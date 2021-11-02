"Про нашу країну там знає кожен". У Держтуризмі розповіли, як змінився імідж України за кордоном

Голова ДАРТ розповіла, як пандемія вплинула на структуру турстичних ринків

Україна поки відсутня на світовій карті туризму, і у багатьох ми поки асоціюємося з пострадянською сірістю і війною з Росією. Однак образ країни поступово змінюється в позитивний бік.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова Держтуризму Мар'яна Олеськів. Вона зазначила, що цього року до нас приїхала рекордна кількість туристів з Саудівської Аравії, і тепер у цій країні думка про Україну - "виключно позитивна".

"Саме тому туризм - це ключ до успіху. Ми й надалі будемо працювати з іншими цільовими ринками, щоб змінювати це уявлення", - зазначила вона.

За її словами, важливо, щоб люди, які відвідують Україну, отримали максимально позитивні враження від подорожі та привезли ці враження додому, що далі формуватиме сприйняття України у світі.

Україна - напрямок "номер один" для туристів з Саудівської Аравії

"Для туристів з Саудівської Аравії Україна - це чудова природа, зелень, дощ, їжа, люди. В Україні їм подобається все. Є певні моменти з мовою і навігацією: це ті проблеми, які ми намагаємося виправити. Що цікаво, ресторатори досить оперативно відреагували на необхідність введення халяльного меню. В цілому, враження тільки позитивні", - поділилася спостереженнями глава відомства.

Фото: Голова Держагентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів (Віталій Носач/РБК-Україна)

Під час її недавньої поїздки в цю країну міністр туризму Саудівської Аравії сказав, що для туристів з цієї країни Україна є сьогодні напрямком "номер один".

"Про Україну там знає кожен. Люди, з якими я мала можливість спілкуватися (серед них - і принцеса Саудівської Аравії) - всі знають про Україну, кажуть, що це чудова країна. І хто ще не був, планує поїхати наступного літа", - зазначила вона.

У європейців - свої асоціації з Україною, і свій туристичний інтерес, додала Мар'яна Олеськів.

"Наприклад, німців вражає культура, архітектура, історія, їжа. Також - речі, які вони не можуть дозволити вдома. Зокрема, вишукані ресторани. Цінова політика дозволяє нам отримати конкурентну перевагу. Також для європейців має значення культурна спадщина. Наприклад, колорит Гуцульщини. Це один з регіонів, який зберіг давні живі традиції в повсякденному житті, а не тільки в скансенах і туристичних поселеннях. Важливо їх зберігати та показувати світу", — поділилася глава Держтуризму.

Як змінилися туристичні ринки України за час пандемії COVID

Під час пандемії структура цільових ринків змінилася, зазначила Мар'яна Олеськів.

Фото: Європейці особливо цінують в Україні культурну спадщину та автентичні традиції - голова Держтуризму (facebook.com/hutsulregion)

"До березня 2020 року завдяки безвізовому режиму для нас ключовим напрямком були країни Європи. Сподіваюся, що після його впровадження і країни Арабської (Перської) затоки стануть для нас важливими. Також - Китай. Але китайцям зараз подорожувати не дозволяють. Ми чекаємо, коли їм дозволять, і почнемо більш активну співпрацю", — розповіла вона про ключові ринки.

"Західна Європа залишається для нас ключовим ринком, як і ми для них. Особливо враховуючи те, що нещодавно ми підписали договір по "відкрите небо". У лоукостерів Ryanair, Wizz Air - вже великі плани на розвиток авіасполучення з Україною. Це для нас важливий сигнал і серйозна можливість", - додала глава ГАРТ.

Раніше у своїй авторській колонці Мар'яна Олеськів писала, чому в Україну масово їдуть туристи з Саудівської Аравії.