Роскошь и дух истории: самые красивые дворцы Украины для весеннего уикенда

Весна - период, когда с наступлением теплой погоды наконец появляется гораздо больше возможностей для путешествий по Украине.

Настоящим украшением многих городов Украины несколько веков подряд были дворцы. Большинство из них служили местом светских встреч и вечеров, а некоторые даже были мощными центрами культурной жизни региона. Ну а сегодня путешествие к одному или сразу нескольким нарядным и колоритным имениям с интересной и древней историей - прекрасная идея для весенних выходных.

Телеведущая, тревел-эксперт и основательница youtube-канала Tour de Ukraine Валерия Микульская с наступлением нового сезона уже готова помогать подписчикам открывать интересные места Украины.

Специально для РБК-Украина она подготовила подборку самых колоритных дворцов, которые украсят любую поездку и оставят под сильным впечатлением даже опытного путешественника. Далее - прямая речь Валерии Микульской.

Фото: Валерия Микульская открывает подписчикам самые интересные места для путешествий (предоставлено автором)

ШАРОВСКИЙ ДВОРЕЦ

Шаровка, Харьковская область

Видео: Шаровский дворец - жемчужина Харьковской области (youtube.com/Tour de Ukraine)

Для любимой - хоть звезду с неба, а лучше - домик! Я давно уверена, что однажды именно так и рассуждал барон Кениг, когда задумал возвести белоснежный дворец в Шаровке для своей жены.

Белоснежный Шаровский дворец с величественными башнями, парадными лестницами, мостиками окутаны в пестрый дикий виноград, с фонтаном и собственным дендоропарком.

Получилось на славу и радость не одному поколению украинцев. Петербургский немец так полюбил Украину, что покинул свое имение в Бонне и решил обустроить родовое имение близ современного Харькова.

Фото: Белоснежный Шаровский дворец на Харьковщине (РБК-Украина)

Готический, Ренессанс, Мавританский стиль - зодчие не скупились и смело экспериментировали. И в конце концов возвели настоящий королевский двор в Шаровке. В какой-то момент кажется, что вот-вот по лестнице будет бежать Золушка.

Имение долгих 70 лет служило санаторием. И из 26-ти здесь уцелели лишь несколько панских комнат, отделанная красным деревом бильярдная и бальный зал. Сейчас в Шаровке часто проводят экскурсии, но можно и самостоятельно наведаться сюда на романтическую фотосессию или прогулку.

Фото: Вокруг дворца раскинулся красивый дендропарк (РБК-Украина)

МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ

центр Киева

Этот красавец более чем десятилетия стоял закрытым на длительную реставрацию. И вот наконец открыл свои ворота не только президентам, но и официальным делегациям, другим гостям и туристам.

Мариинский дворец, бесспорно, - одна из архитектурных жемчужин столицы. Цвета, лепнина и формы выдают прекрасный образец архитектурного стиля барокко, который был модным в Восточной Европе в 18 веке, в середине которого этот красавец и появился в сердце Киева.

Фото: Проект постройки Мариинского дворца разрабатывал выдающийся итальянский архитектор Бартоломео Растрелли (предоставлено Валерией Микульськой)

Первоначально во всех справочниках, путеводителях и картах столицы дворец и близлежащий парк назывались Царским дворцом и Царским садом соответственно. История – она такая. А дворец строили как резиденцию для императрицы Елизаветы, мужем которой был Алексей Разумовский, брат последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского.

Проект разрабатывал и курировал уважаемый итальянский архитектор Бартоломео Растрелли. Но ни императрица, ни ее муж завершенного дворца так и не увидели. Имение вообще никогда не был чьей-то постоянной обителью.

А чем был и кого принимал, вам непременно расскажут на здешний экскурсии. Теперь на нее легко попасть любому желающему. Единственное - стоит предварительно зарегистрировались и заранее дату и время посещения. Ранее мы писали, что после открытия Мариинского дворца для экскурсий осенью 2020 года, наблюдался ажиотаж желающих тура попасть, и места были забронированы на несколько месяцев вперед.

ДВОРЕЦ ПОТОЦКИХ

город Тульчин, Винницкая область

Дворец Потоцких - визитная карточка Тульчина и одна из самых романтичных резиденций Подолья. В свое время замок конкурировал с королевскими имениями Европы. Тут размах чувствуется уже с порога. Территория парадного двора похожа на небольшой аэродром. Это мое личное впечатление.

Комплекс был создан французским архитектором Лакруа. Дворец, театр, манеж, конюшни, турецкие бани, оранжерея - чего здесь только не было! Вокруг рос парк с прудами, каналами, скульптурами и фонтанами.

В Тульчине у семьи был еще один дворец, и значительно меньший. Оба дворца Потоцких, по легенде, соединялись подземным ходом: таким широким, что по нему могли проехать четыре лошади.

Фото: Дворец Потоцких, Винницкая область (предоставлено Валерией Микульской)

Своим роскошным прошлым Тульчин обязан Станиславу Щенсному (Феликсу) Потоцкому - одному из богатейших польских магнатов и политиков. После свадьбы с красавицей Софией (в честь которой, кстати, он построил известный парк "Софиевка" в Умани) жил с ней в Тульчине и именно здесь с ней обвенчался.

КАЧАНОВКА

село Качановка, Черниговская область

Богемное имение помещиков Тарновских в Качановке - один из лучше всего сохранившихся имений казацкой эпохи. Этот особняк определенно стоит увидеть вживую. Нижнее плато комплекса раскинулось ковром парка с двенадцатью прудами, редкими растениями и старыми деревьями. А в верхнем расположился дворцовый комплекс зданий XIX века.

Дворец построен в стиле классицизма. В интерьерах – сплошное великолепие того времени: мрамор, красное дерево, дуб, особый кафель и цветное стекло.

Фото: Имение помещиков Тарновских в Качановке - настоящее украшение региона (РБК-Украина)

Придворный певец императрицы Елизаветы Федор Коченовский приобрел имение в живописной Черниговщине у первого владельца поселка Ф. Болгарина.

Именно от фамилии Коченовского и пошло название, которое и закрепилось за имением. В XIX веке и во время Тарновских Качановка превратилась в настоящую обитель для творческих людей.

Фото: Картина Василия Штенберга "Усадьба Р.С. Тарновского в Качановке", 1837 (uk.wikipedia.org)

Этот дворец по праву называли первым прототипом домов творчества. Почему? Потому что здесь собирались самые известные на то время композиторы, писатели и художники своего времени.

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До сегодня в парке сохранилась беседка Михаила Глинки, где он писал музыку для оперы "Руслан и Людмила". Отдыхал здесь и художник Илья Репин и увековечил владельца Качановки, Василия Тарновского, на знаменитой картине "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Говорят, что Николай Гоголь здесь впервые прочитал на публике "Тараса Бульбу".

Творили и гостили в Качановке Гулак-Артемовский и Тарас Шевченко. И вы непременно езжайте за вдохновением и впечатлениями!

Напомним, ранее Валерия Микульская рассказывала РБК-Украина о том, где посмотреть самые интересные замки Львовской области, которые идеально подойдут для первых путешествий весной.

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