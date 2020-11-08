Здійснити мрію: мандрівник за безцінь придбав мальовничий острів на Сейшелах

Фото: Острів Муаен в Індійському Океані, Сейшельські острови (wikipedia.org)

Як Брендон Грімшоу зробив острів в Індійському океані всесвітньо відомим

Автор цього блогу, український мандрівник і радіоаматор Вадим Івлєв, під час однієї з подорожей побував на острові Муаен у Індійському океані. З 1915-го до 1970-х років цей острів був безлюдним, поки його не купив за невеликі гроші британець Брендон Грімшоу. Він став єдиним мешканцем острова, і саме завдяки йому про це унікальне місце дізналися тисячі туристів по всьому світу.

Заповітна мрія мандрівника

Ця історія - про дивовижний острів і його власника - людину, яку порівнювали з героєм актора Тома Генкса з фільму "Вигнанець". Ідеться про Брендона Грімшоу (Brendon Grimshaw), який у 36 років став власником острова Муаен (Moyenne) в Індійському океані. Нам пощастило познайомитися з ним у березні 2011 року - за рік до його смерті.

Вперше Муаен ми побачили з повітря - наш літак ішов на посадку на летовище Мае, розташоване на головному з Сейшельських островів. Тож ми бачили його лише мить. Літак "побіг" по бетонній смузі й зупинився біля невеликої двоповерхової будівлі, оточеної пальмами.

Зовсім поруч зі злітною смугою хлюпало море, погода була чудовою. Сам острів розташований майже на екваторі, а середня річна температура тут становить 24–32 °С.

Фото: Острів Муаен - одна з вершин гір материка Гондвана, що колись пішов під воду (Вадим Івлєв)

Дорогою в готель ми проїжджали через місто Вікторія - одну з найменших у світі столиць незалежних держав.

Всього за декілька хвилин нам вдалося побачити всі її визначні пам'ятки: вежу з чотирма циферблатами, повернутими в різні боки, що є копією лондонського годинника Little Ben, встановленого на Vauxhall Bridge Road; Римо-католицький собор, дзвони якого щогодини б'ють двічі (вдруге - на чотири хвилини пізніше: для тих, хто завжди спізнюється); будівлю пошти, госпіталь, ботанічний сад, порт і ринок.

Острів, який не відвідували туристи

Але найбільше ми хотіли відвідати Муаен. Для цього нам знадобився моторний човен, оскільки острів розташований на відстані 7,5 км від берега. Наблизившись до нього, перше, що ми побачили, був широкий піщаний пляж. Він простягався до підніжжя сірих скель, що потопали в зелені, і був захищений кораловим рифом, за яким ніжно хлюпотіло блакитне море.

Вважається, що Муаен є однією з вершин гір материка Гондвана, що пішов під воду. На острові розміром 400×300 метри розташовані два гранітних піки заввишки 200 метрів.

Назва "Муаен" у перекладі з французької означає "середній". Саме так у 1768 році назвав острів мандрівник Маріон-Дюфрен, пропливаючи повз нього. Чотири роки по тому його вбили тубільці, і сталося це в Новій Зеландії.

Фото: Сірі гранітні скелі, що потопають в зелені (Вадим Івлєв)

У ті часи Сейшельські острови були безлюдними. Вперше їх заселили французи, а потім острови перейшли у володіння англійців. Тож сьогодні на островах використовують лівосторонній рух, як у Великій Британії, а державною мовою є французька, креольська й англійська.

Наш човен причалив до пустельного піщаного пляжу. Ми здивовано озирнулися - острів здавався безлюдним. Але це було не так: усередині острова, в будинку серед заростей на нас чекав 85-річний господар, який мешкав тут абсолютно один. У минулі часи на острові постійно жила велика кількість співробітників. Щодня сюди прибували екскурсійні човни зі скляним дном, які привозили десятки туристів, кожен з яких платив за відвідування острова.

Тут працював ресторан "Веселий Роджер", названий на честь піратського прапора з черепом і кістками, проводилися виїзні party, в яких іноді брали участь близько 400 учасників. Гостем острова був сам президент Сейшельських островів, Британський губернатор, а також міністри, дипломати і навіть король Йорданії Абдулла із сім'єю та 15 охоронцями. Кажуть, що Брендону навіть пропонували продати острів за 50 мільйонів доларів, але він завжди відмовлявся.

Як придбати тропічний острів та чим на ньому займатися

Хто такий Брендон Грімшоу? Сам він родом з промислового міста і звичайної англійської родини. Він ненавидів школу і кинув її в 15 років. Мати розуміла його й підтримувала.

Він дуже любив писати, і вона допомогла йому обрати професію, влаштувала працювати в друкарні. У 23 роки він став репортером новин у Шеффілді.

Фото: 85-річний господар острова, який мешкв абсолютно один (Вадим Івлєв)

Одного разу в пабі за пивом він отримав пораду від старшого колеги: поки не пізно, кинути все, щоб не повторити його шлях - інфаркт від перенапруги та в "нагороду" - пониження по службі. Брендон прислухався до дружньої поради й поїхав якомога далі - спочатку в Іран, а потім в Африку. Після цього він 30 років працював на різних посадах у газетах і навіть був радником президента Танзанії.

Попри бурхливі часи та небезпеку, він знайшов улюблене заняття, а робота допомогла йому побачити багато країн і зустрітися з цікавими людьми. Брендону подобалися Сейшельські острови - він шукав острів, щоб у старості там оселитися.

Одного вечора, у лютому 1962 року, коли в нього залишилася єдина ніч перед відплиттям, він вечеряв з власником острова Муаен. Господар не планував продавати острів, але йому так сподобався Брендон, що він погодився. Так, заплативши 10 тисяч фунтів стерлінгів, що навіть на той час було невеликою як для такої покупки сумою, Брендон став власником острова віком у 600 мільйонів років.

Острів - справжній "рай на землі"

Острів Муаен - справжній "рай на землі". Він жодного разу не став жертвою руйнівного циклону. Навіть коли у 2004 році на Сейшельські острови налетіло цунамі, ніхто з туристів і співробітників, які перебували на острові, не постраждав.

Фото: На острові є колонія з 110 гігантських черепах (Вадим Івлєв)

За 200-300 м від Муаен розташовані два інших острови - на одному з них колись була в'язниця, на іншому жили хворі на проказу жінки. Сьогодні на островах вже немає прокази, малярії, холери, жовтої лихоманки - тут розмістилися дорогі курорти з номерами вартістю 20 тисяч грн за добу.

Та життя на острові й навколо вирує - риф біля нього є домівкою для 150 видів риб. Іноді через вузьку вимоїну в лагуну запливають 6-метрові самки акули, народжуючи тут своє потомство - акуленятам подобається тепла вода біля берега Муаен. Після того, як вони виростають по 1,5 метра завдовжки, вони вирушають жити в безкрайній океан.

Рідкісні птахи та гігантські черепахи

Муаен відомий також колонією зі 110 гігантських черепах, які зустрічаються лише у двох місцях на планеті — на Галапагоських островах біля Південної Америки та на островах Альдабра, що належать до Сейшельських островів.

Більшу частину з них привіз сам господар з коралового атолу Альдабра.

Фото: На острові є кладовище з могилами невідомих піратів (Вадим Івлєв)

Черепахи досягають маси в 400 кг і виростають до 1,3 м завдовжки. Брендон розповідав, що черепахи живуть так само довго, як і люди, і показував нам, як потрібно вирощувати маленьких черепашенят з яєць і годувати їх листям з рук. Деяким із них він дав ім’я, але всім на панцирі проставляв фарбою індивідуальний номер.

Також на острові живуть 2000 диких птахів і 100 фруктових кажанів і лисиць. Брендон скаржився, що ця зграя з'їдає 80% врожаю дуже смачних рожевих манго. А під час міграції на острові для відпочинку зупиняються перелітні птахи - ми бачили фантастично красивих тропічних птахів з довгими білими хвостами.

Фото: Фірмова страва - барракуда на грилі (Вадим Івлєв)

Брендон висадив на острові 16 000 рослин, в тому числі 2000 пальм, 3500 чагарників, 200 махагоні, рідкісні різновиди залізного дерева. Тут ростуть 11 сейшельських пальм Coco de mer.

У давнину вважали, що на 30-метровій пальмі Coco de mer з гігантським листям і плодами живе величезний птах Рух, що полює на слонів і тигрів. Желе з плодів цієї пальми вважається афродизіаком.

Сусідні острови Прален і Курйоз - єдині у світі, де ростуть ці дивовижні пальми. А ще це місце називають райським садом - Едемом.

Фото: Книга с побажанням автору від Брендона Грімшоу (Вадим Івлєв)

Наш час на острові добігав кінця. Ми тепло попрощалися з Брендоном. Ресторан на острові довгий час вже не працював, але ми не залишилися голодними: Патрік, власник човна і за сумісництвом гід, пригостив нас найкращим обідом у нашому житті. Ні, це був не стейк з черепахи.

На піску біля моря він приготував баракуду на грилі, севіче зі свіжої риби, карі з восьминога, салат, а на десерт запропонував нам щедро посипану справжньою ваніллю дивовижно смачну запіканку з плодів хлібного дерева, а молоко із зелених кокосів втамувало спрагу.

Гостинність, їжа, клімат, атмосфера, компанія - все було чудово, тож цей день запам'ятався нам на все життя.



Довідка

Після смерті Брендона Грімшоу управління островом перейшло до створеного ним ще за життя фонду. На сьогодні острів є частиною Національного парку.

Нагадаємо, раніше ми писали, як український мандрівник дивом вижив після небезпечного випадку біля острова Лісеннунг.

Крім того, радимо почитати блог Вадима Івлєва про важкодоступні острови, Океанію й Антарктику.