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Скасування рейсів та заборона польотів. Як авіакомпанії реагують на ескалацію: головне

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Понеділок 21 лютого 2022 11:37
Скасування рейсів та заборона польотів. Як авіакомпанії реагують на ескалацію: головне Фото: Літаки компаній Lufthansa та Norwegian (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Які компанії призупинили рейси і не заходять у повітряний простір України

Скасування рейсів великих світових авіакомпаній через побоювання вторгнення Росії почалися 12 лютого з припинення польотів в Україну рейсів KLM і Norwegian. Через тиждень список тих, хто відмовився тимчасово літати в нашу країну, поповнився ще кількома компаніями - SAS, Norwegian, Lufthansa, Austrian Airlines і Swiss Airlines.

TRAVEL РБК-Україна зібрало актуальну інформацію про те, які авіакомпанії скасовують рейси в Україну і прийняли рішення тимчасово не заходити в наш повітряний простір. Добірка регулярно оновлюється.

KLM: скасувала рейси й не заходить у повітряний простір України

Нідерландська компанія припинила польоти в Україну з суботи, 12 лютого. Заявляючи про скасування рейсів, в компанії також заявили, що польоти бортів цієї компанії над повітряним простором України також будуть припинені.

Скасування рейсів та заборона польотів. Як авіакомпанії реагують на ескалацію: головне

Фото: Компанія KLM поки не оголошувала про терміни відновлення рейсів в Україну (wikipedia.org)

Можливі терміни відновлення польотів: поки не називаються.

Norwegian: прямих рейсів в Україну не було, але в небо країни заходити не будуть

Слідом за KLM авіакомпанія Norwegian 15 лютого теж призупинила польоти над Україною. Їх не виконуватимуть "до наступного розпорядження".

"Безпека завжди на першому місці", – підкреслив директор з комунікацій компанії Есбен Туман.

Прямі авіамаршрути у Norwegian Air Shuttle в Україну відсутні. Однак літаки компанії іноді здійснюють польоти над заходом країни на шляху на Кіпр і в Туреччину.

Можливі терміни відновлення польотів: не називаються.

Lufthansa: призупинила рейси до Києва, але польоти зі Львова проходять за розкладом

Німецька авіакомпанія Lufthansa призупинила всі польоти до столиці України з 21 до 28 лютого. При цьому літаки компанії продовжують літати до Львова і зі Львова у звичайному режимі.

Після скасування рейсів до Києва і з Києва в українській компанії МАУ збільшили кількість повітряних суден і почали продаж квитків зі столиці України до Мюнхена і Женеви "для забезпечення авіасполучення, яке тимчасово не може виконувати Lufthansa Group".

Можливі терміни відновлення польотів: після 28 лютого.

Austrian Airlines: зупинила польоти до Києва та Одеси, але залишила рейси до Львова

Австрійська компанія заявила про припинення перельотів в Україну з 20 лютого до кінця місяця.

Austrian виконує рейси з Відня до Львова, Одеси та Києва. У прес-службі компанії повідомили, що припиняють літати в Одесу та Київ. Польоти до Львова і назад будуть проходити згідно з розкладом (три рази на тиждень).

Можливі терміни відновлення польотів: після 28 лютого.

Swiss Airlines: припинила польоти по єдиному маршруту і не буде використовувати небо України для транзиту

Швейцарська авіакомпанія Swiss Airlines починаючи з 21 лютого призупинила польоти за своїм єдиним маршрутом в Україну "Київ-Цюріх".

У Swiss Airlines заявили, що також не будуть використовувати в цей період повітряний простір України для транзитних польотів.

Можливі терміни відновлення польотів: після 28 лютого.

Скасування рейсів та заборона польотів. Як авіакомпанії реагують на ескалацію: головне

Фото: Скандинавські авіалінії припинили польоти над Україною принаймні до 27 лютого (wikimedia.org)

SAS: скасували рейс з Києва до Осло та не заходитимуть в українське небо

Авіакомпанія SAS ("скандинавські авіалінії") заявила про припинення польотів над повітряним простором України та скасування рейсів з 20 до 27 лютого. Літаки компанії поки не літатимуть за маршрутом "Київ-Осло" - раніше рейс здійснювався щовівторка.

Можливі терміни відновлення польотів: після 27 лютого.

Тим часом рейси українських авіакомпаній проходять згідно з розкладом.

Скасування рейсів в Україну іноземними перевізниками викликане інформаційним загостренням. Реальних загроз немає, а рейси будуть замішені українськими авіакомпаніями, заявив 21 лютого міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час брифінгу у Києві.

"Нинішнє скасування рейсів низкою іноземних авіакомпаній продиктовані виключно інформаційним загостренням ситуації, а не реальними змінами щодо безпеки польотів", — сказав він.

Раніше ми писали, як повернути гроші за квитки в компаніях, які скасували рейси в Україну.

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