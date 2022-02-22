Ryanair виключила Харків та Херсон із системи бронювання квитків

Рейси з Харкова по шести маршрутах компанія скасувала ще в середині січня

Ірландська авіакомпанія Ryanair виключила Харків з системи бронювання авіаквитків.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

На цей момент при пошуку напрямків вибрати Харків і Херсон як точки, з яких можна вилетіти за різними напрямками, неможливо:

Фото: Ryanair виключила Харків і Херсон з системи бронювання авіаквитків (скріншот РБК-Україна)

Зазначимо, рейси з Харкова компанія скасувала ще в середині січня.

Так, з 1 принаймні до 28 лютого повністю скасовані шість маршрутів з Харків в Мілан, Будапешт, Вільнюс, Варшаву, Краків і Познань.

З Херсона маршрутна мережа Ryanair включала Відень, Краків і Варшаву.

РБК-Україна звернулося за коментарем до компанії Ryanair із питанням про причини видалення міст із системи бронювання, а також про можливі дати відновлення польотів з Харкова та Херсона, але відповіді поки не отримало.

Які рейси з Харкова Ryanair скасували у лютому:

Харків-Вільнюс;

Харків-Варшава (Модлін);

Харків-Краків;

Харків-Познань;

Харків-Будапешт;

Харків-Мілан (Бергамо).

Втім, у розкладі Ryanair можливі зміни: деякі скасовані рейси можуть знову як повернути, так і згодом продовжити скасування зазначених рейсів вже в березні.

"В умовах COVID-19 через зміну попиту лоукостер неодноразово змінював розклад польотів в Україну, скасовував і переносив вильоти, проте вперше продаж був зупинений на всі рейси відразу з двох аеропортів", — пояснюють в avianews.

Нагадаємо, раніше в Ryanair заявили, що на тлі ескалації продовжать польоти в Україну.

Також повідомлялося, як авіакомпанії реагують на ескалацію в Україні.