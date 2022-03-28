Війна в Україні суттєво порушила транспортні потоки в Європі, - Євроконтроль

У той же час в Угорщині та інших країнах рейсів стало більше

Війна в Україні продовжує порушувати транспортні потоки в країнах ЄС.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.

З першого дня війни Росії проти України наша країна закрила небо для пасажирських літаків.

Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) у своєму останньому звіті показала, що зміна маршрутів польотів навколо України порушує транспортні потоки на великій території Європи.

"Нічим не спровоковане вторгнення в Україну зупинило комерційні польоти над сусідньою Молдовою. В інших країнах навколо кордонів України прольоти також сильно порушені", - йдеться у повідомленні Євроконтролю.

В організації вивчили зміни в польотах між серединою лютого і серединою березня.

Так, за даними Євроконтролю, за цей період Литва втрачала майже 200 рейсів на день. Це означає, що в країні зареєстровано зниження авіатрафіку на 46%.

Інші країни, такі як Латвія та Польща, також реєструють менше польотів.

З іншого боку, Литва отримала близько нових 18 рейсів в день, оскільки там намагаються тримати курс на захід, щоб облітати територію Білорусі.

Водночас кількість рейсів між Німеччиною і Китаєм збільшилася на десять відсотків, але перевізники з ЄС прямують на південь, а перевізники з країн, що не входять до ЄС, тримаються північніше, проходячи через Естонію. Через це Литва втрачає 25 прольотів на день в/з Північно-Східної Азії й 20 прольотів в день в/з Південної та Південно-Східної Азії.

Крім того, Євроконтроль показує, що зниження рейсів у Литві також пов'язане з більш короткими рейсами, які вибирають інший повітряний простір замість литовського.

"У Литві збереглися коротші рейси в країни, такі як Фінляндія, Естонія і Німеччина, які тримаються західніше і летять якомога далі від Калінінградського ексклаву. Таким чином переносяться 18 щоденних прольотів з Литви до Швеції", — йдеться у повідомленні Євроконтролю.

Водночас Угорщині зареєстровано 29-відсоткове збільшення числа прольотів через перенаправлення потоків в Азію і Близький Схід південніше. Інші вигоди від прольотів для Угорщини включають скандинавські й балтійські потоки, які в цей час облітають Україну.

Нагадаємо, у російських авіакомпаній почалися проблеми з ремонтом двигунів.