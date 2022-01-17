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Ryanair повністю скасовує всі рейси з популярного українського міста: названа дата

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Понеділок 17 січня 2022 14:05
Ryanair повністю скасовує всі рейси з популярного українського міста: названа дата Фото: Ryanair скасувала рейси з Харкова (unsplash.com/sangga-rima-roman-selia)
Автор: Євгенія Тугушева

В компанії скасували шість маршрутів з Харкова до кінця лютого 2022 року

Ірландська авіакомпанія Ryanair скасувала рейси з Харкова. Про це повідомляє Lowcostavia.com.ua.

Так, від 1 до 28 лютого повністю скасовані шість маршрутів з Харкова в Мілан, Будапешт, Вільнюс, Варшаву, Краків та Познань.

Перелік скасованих рейсів Ryanair з України у лютому 2022 року:

  • Харків-Вільнюс;
  • Харків-Варшава (Модлін);
  • Харків-Краків;
  • Харків-Познань;
  • Харків-Будапешт;
  • Харків-Мілан (Бергамо).

У виданні підкреслюють, що у розкладі Ryanair можливі зміни: деякі скасовані рейси можуть знову як повернути, так і згодом продовжити скасування вказаних рейсів вже у березні.

Нагадаємо раніше ми писали, що авіакомпанія Ryanair повністю скасувала маршрути зі Львова.

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