"Русалка" на экзотических островах: туристов на известном курорте удивила девушка с хвостом

На Сейшельских островах в Индийском океане появилась "русалка". Плавающую под водой девушку с хвостом увидели на днях туристы на пляжах экзотического курорта. В необычном образе ныряла израильтянка, сообщает израильское издание Ynet.

"Русалку" зовут Мур Барзани, она занимается фри-дайвингом и новым видом плавания с хвостом – мермейдингом. Это увлечение становится популярным в Израиле.

Дайвер прилетела на Сейшелы в составе израильской делегации, чтобы сняться в фотосессии для рекламы курорта. Это экзотическое направление открыли для туристов из Израиля.

Фото: Израильтянка во время съемки (Ynet/Орен Коэн)

Подчеркнуть красоту экзотического места

Идея съемок принадлежала известному подводному фотографу и основателю журнала о дайвинге IDIVE Давиду Философу. Израильтяне прибыли на Сейшелы по приглашению Министерства туризма Сейшельских островов.

"Из-за пандемии коронавируса мир закрылся, и у дайверов осталось мало мест для ныряния. Одним из первых государств, готовых принять израильтян после карантина, были Сейшелы. Они стали пользоваться большим спросом в Израиле, поэтому появилась идея отправить сюда делегацию и снять фотопроект для привлечения наших туристов", - сообщил Давид Философ.

Ныряльщица "с хвостом и плавниками" Мур Барзани занимается свободным дайвингом. Она может погружаться на глубину до 35 м без кислородного баллона и продержаться там до 3 минут.

"Природа на Сейшелах захватывает дух. И местные жители очень дружелюбны. Во время съемок на нас приходили посмотреть, как на диковинку. Пока я плавала, вокруг собрались удивленные туристы", - рассказала об особенностях фотосьемки дайвер.

Снимал подводные красоты Сейшел с израильянкой фотограф Орен Коэн, который увлекается подводной фотографией, а также съемками танцев и пейзажей.

"Я посетил и сфотографировал более 40 экзотических мест по всему миру. Мир дайвинга и фотографии отправил меня в безумное путешествие по особым направлениям: от сталактитовых пещер в Мексике до подводной фотографии акул на Кубе, а теперь и на Сейшелы", - поделился своей историей фотограф.

После 40 минут плавания "русалки" съемочная группа остановилась на Биттер Рок, чтобы снимать на глубине от 14 до 30 метров.

"Риф, многочисленные груперы, рыба-лев, наполеоны, рыба-меч и ощущение радости", - описал Коэн впечатления от работы на курорте.

Фото: Подводный мир на Сейшелах (Ynet/Орен Коэн)

Чем интересен отдых на Сейшелах

Сейшелы включают 115 островов. Типичный сейшельский остров - это большие камни, обилие вечнозеленой растительности и белый-белый песок. Внешние острова кажутся необитаемыми, на них мало туристов. Острова преимущественно состоят из колоний окаменелых кораллов.

Лучшие месяцы для дайвинга возле островов в Индийском океане – в апреле и мае, а также – в октябре и ноябре. В это время температура воды – около 30 градусов.

Нырять на Сейшелах можно в любое время года – если знать, где в данный момент находится место для дайвинга. В декабре и январе дуют ветры, с мая по сентябрь они усиливаются. Поэтому большинство погружений перемещаются на защищенные стороны к северу и западу островов.

Погода в курортной стране всегда комфортная для пляжного отдыха – температура воздуха колеблется от 25 до 30 градусов. Только в августе температура воды становится более прохладной – около 25 градусов. Поэтому дайверам рекомендуют одевать более плотные гидрокостюмы.

Фото: Виды на Сейшельских островах (Ynet/Орен Коэн)

Сколько стоит погружение

Стоимость погружений в разных центрах дайвинга одинакова: погружение с корабля на короткие дистанции, плавание около 15 минут, обойдется примерно в 60 евро. Два погружения будут стоить около 120 евро, а четыре - около 220 евро. Есть доплата по 10 евро за прокат снаряжения для каждого погружения и еще 20 евро за каждое погружение с плаванием более получаса. Двухчасовые круизы с плаванием с маской и трубкой обойдутся в 25 евро, а дайвинге в районе морского парка обойдется в дополнительные 15 евро.

К слову, отдых на Сейшелах для украинских туристов пока недоступен, по информации портала visitukraine.today. Запрет связан с уровнем заболеваемости COVID-19.

Напомним, ранее мы писали, как путешественник за бесценок купил живописный остров на Сейшелах.

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