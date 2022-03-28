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Без российских туристов в Азии. Еще одна крупная авиакомпания останавливает полеты в РФ

Фото: SriLankan Airlines (wikimedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

SriLankan Airlines выполняла два еженедельных рейса между Коломбо и Москвой

Из-за агрессии России против Украины крупная авиакомпания SriLankan Airlines приостанавливает полеты в Москву.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт авиакомпании.

В компании объявили о приостановке полетов между Шри-Ланкой и Москвой, начиная с сегодняшнего дня из-за "эксплуатационных ограничений, которые не зависят от авиакомпании".

"Ограничения представлены в виде международных финансовых ограничений и лимитов на страхование самолетов, которые были наложены на Россию в связи с продолжающейся российско-украинской войной, которые напрямую влияют на полеты SriLankan Airlines в Россию", — говорится в заявлении компании.

Сообщается, что SriLankan Airlines прекратит полеты в Москву "до дальнейшего уведомления". Компания выполняла два еженедельных рейса между Коломбо и Москвой.

SriLankan Airlines Limited – национальная авиакомпания Шри-Ланки. Выполняет рейсы в Азию и Европу из своего главного хаба – международного аэропорта имени Соломона Бандаранаике в крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо. Штаб-квартира компании расположена в международном аэропорту имени Соломона Бандаранаике в Катунаяке, Шри-Ланка.

Ранее ряд азиатских национальных авиаперевозчиков, таких как южнокорейская Korean Air и вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines, сообщили о прекращении полетов в РФ из-за ее военной агрессии в Украине.

Напомним, мы писали, что война России против Украины существенно усложнила транспортные потоки в Европе.

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