Розкіш та дух історії: найкрасивіші палаци України для весняного вікенду

Весна - період, коли з настанням теплої погоди нарешті з'являється значно більше можливостей для мандрівок Україною.

Справжньою окрасою багатьох міст України кілька століть поспіль були палаци. Більшість із них слугували місцем світських зустрічей та вечорів, а деякі навіть були потужними центрами культурного життя регіону. Ну а сьогодні мандрівка до одного або відразу кількох ошатних і колоритних маєтків з цікавою і давньою історією - прекрасна ідея для весняних вихідних.

Телеведуча, тревел-експерт та засновниця youtube-каналу Tour de Ukraine Валерія Мікульська з настанням нового сезону вже готова допомагати підписникам відкривати цікаві місця України.

Спеціально для РБК-Україна вона підготувала підбірку найколоритніших палаців, які прикрасять будь-яку мандрівку та залишать під сильним враженням навіть досвідченого мандрівника. Далі - пряма мова Валерії Мікульської.

Фото: Валерія Мікульська відкриває підписникам найцікавіші місця для подорожей (надано автором)

ШАРІВСЬКИЙ ПАЛАЦ

Шарівка, Харківська область

Відео: Шарівський палац - перлина Харківської області (youtube.com/Tour de Ukraine)

Для коханої - хоч зірку з неба, а краще - будиночок! Я давно певна, що якось саме так і міркував барон Кеніг, коли задумав звести білосніжний палац у Шарівці для своєї дружини.

Білосніжний Шарівський палац з величними вежами, парадними сходами, містками, що огорнуті у строкатий дикий виноград, з фонтаном і власним дендоропарком. Вийшло на славу і радість не одному поколінню українців. Петербурзький німець так полюбив Україну, що покинув свій маєток в Бонні та вирішив облаштувати родовий маєток поблизу сучасного Харкова.

Фото: Білосніжний Шарівський палац на Харківщині (РБК-Україна)

Готичний, Ренесанс, Мавританський стиль - зодчі не скупилися та сміливо експериментували. І зрештою звели справжній королівський двір у Шарівці. У якийсь момент здається, що от-от по сходах буде бігти Попелюшка.

Маєток довгих 70 років слугував санаторієм. І з 26-ти тут вціліли лише кілька панських кімнат, оброблена червоним деревом більярдна та бальна зала. Нині у Шарівці часто проводять екскурсії, але можна і самостійно навідатись сюди на романтичну фотосесію чи прогулянку.

Фото: Навколо палацу розкинувся красивий дендропарк (РБК-Україна)

МАРІЇНСЬКИЙ ПАЛАЦ

центр Києва

Цей красень більш ніж десятиліття стояв зачиненим на довготривалу реставрацію. І от нарешті відкрив свої ворота не тільки президентам, а й офіційним делегаціям, іншим гостям та туристам.

Маріїнський палац, безперечно, - одна з архітектурних намистин столиці. Кольори, ліпнина і форми видають прекрасний зразок архітектурного стилю бароко, що був модним у Східній Європі у 18 столітті, в середині якого цей красень і з’явився у серці Києва.

Фото: Проект спорудження Маріїнського палацу розробляв визначний італійський архітектор Бартоломео Растреллі (надане Валерією Мікульською)

Первинно у всіх довідниках, путівниках і картах столиці палац і довколишній парк називалися Царським палацом і Царським садом відповідно. Історія – вона така. І за нею, палац споруджували як резиденцію для імператриці Єлизавети, чоловіком якої був Олексій Розумовський, брат останнього гетьмана України Кирила Розумовського.

Проект розробляв і курував шанований італійський архітектор Бартоломео Растреллі. Але ні імператриця, ні її чоловік завершеного палацу так і не побачили. Маєток взагалі ніколи не був чиєюсь постійною обителлю.

А чим був і кого приймав, вам неодмінно розкажуть на тутешній екскурсії. Тепер на неї легко потрапити будь-кому. Єдине - варто заздалегідь зареєструвалися і забронювати дату та час відвідування. Раніше ми писали, що після відкриття Маріїнського палацу для екскурсій восени 2020 року, спостерігався ажіотаж бажаючих туру потрапити, і місця були заброньовані на кілька місяців вперед.

ПАЛАЦ ПОТОЦЬКИХ

місто Тульчин, Вінницька область

Палац Потоцьких - візитна картка Тульчина та одна із найромантичніших резиденцій Поділля. Свого часу замок конкурував з королівськими маєтками Європи. Тут розмах відчувається уже з порогу. Територія парадного двору схожа на невеличкий аеродром. Це моє особисте враження.

Комплекс створений французьким архітектором Лакруа. Палац, театр, манеж, стайні, турецькі лазні, оранжерея - чого тут тільки не було! Навколо ріс парк зі ставками, каналами, скульптурами й фонтанами.

В Тульчині родина мала ще один палац, і значно менший. Обидва палаци Потоцьких, за легендою, з'єднувалися підземним ходом: таким широким, що по ньому могли проїхати четверо коней.

Фото: Палац Потоцьких, Вінницька область (надане Валерією Мікульською)

Своїм розкішним минулим Тульчин завдячує Станіславу Щенсному (Феліксу) Потоцькому - одному з найзаможніших польських магнатів та політиків. Після одруження з красунею Софією (на честь якої, до речі, він побудував відомий парк "Софіївка" в Умані) мешкав з нею у Тульчині й саме тут із нею обвінчався.

КАЧАНІВКА

село Качанівка, Чернігівська область

Богемний маєток поміщиків Тарновських у Качанівці - один із найкраще збережених маєтків козацької доби. Цей маєток точно варто побачити наживо. Нижнє плато комплексу розкинулось килимом парку із дванадцятьма ставками, рідкісними рослинами та старими деревами. У верхньому ж розташувався палацовий комплекс будівель ХІХ століття.

Палац збудований у стилі класицизму. У інтер’єрах – суцільні пишноти того часу: мармур, червоне дерево, дуб, особливі кахлі та кольорове скло.

Фото: Маєток поміщиків Тарновських у Качанівці - справжня окраса регіону (РБК-Україна)

Придворний співак імператриці Єлизавети Федір Коченовський придбав маєток на мальовничій Чернігівщині у першого власника селища Ф. Болгарина.

Саме від прізвища Коченовського і пішла назва, що й закріпилась за маєтком. У ХІХ столітті та за Тарновських Качанівка перетворився на справжньою обитель для творчих людей.

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Фото: Картина Василя Штенберга "Садиба Р. С. Тарновського у Качанівці", 1837 (uk.wikipedia.org)

Цей палац по праву називали першим прототипом будинків творчості. Чому? Тому що тут збиралися найвідоміші на той час композитори, письменники та художники свого часу.

Досі в парку збереглася альтанка Михайла Глінки, де він писав музику для опери "Руслан і Людмила". Відпочивав тут і художник Ілля Рєпін і увічнив власника Качанівки, Василя Тарновського, на знаменитій картині "Запорожці пишуть листа турецькому султану". Кажуть, що Микола Гоголь тут вперше прочитав на публіці "Тараса Бульбу".

Творили й гостювали у Качанівці Гулак-Артемовський та Тарас Шевченко. І ви неодмінно їдьте за натхненням і враженнями!

Нагадаємо, раніше Валерія Мікульська розповідала РБК-Україна про те, де подивитися найцікавіші замки Львівської області, що ідеально підійдуть для перших мандрівок навесні.

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