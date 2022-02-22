Ryanair исключила Харьков и Херсон из системы бронирования билетов
Рейсы из Харькова по шести маршрутам компания отменила еще в середине января
Ирландская авиакомпания Ryanair исключила Харьков из системы бронирования авиабилетов.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина.
На данный момент при поиске направлений выбрать Харьков и Херсон как точки, из которых можно вылететь по разным направлениям, невозможно:
Фото: Ryanair исключила Харьков и Херсон из системы бронирования авиабилетов (скриншот РБК-Украина)
Отметим, рейсы из Харькова компания отменила еще в середине января.
Так, с 1 по крайней мере до 28 февраля полностью отменены шесть маршрутов из Харькова в Милан, Будапешт, Вильнюс, Варшаву, Краков и Познань.
Из Херсона маршрутная сеть Ryanair включала Вену, Краков и Варшаву.
РБК-Украина обратилось за комментарием в компанию Ryanair с вопросом о причинах удаления городов из системы бронирования, а также о возможных датах возобновления полетов из Харькова и Херсона, но ответа пока не получило.
Какие рейсы из Харькова Ryanair отменили в феврале:
- Харьков-Вильнюс;
- Харьков-Варшава (Модлин);
- Харьков-Краков;
- Харьков-Познань;
- Харьков-Будапешт;
- Харьков-Милан (Бергамо).
Впрочем, в расписании Ryanair возможны изменения: некоторые отмененные рейсы могут снова как вернуть, так и впоследствии продолжить отмену указанных рейсов уже в марте.
"В условиях COVID-19 из-за изменения спроса лоукостер неоднократно менял расписание полетов в Украину, отменял и переносил вылеты, однако впервые продажа была остановлена на все рейсы сразу из двух аэропортов", — поясняют в avianews.
Напомним, ранее в Ryanair заявили, что на фоне эскалации продолжат полеты в Украину.
Также сообщалось, как авиакомпании реагируют на эскалацию в Украине.