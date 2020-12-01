"Русалка" на екзотичних островах: туристів на відомому курорті здивувала дівчина з хвостом

На Сейшельських островах в Індійському океані з'явилася "русалка". Дівчину з хвостом, що плавала, побачили днями туристи на пляжах екзотичного курорту. В незвичайному образі пірнала ізраїльтянка, повідомляє ізраїльське видання Ynet.

"Русалку" звати Мур Барзані, вона займається фрі-дайвінгом і новим видом плавання з хвостом – мермейдингом. Це захоплення стає популярним в Ізраїлі.

Дайвер прилетіла на Сейшели в складі ізраїльської делегації, щоб знятися у фотосесії для реклами курорту. Цей екзотичний напрямок відкрили для туристів з Ізраїлю.

Фото: Ізраїльтянка під час зйомки (Ynet/Орен Коен)

Підкреслити красу екзотичного місця

Ідея зйомок належала відомому підводному фотографові і засновнику журналу про дайвінг IDIVE Давиду Філософу. Ізраїльтяни прибули на Сейшели на запрошення Міністерства туризму Сейшельських островів.

"Через пандемію коронавіруса світ закрився, і у дайверів залишилося мало місць для пірнання. Однією з перших держав, готових прийняти ізраїльтян після карантину, були Сейшели. Вони стали користуватися великим попитом в Ізраїлі, тому з'явилася ідея відправити сюди делегацію і зняти фотопроект для залучення наших туристів", - повідомив Давид Філософ.

Пірнальниця "з хвостом і плавниками" Мур Барзані займається вільним дайвінгом. Вона може занурюватися на глибину до 35 м без кисневого балона і протриматися там до 3 хвилин.

"Природа на Сейшелах захоплює дух. І місцеві жителі дуже доброзичливі. Під час зйомок на нас приходили подивитися, як на дивину. Поки я плавала, навколо зібралися здивовані туристи", - розповіла про особливості фотозйомки дайвер.

Знімав підводну красу Сейшел з израїльянкою фотограф Орен Коен, який захоплюється підводною фотографією, а також зйомками танців і пейзажів.

"Я відвідав і сфотографував понад 40 екзотичних місць по всьому світу. Світ дайвінгу та фотографії відправив мене в божевільну подорож по особливим напрямках: від сталактитових печер в Мексиці до підводної фотографії акул на Кубі, а тепер і на Сейшели", - поділився своєю історією фотограф.

Після 40 хвилин плавання "русалки" знімальна група зупинилася на Бітер Рок, щоб знімати на глибині від 14 до 30 метрів.

"Риф, численні групери, риба-лев, наполеони, риба-меч і відчуття радості", - описав Коен враження від роботи на курорті.

Фото: Підводний світ на Сейшелах (Ynet/Орен Коен)

Чим цікавий відпочинок на Сейшелах

Сейшели включають 115 островів. Типовий сейшельський острів - це великі камені, велика кількість вічнозеленої рослинності і білий-білий пісок. Зовні острови здаються безлюдними, на них мало туристів. Острови переважно складаються з колоній скам'янілих коралів.

Кращі місяці для дайвінгу біля островів в Індійському океані – у квітні та травні, а також – у жовтні та листопаді. В цей час температура води – близько 30 градусів.

Пірнати на Сейшелах можна в будь-яку пору року – якщо знати, де в даний момент знаходиться місце для дайвінгу. У грудні і січні дмуть вітри, з травня по вересень вони посилюються. Тому більшість занурень переміщуються на захищені сторони на північ і захід островів.

Погода в курортній країні завжди комфортна для пляжного відпочинку – температура повітря коливається від 25 до 30 градусів. Тільки у серпні температура води стає більш прохолодною – близько 25 градусів. Тому дайверам рекомендують одягати більш щільні гідрокостюми.

Фото: Краєвиди на Сейшельських островах (Ynet/Орен Коен)

Скільки коштує занурення

Вартість занурень в різних центрах дайвінгу однакова: занурення з корабля на короткі дистанції, плавання близько 15 хвилин, обійдеться приблизно в 60 євро. Два занурення будуть коштувати близько 120 євро, а чотири - близько 220 євро. Є доплата за 10 євро за прокат спорядження для кожного занурення і ще 20 євро за кожне занурення з плаванням більш півгодини. Двогодинні круїзи з плаванням з маскою і трубкою обійдуться в 25 євро, а дайвінг в районі морського парку обійдеться в додаткові 15 євро.

До речі, відпочинок на Сейшелах для українських туристів поки недоступний, за інформацією порталу visitukraine.today. Заборона пов'язана з рівнем захворюваності COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми писали, як мандрівник за безцінь купив мальовничий острів на Сейшелах.

Також ми розповідали, коли Сейшели можуть спростити правила в'їзду для туристів з України.