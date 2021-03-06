Декорації з казки: кращі замки України для перших мандрівок навесні

Замки Львівщини для поїздки в атмосфері свята

Мабуть, все вже давно знають, що подорож - завжди один з найкращих подарунків. Особливо - на свято весни, краси, квітів і любові.

Я знаю напевне: попри потужну силу, витривалість, революційність і емансипацію, всередині кожної жінки завжди буде жити романтична принцеса чи навіть королева. Авжеж, вона хоче, щоби довкола були мир, квіти, кохання і неодмінно - красиві декорації.

В Україні - близько сотні замків, фортець, ошатних панських маєтків. Багато з них зводилися саме в ім'я любові. І, на мою думку, саме ця сила дивом зберігає їх довгі й такі буремні роки на нашій землі. Тримайте особливий Tour de Ukraine і неодмінно створіть казку для своєї принцеси.

Особливо ідеально мандрівка складеться

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ ЗАМОК

місто Золочів, Львівська область

Відео: Золочівський замок (youtube.com/Tour de Ukraine)

Китайський романтичний палац посеред середземноморського парку, фонтани зі скульптурами янголів, голландські бастіони. Весь цей розмах архітектурного міксу можна оцінити у тепер тихому і туристичному містечку Золочів, що колись він був резиденцією польського короля Яна Собеського.

Але до чого тут Китай? У XVII столітті, власне, коли цей камерний дорогущий палац з'явився неподалік Львова, Європа буквально марила східним стилем. Мода - вона така: диктує і вабить навіть монархів.

Фото: Золочів колись він був резиденцією польського короля Яна Собеського (надане автором)

А закоханих монархів тим паче. За однією з версій, польський король Ян Собеський створив тут шматочок Азії для своєї дружини, він називав її милою Марисенькою.

Родина любила усамітнюватися тут подалі від столичних справ і головно - від цікавих очей. І гарантую, тут і ви відчуєте цю атмосферу релаксу.

СВІРЗЬКИЙ ЗАМОК

село Свірж, Львівська область

Відео: Свірзький замок (youtube.com/Tour de Ukraine)

А чому би не рушити слідами сміливих мушкетерів? Ось вам готова легенда для коханої. Прямуємо до Галицькій Гасконі! Так, цей затишний куточок Львівщини досить часто порівнюють з французькою провінцією.

У самому центрі села Свірж на березі блакитної водойми красується невеличкий, але надзвичайно ефектний замок. У в XV столітті тут жило невелике містечко, яким майже два століття правила сім'я Свірзьких. Власне за тодішніми звичаями родина й дала своє ім'я місцевості. І на тому самому місці уже стояла твердиня, але дерев’яна.

Фото: "Замок мушкетерів" у центрі села Свірж на Львівщині (надане автором)

Білокам’яним, із коренастими вежами, з підвісним мостом, грифонами та камерним французьким двориком, Свірзький палац зробив другий власник – воєначальник Речі Посполитої, граф Олександр Цетнер. У архітекторів було конкретне завдання - зробити це місце максимально затишним.

Такий він і вийшов, цей камерний замок. Досить ворожий і масивний зовні, а всередині - домашній і романтичний.

До чого ж тут мушкетери? А до того, що вони тут дійсно бували. Правда уже в той час, коли їх давно не було вже у Франції. Місцеві в деталях розповідають про зйомки легендарної стрічки "Три Мушкетери". У Свіржі тричі розбивали знімальний табір. Рушайте і ви до цього вишуканого маєтку й відчуєте прилив натхнення!

ОЛЕСЬКИЙ ЗАМОК

село Олесько, Львівська область

Олеський замок - один із найпопулярніших історичних маєтків Львівщини. Понад шість століть він стоїть на високому пагорбі, стаючи свідком та учасником багатьох історичних подій. У XV–XVI сторіччях за нього велася постійна боротьба та відбувалися часті зміни власників. Усе - через розташування замку: прямо на кордоні Литви та Польщі.

У другій половині XV століття твердиня перестала бути оборонною спорудою і перетворився на резиденцію магнатських родів: спершу Даниловичів, а згодом - Собеських та Жевуських.

Фото: У стінах Олеського замку народився майбутній король Польщі Ян ІІІ Собєський (надане автором)

Олеський замок відомий тим, що у його стінах народився майбутній король Польщі Ян ІІІ Собєський, за часів правління якого замок отримав статус королівської резиденції.

Всередині твердині збереглося чимало речей та оздоблення, можна побачити покої поважних жильців.

ПІДГОРЕЦЬКИЙ ЗАМОК

село Підгірці, Львівська область

Відео: Підгорецький замок (youtube.com/Tour de Ukraine)

"Palazzo in fortezza" - так називалася особлива архітектурна схема, за якою збудовано Підгорецький замок. Твердиня повторює форму квадрата, і досі оточена лінією оборонних укріплень з глибоким ровом і земляними валами.

Зовні неприступний, а всередині - палац в стилі Ренесанс, класичний європейський особняк з широченними терасами й італійським багатоярусним парком. На високому пагорбі посеред рівнинного плато його звів коронний гетьман Речі Посполитої Станіслав Конецпольський.

Фото: Підгірці колись були популярним центром зустрічей осіб з вищих кіл Європи (надане автором)

У XVII та XVIII століттях замок був дуже популярний у вищих колах Європи. В Підгірцях завжди намагалися здивувати гостей, влаштовували пишні прийоми з музикою місцевого оркестру, феєрверками та парадами. У замку навіть діяв власний театр. А воду з 38-метрового колодязя для панів, увага, піднімав спеціально навчений ведмідь!

Але найбільше туристів сюди вабить романтична та водночас жахаюча історія та привид колишньої господині Ржевуської. Немолодий граф задушив свою юну дружину з ревнощів і замурував в одній зі стін замку.

Місцеві кажуть, пані досі ходить територією. Щоби ви не сумнівалися, є навіть задокументовані архівні свідчення людей, які бачили жінку в білому.

Нагадаємо, раніше ми писали про цікаві місця Миколаївської області для поїздки навесні. Наприклад, у березні в цьому регіоні можна подивитися Гранітно-степове Побужжя та Бузький гард.

Також пропонуємо почитати, чому в українські замки їде мало туристів та як змінити цю ситуацію.