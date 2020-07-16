Всюди без масок: що насправді чекає українців на відпочинку в Туреччині та Єгипті

Фото: Відпочинок в Туреччині влітку (pixabay.com)

Нові правила на курортах під час карантину

Карантинні обмеження внесли багато нових правил не тільки у повсякденне життя українців, але і у відпочинок на курортах. Цього літа туристи з України без здачі тестів на коронавірус можуть їхати в Туреччину, Єгипет і Албанію.

Які нові правила ввели в готелях цих країн, що потрібно знати туристам перед поїздкою і як працюють курорти під час карантину – розповідаємо в матеріалі.

Подвійна дезінфекція багажу і питання на кордоні

В готелях Туреччини та Єгипту у зв'язку з карантином тепер багато нововведень. Основне – це обов'язковий масковий режим на ресепшені, обов'язкове дотримання соціальної дистанції у півтора метри, кажуть РБК-Україна у "Anex Tour".

"Також обов'язкові подвійна дезінфекція багажу, температурний скринінг при кожному відвідуванні публічних зон готелю, обов'язкова і самоізоляція в спеціалізованих готелях за умови підвищеної температури до отримання результатів тесту", - говорять в прес-службі туроператора.

В Туреччині скасовано провезення ручної поклажі в літаках: дозволяється максимум 5 кілограмів для дамських сумочок, дитячих речей, ноутбуків і предметів першої необхідності.

Фото: Нові правила відпочинку за кордоном (pixabay.com)

При в'їзді в країну будьте готові до того, що вам поставлять запитання про здоров'я, а також запитають список країн, які ви відвідали за останні 14 днів.

"Деякі готелі скасували розміщення з тваринами на період карантину. Оскільки більш детальні обмеження були залишені на розсуд готелів, вони можуть незначно відрізнятися по кожному окремому готелю. Туроператор прописує індивідуальні особливості кожного готелю на сторінках готелів, на своєму офіційному сайті", - додають в "Anex Tour".

Після прибуття туристів в готель гід докладно інформує їх про чинні правила безпеки. Під час заселення в готель туристам будуть вимірювати температуру, а багаж будуть ще раз дезінфікувати.

"Шведський стіл" в готелях залишається?

За даними туроператора "Tez Tour", Туреччина висуває для місцевих готелів досить жорсткі вимоги з безпеки, яких ті повинні дотримуватися. Приміром, у всіх готелях повинні дбати про збереження дистанції між гостями.

Приблизно такі ж правила – і в готелях Єгипту та Албанії. У зв'язку з вимогами цих держав, відстань між столиками в ресторанах становить 1,5-2 метри, говорить РБК-Україна Олександр Новіковський, заступник генерального директора туроператора "TezTour".

Фото: Що буде з системою "все включено" в готелях? (pixabay.com)

"В цілях безпеки у всіх готелях будуть обмежувати контакти між співробітниками кухні і гостями. Для цього зона зі стравами закрита або спеціальною плівкою, або захисним склом", - зазначає він.

За словами Новіковського, система "все включено" залишається актуальною і влітку 2020 року навіть під час карантинних обмежень. Різниця тільки в тому, що тепер будуть подавати гостям їжу згідно їх прохання.

"Крім того, забезпечується і дистанція між столиками. Про це співробітники піклуються ще до прибуття гостей в готель", - каже представник "TezTour".

Звичний українцям під час відпочинку за кордоном "шведський стіл" під час карантину видозмінений, і тепер в ресторанах всі страви подаються персоналом готелю суто за запитом гостя, уточнюють в "Anex Tour".

Чи потрібно носити маски в готелях?

Багатьох українських туристів хвилює, наскільки суворі правила запровадили на закордонних курортах у зв'язку з карантином. Наприклад, думають, який запас масок брати з собою в поїздку.

Маски туристам в готелях носити не потрібно. Улітку 2020 року цього не вимагають ні в Туреччині, ні в Єгипті, каже РБК-Україна Ольга Дяченко, генеральний директор туроператора "Siesta".

"Туристам дозволяється не носити маски ніде в готелях", - додає вона.

Фото: Яким буде відпочинок на закордонних курортах під час карантину? (pixabay.com)

"В цілях безпеки в готелях повністю прибрали елементи декору з номерів, також не видаються халати, а обслуговуючий персонал не може заходити до кімнати, коли там відпочивають гості", - додають у "Travel Professtional Group".

Шезлонги на пляжі розкладені з дотриманням безпечної відстані, на відміну від деяких українських курортів, резюмують в TPG.

На сайті Join Up! повідомляють, що роботу на курортах відновлюють тільки ті готелі, які отримали Hygiene Safe Certificate. Цей сертифікат підтверджує дотримання готелем оновлених протоколів безпеки, розроблених і впроваджених у зв'язку з поширенням нового коронавіруса на базі вимог та рекомендацій ВООЗ.

Всі співробітники - від персоналу готелів до гідів - проходять обов'язкову сертифікацію по обізнаності та дотримання правил безпеки. Обов'язкова регулярна дезінфекція, контроль здоров'я персоналу.

Чи працює анімація для дітей?

Анімація буде працювати, але з дотриманням дистанції 1,5-2 метри, кажуть в Join Up! Дитячі клуби будуть відкриті виключно на свіжому повітрі. В басейнах збільшать вміст хлору, але в межах норми.

Під час трансферів обов'язкове перебування в масці. При тривалих переїздах в Туреччині впроваджені зупинки кожні 30-40 хвилин для провітрювання транспорту, а в Албанії завантаженість автобуса не повинна перевищувати 80%.

Обов'язкова дезінфекція після кожного трансферу. Бари і нічні клуби в готелях поки не працюють. У номерах готелів Албанії після чек-ауту проводити додаткову 4-годинну дезінфекцію.

Фото: Шезлонги розкладені з дотриманням безпечної відстані (pixabay.com)

З 1 липня готелі дозволено заповнювати на 50% від їх місткості. Щогодини на територіях загального користування буде здійснюватися санобробка і дезінфекція.

Гостям будуть видаватися засоби індивідуального захисту - медичні маски, рукавички. У вільному доступі – санітайзери. Передбачене щоденне прибирання номерів, а після виселення гостей номер буде підлягати повній дезінфекції.

А як щодо страховки від COVID-19?

Під час карантину для туристів також з'явилися нововведення по страховці. Так, у стандартну страховку для виїзду за кордон були додані додаткові пункти за страховими випадками у стандартну страховку Standart Sport B, яка автоматично включена в туристичний пакет кожного мандрівника.

"Також були розроблені дві додаткові страхові програми ANTI_COVID 19 і фінансові ризики, які пропонуються додатково. Вони повністю покривають всі можливі страхові випадки у зв'язку з пандемією коронавірусу. Кожному мандрівникові в Туреччину і Єгипет на всі заїзди страхова програма ANTI_COVID19 в поєднанні зі стандартною Standart Sport B була безкоштовною", - говорять в "Anex Tour".

Як уточнюють у прес-служби компанії, туристам в цілому не варто боятися їхати у відпустку за кордон, адже зазвичай компанії володіють свіжою достовірною інформацією щодо всіх правил і несуть відповідальність за здоров'я та відпочинок туристів.

Нагадаємо, раніше український турист розповів, як відпочиває в Бодрумі влітку.

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