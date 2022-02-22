Ryanair исключила Харьков и Херсон из системы бронирования билетов

Рейсы из Харькова по шести маршрутам компания отменила еще в середине января

Ирландская авиакомпания Ryanair исключила Харьков из системы бронирования авиабилетов.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина.

На данный момент при поиске направлений выбрать Харьков и Херсон как точки, из которых можно вылететь по разным направлениям, невозможно:

Фото: Ryanair исключила Харьков и Херсон из системы бронирования авиабилетов (скриншот РБК-Украина)

Отметим, рейсы из Харькова компания отменила еще в середине января.

Так, с 1 по крайней мере до 28 февраля полностью отменены шесть маршрутов из Харькова в Милан, Будапешт, Вильнюс, Варшаву, Краков и Познань.

Из Херсона маршрутная сеть Ryanair включала Вену, Краков и Варшаву.

РБК-Украина обратилось за комментарием в компанию Ryanair с вопросом о причинах удаления городов из системы бронирования, а также о возможных датах возобновления полетов из Харькова и Херсона, но ответа пока не получило.

Какие рейсы из Харькова Ryanair отменили в феврале:

Харьков-Вильнюс;

Харьков-Варшава (Модлин);

Харьков-Краков;

Харьков-Познань;

Харьков-Будапешт;

Харьков-Милан (Бергамо).

Впрочем, в расписании Ryanair возможны изменения: некоторые отмененные рейсы могут снова как вернуть, так и впоследствии продолжить отмену указанных рейсов уже в марте.

"В условиях COVID-19 из-за изменения спроса лоукостер неоднократно менял расписание полетов в Украину, отменял и переносил вылеты, однако впервые продажа была остановлена на все рейсы сразу из двух аэропортов", — поясняют в avianews.

Напомним, ранее в Ryanair заявили, что на фоне эскалации продолжат полеты в Украину.

Также сообщалось, как авиакомпании реагируют на эскалацию в Украине.