Роскоши не ждите: как выглядит "шведский" стол на курортах во время карантина

Формат отдыха "все включено" давно полюбился украинцам во время отдыха за рубежом. Но во время карантина система all inclusive значительно изменилась.

Об этом сообщается в материале РБК-Украина о том, какие новые правила ждут украинцев в отелях Турции и Египта.

Что будет с системой all inclusive на карантине?

Теперь в ресторанах все блюда подаются персоналом отеля только по личному запросу гостя, сообщают РБК-Украина в пресс-службе "Anex Tour". Хотя привычные блюда и остались, но сам формат подачи еды ограничен: все выдается клиентам только в индивидуальном порядке.

Об этом рассказывает и Александр Новиковский, заместитель генерального директора туроператора "TezTour".

По данным туроператора, Турция сейчас выдвигает для местных отелей достаточно жесткие требования по безопасности, которые те должны соблюдать. К примеру, во всех отелях должны заботиться о сохранении дистанции между гостями.

Он уточняет, что такие же правила летом во время карантина действуют и в отелях Египта и Албании.

Например, расстояние между столиками в ресторанах отелей теперь составляет 1,5-2 метра, говорит заместитель гендиректора туроператора "TezTour".

Фото: Питание на курортах в условиях карантина (pixabay.com)

"В целях безопасности во всех отелях будут ограничивать контакты между сотрудниками кухни и гостями. Для этого зона с блюдами закрыта или специальной пленкой, или защитным стеклом", - отмечает он.

По словам Новиковского, система "все включено" остается актуальной и летом 2020 года даже во время карантинных ограничений. Разница состоит только в том, что теперь гостям будут подавать еду согласно их просьбе.

"Кроме того, обеспечивается и дистанция и между столиками в ресторанах. Об этом сотрудники гостиниц заботятся еще до прибытия гостей на отдых", - говорит представитель "TezTour".

Ранее мы уже писали о том, как исполнительный директор Украинской ассоциации туристических агентств Павел Григораш побывал на одном из курортов Турции во время карантина и показал условия для туристов в местных отелях.

В частности, Павел Григораш рассказал, что еда находится строго за стеклом, а выдают ее сугубо по запросу клиента. По его словам, весь персонал отеля всегда находится в масках, нередко также сотрудники отеля надевают и перчатки и носят пластиковые защитные щитки для лица.

Можно увидеть на фото, как это выглядит:

Фото: Персонал кухни - в масках (facebook.com/hryhorash)

Напомним, ранее мы также сообщали, как туристу вернуть деньги за отмененные рейсы и туры в условиях карантина.

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