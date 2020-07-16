Розкоші не чекайте: як виглядає "шведський" стіл на курортах під час карантину

Формат відпочинку "все включено" давно полюбився українцям під час відпочинку за кордоном. Але під час карантину система all inclusive значно змінилася.

Про це повідомляється в матеріалі РБК-Україна про те, які нові правила чекають українців в готелях Туреччини та Єгипту.

Що буде з системою all inclusive на карантині?

Тепер у ресторанах всі страви подаються персоналом готелю лише за особистим запитом гостя, повідомляють РБК-Україна в прес-службі "Anex Tour". Хоча звичні страви й залишилися, але сам формат подачі їжі обмежений: всі видається клієнтам тільки в індивідуальному порядку.

Про це розповідає й Олександр Новіковський, заступник генерального директора туроператора "TezTour".

За даними туроператора, Туреччина зараз висуває для місцевих готелів досить жорсткі вимоги з безпеки, яких ті повинні дотримуватися. Приміром, у всіх готелях повинні дбати про збереження дистанції між гостями.

Він уточнює, що такі ж правила влітку під час карантину діють і в готелях Єгипту та Албанії.

Наприклад, відстань між столиками в ресторанах готелів тепер становить 1,5-2 метри, говорить заступник гендиректора туроператора "TezTour".

Фото: Харчування на курортах в умовах карантину (pixabay.com)

"В цілях безпеки у всіх готелях будуть обмежувати контакти між співробітниками кухні й гостями. Для цього зона зі стравами закрита або спеціальною плівкою, або захисним склом", - зазначає він.

За словами Новіковського, система "все включено" залишається актуальною і влітку 2020 року навіть під час карантинних обмежень. Різниця полягає тільки в тому, що тепер будуть подавати гостям їжу згідно з їхнім проханням.

"Крім того, забезпечується і дистанція між столиками в ресторанах. Про це співробітники готелів піклуються ще до прибуття гостей на відпочинок", - говорить представник "TezTour".

Раніше ми вже писали про те, як виконавчий директор Української асоціації туристичних агентств Павло Григораш побував на одному з курортів Туреччини під час карантину і показав умови для туристів в місцевих готелях.

Зокрема, Павло Григораш розповів, що їжа знаходиться строго за склом, а видають її суто за запитом клієнта. За його словами, весь персонал готелю завжди знаходиться в масках, нерідко також співробітники готелю надягають рукавички та носять пластикові захисні щитки для обличчя.

Можна побачити на фото, як це виглядає:

Фото: Персонал кухні - у масках (facebook.com/hryhorash)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як туристу повернути гроші за скасовані рейси та тури в умовах карантину.

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