Наряду с Римом и Венецией. Киевские объекты ЮНЕСКО попали в топ популярных инстаграмных локаций мира

Туристы во всем мире стараются посетить знаковые достопримечательности во время путешествий. В последнее время определить самые популярные локации стало проще – по отметкам пользователей соцсетей.

Как оказалось, объекты всемирного наследия ЮНЕСКО пользуются огромной популярностью у путешественников. Например, киевские локации попали в топ-5 самых отмечаемых туристами в Instagram, сообщает The Travel Daily.

Интересное исследование провели эксперты Design Bundles, которые отобрали 145 самых популярных объектов всемирного наследия и проанализировали, сколько раз каждая локация была отмечена тегами в сообщениях Instagram. Какие локации в списке самых популярных и какое место занял Киев – в материале РБК-Украина.

Киев отметили в соцсети 22 миллиона раз

Все объекты в первой десятке самых "инстаграмных" являются объектами культурного наследия, в том числе - историческими зданиями и городскими достопримечательностями, важными археологическими памятниками и произведениями монументальной скульптуры или живописи, говорится в статье.

Фото: Киево-Печерская лавра в Киеве (РБК-Украина/Виталий Носач)

На первом месте по результатам исследования оказался исторический центр Рима с такими объектами всемирного наследия как Собственность Святого Престола и папская базилика Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура с колоссальным количеством постов - 61,2 млн с хештегами #Rome или #Roma. В историческом центре города находятся всемирно известные достопримечательности, такие как Колизей, фонтан Треви, Пантеон и Римский Форум.

Вторым в списке идет Рио-де-Жанейро с 45 млн постов. Самая известная достопримечательность Рио - это статуя Христа-Искупителя.

Третий по популярности объект всемирного наследия ЮНЕСКО - Венеция и ее каналы - с 25, 7 млн сообщений. В Венецию ежегодно приезжают в среднем 4,2 миллиона туристов, чтобы увидеть площадь Сан-Марко, Гранд-канал и Мост вздохов.

Четвертым по количеству отметок в Instagram оказался Киев. В список всемирного наследия ЮНЕСКО включены знаковые памятники архитектуры Средневековья – собор Святой Софии 11 века со старинными интерьерами и мозаиками, а также – Киево-Печерская лавра 11 века с подземным комплексом монастырских построек. Киев отмечали в постах Instagram 21,9 млн. раз.

Фото: Собор Святой Софии в Киеве (unsplash.com/olga-subach)

Какие еще локации оказались самыми популярными у туристов?

Список городов, которые отмечали пользователи соцсети чаще всего, выглядит так:

Рим (Италия); Рио-де-Жанейро (Бразилия); Венеция (Италия); Киев (Украина); Флоренция (Италия); Прага (Чехия); Будапешт (Венгрия); Бразилиа (Бразилия); Санкт-Петербург (Россия); Кито (Эквадор).

Далее в списке популярных объектов ЮНЕСКО попадаются и природные локации. Самый популярный в Instagram парк - Йосемити в США. Он занимает 15 место в общем списке с 4,6 млн публикаций.

Первым "смешанным" участком, включающим как природные, так и рукотворные элементы, является национальный парк Гереме и скальные памятники в Каппадокии в Турции, которые занимают 23 место с 3 млн постов в соцсети.

Отдельно эксперты создали список стран, в которых находится наибольшее количество объектов ЮНЕСКО – в первую пятерку попали Италия (58), Китай (56), Германия (51), Франция (49) и Испания (49).

Фото: Митрополичья резиденция в Черновцах (wikipedia.org)

К слову, в 2020 году в Украине было 7 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (6 культурных и один природный). Среди популярных у туристов также – ансамбль исторического центра Львова и резиденция митрополитов Буковины и Далмации в Черновцах.

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