Поруч із Римом та Венецією. Київські об'єкти ЮНЕСКО потрапили в топ популярних інстаграмних локацій світу

Туристи в усьому світі намагаються відвідати знакові пам'ятки під час подорожей. Останнім часом визначити найпопулярніші локації стало простіше – за відмітками користувачів соцмереж.

Як виявилося, об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО користуються величезною популярністю у мандрівників. Наприклад, київські локації потрапили в топ-5 найбільш відзначуваних туристами в Instagram, повідомляє The Travel Daily.

Цікаве дослідження провели експерти Design Bundles, які відібрали 145 найпопулярніших об'єктів Всесвітньої спадщини і проаналізували, скільки разів кожна локація була відзначена тегами в повідомленнях Instagram. Які локації в списку найпопулярніших і яке місце зайняв Київ – в матеріалі РБК-Україна.

Київ відзначили в соцмережі 22 мільйони разів

Всі об'єкти в першій десятці найбільш "інстаграмних" є об'єктами культурної спадщини, в тому числі - історичними будівлями і міськими пам'ятками, важливими археологічними пам'ятками і творами монументальної скульптури або живопису, йдеться в статті.

Фото: Києво-Печерська лавра в Києві (РБК-Україна/Віталій Носач)

На першому місці за результатами дослідження виявився історичний центр Риму з такими об'єктами всесвітньої спадщини як Власність Святого Престолу і Папська базиліка Сан-Паоло-Фуорі-ле-Мура з колосальною кількістю постів - 61,2 млн з хештегами #Rome або #Roma. В історичному центрі міста знаходяться всесвітньо відомі пам'ятки, такі як Колізей, фонтан Треві, Пантеон і Римський Форум.

Друге у списку - за Ріо-де-Жанейро з 45 млн постів. Найвідоміша пам'ятка Ріо - це статуя Христа-Спокутника.

Третій за популярністю об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - Венеція та її канали - з 25,7 млн повідомлень. До Венеції щорічно приїжджають в середньому 4,2 мільйона туристів, щоб побачити площу Сан-Марко, Гранд-канал і Міст Зітхань.

Четвертим за кількістю відміток в Instagram виявився Київ. У список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО включені знакові пам'ятки архітектури Середньовіччя - собор Святої Софії 11 століття зі старовинними інтер'єрами і мозаїками, а також – Києво-Печерська лавра 11 століття з підземним комплексом монастирських будівель. Київ відзначали в постах Instagram 21,9 млн. разів.

Фото: Собор Святої Софії в Києві (unsplash.com/olga-subach)

Які ще локації виявилися найпопулярнішими у туристів?

Список міст, які відзначали користувачі соцмережі найчастіше, виглядає так:

Рим (Італія); Ріо-де-Жанейро (Бразилія); Венеція (Італія); Київ (Україна); Флоренція (Італія); Прага (Чехія); Будапешт (Угорщина); Бразиліа (Бразилія); Санкт-Петербург (Росія); Кіто (Еквадор).

Далі в списку популярних об'єктів ЮНЕСКО трапляються і природні локації. Найпопулярніший в Instagram парк - Йосеміті в США. Він посідає 15 місце в загальному списку з 4,6 млн публікацій.

Першою "змішаною" ділянкою, що включає як природні, так і рукотворні елементи, є національний парк Гьореме і скельні пам'ятки в Каппадокії в Туреччині, які посідають 23 місце з 3 млн постів в соцмережі.

Окремо експерти створили список країн, в яких знаходиться найбільша кількість об'єктів ЮНЕСКО – в першу п'ятірку потрапили Італія (58), Китай (56), Німеччина (51), Франція (49) та Іспанія (49).

Фото: Митрополича резиденція у Чернівцях (wikipedia.org)

До слова, у 2020 році в Україні було 7 об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (6 культурних і один природний). Серед популярних у туристів також - ансамбль історичного центру Львова та резиденція митрополитів Буковини та Далмації у Чернівцях.

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