну, скасовував і переносив вильоти, проте вперше продаж був зупинений на всі рейси відразу з двох аеропортів", — пояснюють в avianews.
Нагадаємо, раніше в Ryanair заявили, що на тлі ескалації продовжать польоти в Україну.
Також повідомлялося, як авіакомпанії реагують на ескалацію в Україні.