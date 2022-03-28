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Без російських туристів в Азії. Ще одна велика авіакомпанія зупиняє польоти в РФ

Фото: SriLankan Airlines (wikimedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

SriLankan Airlines виконувала два щотижневих рейси між Коломбо і Москвою

Через агресію Росії проти України крупна авіакомпанія SriLankan Airlines призупиняє польоти до Москви.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт авіакомпанії.

У компанії оголосили про припинення польотів між Шрі-Ланкою і Москвою, починаючи з сьогоднішнього дня через "експлуатаційні обмеження, які не залежать від авіакомпанії".

"Обмеження представлені у вигляді міжнародних фінансових обмежень і лімітів на страхування літаків, які були накладені на Росію у зв'язку з триваючою російсько-українською війною, що безпосередньо впливає на польоти SriLankan Airlines в Росію", — йдеться в заяві компанії.

Повідомляється, що SriLankan Airlines припинить польоти до Москви "до подальшого повідомлення". Компанія виконувала два щотижневих рейси між Коломбо і Москвою.

SriLankan Airlines Limited - національна авіакомпанія Шрі-Ланки. Виконує рейси в Азію і Європу зі свого головного хабу – міжнародного аеропорту імені Соломона Бандаранаїке у найбільшому місті Шрі-Ланки Коломбо. Штаб-квартира компанії розташована в міжнародному аеропорту імені Соломона Бандаранаїке в Катунаяці, Шрі-Ланка.

Раніше ряд азійських національних авіаперевізників, таких як південнокорейська Korean Air і в'єтнамська авіакомпанія Vietnam Airlines, повідомили про припинення польотів у РФ через її військову агресію в Україні.

Нагадаємо, ми писали, що війна Росії проти України істотно ускладнила транспортні потоки в Європі.

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