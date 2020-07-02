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Їжа за склом: українці показали умови у готелях Туреччини під час карантину

Новини » Travel » За кордоном 02.07.2020 - 18:57
Їжа за склом: українці показали умови у готелях Туреччини під час карантину
Фото: Готелі Туреччини (facebook.com/hryhorash)
Катерина Гончарова
Редактор розділу "Туризм"

Перші українські туристи виїхали на відпочинок до Туреччини цього літа

1 липня відбувся перший в умовах карантину переліт чартерного рейсу з українськими туристами до Туреччини. Серед тих, хто першим поїхав в цю країну під час пандемії – Павло Григораш, виконавчий директор Української асоціації туристичних агентств.

На своїй сторінці в Facebook він розповів, які умови і правила в готелях Туреччини впроваджені на час карантинних обмежень.

За його словами, в номері готелю при заселенні туриста чекає особистий флакон санитайзеру і пачка антибактеріальних серветок. При цьому пляжні рушники подаються туристам в індивідуальних пакетах, і для цього не потрібно пред'являти картки-номери, в якому розмістилися гості готелю.

Їжа за склом: українці показали умови у готелях Туреччини під час карантинуФото: Правила в готелях Туреччини під час карантину (facebook.com/hryhorash)

"Дитячий клуб працює, дітей розважають на свіжому повітрі і поки відмовилися від активностей, які потребують тісної комунікації. На активності діток потрібно реєструвати заздалегідь через спеціальний додаток. Для дорослих на пляжі виділена зона під активності. Зміна роду діяльності - кожних півгодини (yoga, paddling, cycling tour, crossfit, abs workout, kickboxing, spinning, jumping fitness)", - зауважив Григораш.

В готелі, де він зупинився, зараз відпочиває близько п'яти сотень людей, але їх практично не видно, адже територія готелю велика, каже Павло Григораш.

Їжа за склом: українці показали умови у готелях Туреччини під час карантинуФото: Персонал кухні - у масках (facebook.com/hryhorash)

За його словами, весь персонал готелю - суворо в масках, нерідко співробітники готелю надягають і рукавички, і також у них є пластикові захисні щитки для особи.

"Санітайзери - на кожному кроці, при вході в ресторан лежать медичні маски для бажаючих. Вся їжа - за склом. Показуєш, що хочеш - тобі накладають на тарілку і з усмішкою передають. На пляжі лежаки під зайнята тільки третина його довжини. Пляжні рушники запаковані кожне одноразовий пакет", - додав він.

Цікаво, що перед дитячим клубом нанесена розмітка для дітей, щоб вони дотримувалися дистанції.

Їжа за склом: українці показали умови у готелях Туреччини під час карантинуФото: Як виглядають готелі в Туреччині в липні 2020 року (facebook.com/hryhorash)

"Тренажерний зал і SPA працюють, але з урахуванням соціального дистанціювання. Завантаження в готелі зараз зовсім невелике, тому кожен гість отримує підвищену увагу. На чекіні нам просто роздали ключі від номерів. Кожному - в індивідуальному конвертику. Ніяких анкет, навіть паспорта не просили, але це скоріше нестандарт для нашої групи. Зате дуже швидко і злагоджено", - додав Григораш.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як туристу повернути гроші за скасовані рейси і тури в умовах карантину.

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Теги Турцияотелькарантинпутешествия
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