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Після виборів: ще одна курортна країна може незабаром відкритися українців

Неділя 25 жовтня 2020 13:01
Після виборів: ще одна курортна країна може незабаром відкритися українців
Фото: Сейшельські острови (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Сейшели можуть спростити правила в'їзду для туристів з України

Ще на початку курортного сезону Сейшельські острови закрили кордони для туристів з України. Але незабаром місцеві курорти можуть знову відкритися для наших громадян. Звичайно, з дотриманням усіх "карантинних" правил, які вже впроваджені й на інших курортах.

Таку думку у коментарі РБК-Україна висловив співзасновник туристичної компанії "Авіаліга" Олександр Шуляк. За його словами, таку інформацію він почав отримувати від своїх партнерів у цій країні.

"На цьому тижні на Сейшелах відбулися вибори (президентські й парламентські вибори пройшли на Сейшелах 22-24 жовтня - ред.). До виборів там звучало багато заяв про важливість розвитку туризму та поступового відкриття кордонів. Якщо всі заяви будуть реалізовані у вигляді реальних рішень на практиці, то в країні будуть поетапно спрощувати в'їзд для низки країн, особливо перед Новим роком", - вважає він.

Можливо, буде дозволено в'їзд на якийсь один курорт, а не на всі відразу, допускає Шуляк. За словами фахівця, Сейшели й раніше заявляли про важливість відновлення туристичного потоку, і для поповнення бюджету країни туристична галузь вкрай важлива.

"З високою часткою ймовірності, на місцеві курорти зможуть пускати й українців", - каже співзасновник компанії "Авіаліга".

Після виборів: ще одна курортна країна може незабаром відкритися українцівФото: Відпочинок на Сейшелах (pixabay.com)

Олександр Шуляк підкреслює, що відкритих заяв про спрощення режиму в'їзду для українців з боку Сейшел поки не звучало. Він радить дочекатися офіційної інформації й перевіряти правила в'їзду в країну завчасно.

Як на Сейшели пускають туристів сьогодні

На Сейшели можуть почати пускати туристів у будь-який момент: ще з 1 серпня цього року кордону країни номінально відкриті для іноземних туристів.

Втім, відкриті вони лише частково: пускають на курорт лише громадян тих країн, які для Сейшел на цю мить знаходяться в "зеленій зоні". Як і в Україні, ці показники там оновлюються кожні два тижні, і їх можна перевірити онлайн.

Згідно з даними сайту, створеного українським МЗС для моніторингу ситуації з відкриттям кордонів, Сейшельські острови на цей час не дозволяють в'їжджати на територію громадянам ряду держав, в тому числі - громадянам України. Таке рішення приймають, базуючись на кількості інфікованих COVID-19 у кожній окремій країні.

Після виборів: ще одна курортна країна може незабаром відкритися українцівФото: На Сейшели українців поки не пускають (pixabay.com)

Актуальний список країн, громадяни яких можуть їхати на місцеві курорти, доступний за посиланням. Також англійською мовою можна окремо почитати про режим в'їзду на Сейшельські острови в умовах пандемії.

Республіка Сейшельські Острови - острівна держава у східній Африці, знаменитий курорт та місце відпочинку мільйонів туристів. Це мальовничі 115 островів в акваторії Індійського океану. Лише 33 з них - заселені.

Місцеві пляжі вважаються одними з найбільш фотографованих у світі. Потрапивши сюди на відпочинок, туристи захоплюються чистими пляжами, мальовничою природою і й атмосферою екзотики.

Нагадаємо, раніше були названі найпопулярніші напрямки серед українських туристів на листопад.

Також ми писали, через що українські туристи судяться з туркомпаніями.

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