Ryanair повністю скасовує всі рейси з популярного українського міста: названа дата

В компанії скасували шість маршрутів з Харкова до кінця лютого 2022 року

Ірландська авіакомпанія Ryanair скасувала рейси з Харкова. Про це повідомляє Lowcostavia.com.ua.

Так, від 1 до 28 лютого повністю скасовані шість маршрутів з Харкова в Мілан, Будапешт, Вільнюс, Варшаву, Краків та Познань.

Перелік скасованих рейсів Ryanair з України у лютому 2022 року:

Харків-Вільнюс;

Харків-Варшава (Модлін);

Харків-Краків;

Харків-Познань;

Харків-Будапешт;

Харків-Мілан (Бергамо).

У виданні підкреслюють, що у розкладі Ryanair можливі зміни: деякі скасовані рейси можуть знову як повернути, так і згодом продовжити скасування вказаних рейсів вже у березні.

Нагадаємо раніше ми писали, що авіакомпанія Ryanair повністю скасувала маршрути зі Львова.